KREĆE OSVETA! Plenković će ovo skupo platiti: Mogao bi požaliti jer se riješio ovog ministra

Plan Andreja Plenkovića da rekonstrukcijom Vlade stabilizira svoj položaj, kako u fotelji premijera, tako i u onoj šefa HDZ-a po svemu sudeći se izjalovio, jer rezovi koje je povukao nisu baš pretjerano pozitivno odjeknuli vladajućom strankom.

Da je tome tako, moglo se čuti iz prvih reakcija s terena, poglavito iz Virovitičko-podravske županije, iz koje su u obranu prijatelja Tomislava Tolušića, sada već bivšeg ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade ustali dugovječni gradonačelnik Ivica Kirin, ali i saborski zastupnik te prvi čovjek Hvidre Josip Đakić.

Da bi Tolušić mogao biti opasan igrač, ali i najveći kapitalac među rekonstruiranom družinom jasno je iz toga što je riječ o članu predsjedništva HDZ-a koji osim u virovitičkom ogranku, na razini cijele Slavonije ima vojsku pristaša, i onih koji su mu lojalni, a osim toga nije zanemariv niti podatak kako je upravo županije iz koje dolazi jedna od najsnažnijih i najstabilnijih utvrda vladajuće stranke, baš kao što je to nekadar bila Lika sve dok Plenković nije ušao u rat s Darkom Milinovićem.

Ono što Plenkoviću zamjeraju u stranci, jest činjenica da je smijenio Tolušića jer je svjestan toga da bi ovaj prije, ili kasnije smijenio njega. također, kao bitan čimbenik u HDZ-u izdvajaju to što se premijer rekonstrukcijom okružio svojim ljudima, odnosno potpunim anonimusima, računajući pritom na vjernost tih kadrova koje je pozicionirao. Problem neki vide i u ostanku Marka Pavića, čovjeka koji je poznat po tome što po ničem nije poznat, u stranci nije ostavio nikakvoga traga, a ni u Vladi se baš i nije proslavio mirovinskom reformom, no on je kadar koji će uvijek čuvati leđa premijeru pa je shodno tome pošteđen u njegovim rekonstrukcijskim križaljkama.

Nadalje se u vladajućim redovima kao problem ističe i način na koji je premijer odradio konzultacije oko rekonstrukcije Vlade, jer se primjerice dogovarao s Bačićem i Božinovićem, a iz dogovora izostavio potpredsjednika stranke, ali i druge članove predsjedništva koji se tek u finišu doznali pto ovaj zapravo smjera, a kada je namjere i realizirao nije ih dovoljno dobro iskomunicirao, svi ti propusti daju naslutiti da na ovome definitivno neće stati, a po svemu sudeći kandidata za šefa HDZ-a biti će više no što se očekuje, pa bi osim Stiera i Kovača u bitku za fotelju mogao i Tolušić uz snažno virovitičko zaleđe, spekulira se u djelu stranke i o Ivanu Penavi, a u igri je navodno i novi, stari predsjednik Karamarko.

Hoće li ovi dečki potući briselskog premijera i šefa stranke te realizirati svoje ambicije, ili će se stanje do proljeća kada bi izbori trebali biti ipak stabilizirati, pitanje je na koje odgovor nije moguće niti naslutiti.