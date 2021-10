KREĆE POTRAGA ZA BANDIĆEVIM NASLJEDNIKOM! Spominje se Prica: U igri su još dva zvučna imena

Autor: Iva Međugorac

Donedavna zamjenica dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i nesuđena šefica metropole Jelena Pavičić-Vukičević se po svemu sudeći povlači iz politike, a da je tome tako jasno je uz ostalo i iz toga što je nedavno zamrznula mandat gradske zastupnice na šest mjeseci, dok će Stranku rada i solidarnosti voditi do unutarstranačkih izbora koji se održavaju koncem godine.

Upućeni svjedoče da se Pavičić Vukičević nakon što je svoje mjesto u skupštini prepustila političkom tajniku stranke Nenadu Predovanu više nema namjeru niti kandidirati za šeficu ove stranke koja se osula nakon Bandićeve smrti, iako se jedno vrijeme govorilo da bi u utrku za šeficu Bandićeve stranke mogla ući njegova dugogodišnja suradnica Natalija Prica, malo je vjerojatno da je ona trenutno spremna preuzeti taj teret, no zato ambicije za preuzimanje stranke ima član Predsjedništva Ivica Lovrić koji za sada još uvijek ne otkriva hoće li se kandidirati za šefa stranke čija je budućnost ionako dovedena u pitanje smrću dugogodišnjeg zagrebačkog gradonačelnika.

Obavijeno velom tajne

Međutim, po kuloarima se spekulira kako bi dio ‘bandićevaca’ u budućnosti kao svojeg predstavnika, ali i kao potencijalnog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika rado vidio Pavla Kalinića, jednoga od najdugovječnijih gradonačelnikovih suradnika i vrhunskog operativca koji spada u skupinu rijetkih Bandićevih suradnika koji su iz te suradnje izašli bez afera. Ima li Kalinić interesa za politički angažman, otkako je napustio svoj Ured za upravljanje u hitnim situacijama te se zaposlio u jednoj zaštitarskoj tvrtki nije poznato, no vidljivo je kako on bez dlake na jeziku progovara o aktualnoj zagrebačkoj vlasti pa nije nemoguće da to i jest dio uvertire za buduću kampanju, do koje nas dijeli još podosta vremena, jer kao što je poznato Tomašević je tek na početku, no unatoč tome podosta vremena Bandićevoj stranci u jednu ruku ide u prilog, jer nakon svega što su prošli te nakon brojnih afera s kojima ih se povezivalo samo vrijeme može doprinijeti zaboravu, ali i ostaviti prostor za preustroj i oporavak.