Kreću obračuni kakve Hrvatska ne pamti. Plenković protiv svih: Teške riječi i udarci ispod pojasa

Autor: Iva Međugorac

Premda se prema hrvatskom izbornom sustavu kandidata za premijera određuje nakon parlamentarnih izbora uz prikupljenih 76 ruku u Saboru, što teško može realizirati onaj čija stranka nije osvojila najviše mandata posljednjih tjedana u javnosti se predstavio cijeli niz potencijalnih premijerskih kandidata čime je označen početak kampanje a parlamentarne izbore.

Oni koji i samo ovlaš prate događanja na domaćoj političkoj sceni lako mogu zaključiti da će kampanja koja nam predstoji biti žestoka i turbulentna.





Na jednoj strani Plenković na drugoj oporba

Na jednoj strani naći će se premijer Andrej Plenković i njegov HDZ, a na drugoj oporbene opcije željne vladajućih fotelja, s kojih se HDZ-ovci neće lako maknuti. Plenković je u kampanju ušao pun samopouzdanja, uvjeren u uspjehe svoje Vlade, realizirane projekte, ali i uvjeren u ankete prema kojima oporbene stranke uvelike kaskaju za opcijom kojom on rukovodi. Uspjehe HDZ-a na anketama Plenković kako to obično s njime ide ne pripisuje timskom radu, već samome sebi pa će u skladu s time i predstojeću kampanju bazirati na samome sebi, jer zapravo nikome drugome do kraja niti ne može vjerovati.

Nije Plenković doduše samouvjeren isključivo zbog anketa, svjestan je kako je on nakon pokojnog Franje Tuđmana političar koji najduže upravlja hrvatskom državom. On zemljom rukovodi sedam godina, a oni unutar HDZ-a koji tvrde da Plenković hrvatsku političku arenu neće zamijeniti onom briselskom svjedoče i kako je njegov cilj postati dugovječniji po broju godina provedenih na vlasti i od samog prvog hrvatskog predsjednika pa se kaže kako je i to jedan od Plenkovićevih motiva radi kojih se odlučio boriti za treći uzastopni mandat na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Neće to Plenkoviću biti nimalo jednostavno, mada je po anketama njegov HDZ u značajnoj prednosti u odnosu na oporbene stranke. Plenkovićeva su stranka i Vlada opterećene brojnim korupcijskim aferama, državne institucije su razorene, najavljivane reforme nisu provedene, a to vrlo dobro znaju i oni koji ga s oporbenog spektra misle ugrožavati boreći se za svoj položaj. Upućeni tvrde kako Plenković iz oporbe može očekivati osobne napade kroz koje će se upravo njega nastojati prikazati mecenom korupcije u Hrvatskoj baš kao što je to nedavno izjavila premijerska kandidatkinja Sandra Benčić.

Cilj je micanje Plenkovića

Da HDZ ima problema s kadrovima koji su ogrezli u korupciju jasno je i građanima, no ono što će oporba nastojati prezentirati tijekom kampanje jest teza da bez micanja Plenkovića, nema ni obračuna s korupcijom. Pored toga što će se Plenkoviću spočitavati HDZ-ove afere koje bi ga u nekom novom obliku mogle sustići i usred kampanje za očekivati je da će stranke s konzervativnim predznakom Plenkovića pokušati ugroziti ideološkom retorikom pa će se tu zasigurno potencirati teza o njegovoj koaliciji sa SDSS-om, a uz ostalo vjerojatno će se spominjati i politika prema migrantima, kao i izostanak demografske politike. Naravno da ni Plenkovićev HDZ nije bez aduta, i oni će ovu kampanju pretvoriti u kampanju napadanja što se moglo primijetiti već u prvim danima kandidature Sandre Benčić kojoj su počeli spominjati prodaju petardi u studenskim danima, propale obrte i godine koje je provela na fakultetu.

Cijeli niz prozivki i napada HDZ-ovci pripremaju i za SDP-ova Peđu Grbina mada su u vladajućim redovima uvjereni kako on nema nikakve šanse preuzeti premijersku fotelju. Upravo to da u Grbinove premijerske sposobnosti ne vjeruju ni u SDP-u biti će jedna od mantri s kojima će vladajući pokušati degradirati šefa Partije. Tko će biti Mostov kandidat za premijera još nije poznato, no sve upućuje na to da bi tu poziciju mogao zauzeti Nino Raspudić s kojim Plenković ima dugu povijest verbalnih okršaja pa će se stoga prozivke na račun Mosta i Raspudića bazirati na njihovoj bliskosti s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Osim toga u Plenkovićevim redovima drže kako su se Raspudići u politici aktivirali zbog osobnih ambicija, a ne zbog borbe za interese građana pa će im se i to spočitavati tijekom kampanje, koja je po svemu sudeći već startala.









Kampanja sa sobom donosi teške riječi, političke obračune i udarce ispod pojasa kojih neće nedostajati ni od strane vladajućih, ni od strane oporbenih političara koji će dakako i među sobom razmjenjivati teške riječi, što je vidljivo i iz toga što su u konačnici nakon puno najava tek rijetki uspjeli pronaći zajednički jezik i ujediniti se u koalicije za parlamentarne izbore.