KREĆE ODMAZDA! Kolinda je gotova! Osvećuje joj se najmoćniji HDZ-ovac iz sjene

Smanjenje predsjedničkih ovlasti, nije slučajnost.

Da bi se približila premijeru Andreju Plenkoviću, ta zakopala ratne sjekire s njime predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović povukla je niz poteza, koji su je skupo stajali i koji joj ako je vjerovati anketama dolaze na naplatu u obliku nestabilnog rejtinga.

Naime, osim što je leđa okrenula svojem vjernom suradniku, i savjetniku za unutarnju politiku Mati Radeljiću, šefica države javno se odrekla desnog biračkog tijela zahvaljujući kojime još uvijek ravna državom, i sve to učinila je u vrlo nezgodnom tajmingu, uoči odluke o tome hoće li se kandidirati za još jedan mandat te ususret kampanji za predsjedničke izbore. A kako za sada stvari stoje, to što je ona zakopala ratne sjekire s Plenkovićem, ne znači da joj je on zaboravio prozivke i napade, jer po svemu sudeći upravo se iz njegove radionice kroje zakoni koji bi predsjednici trebali podrezati ionako podrezana krila te smanjiti ovlasti.

Dobro upućeni kažu kako šef Vlade, u dogovoru sa svojim političkim zaštitnikom i ocem Vladimirom Šeksom doista radi na smanjenju predsjedničkih ovlasti, a snažniji motiv za takvo što od samog Plenkovića ima doajen hrvatske politike Šeks, kojega se predsjednica odrekla na vrlo neugodan način i u vrlo neugodnom tonu. Kako Šeksa nikada ne treba odbaciti, ni otpisati tako je on u pravo vrijeme stao uz Plenkovića za čije je dovođenje na čelo stranke zaslužan pa ga sada ovaj nijemo sluša upijajući svaki njegov savjet kao da je sudbonosan. Da je tome tako potvrđuju i posljednja tri dana unutar kojih su iz Vlade naciji servirana dva prijedloga iz Ministarstva pravosuđa koja daju naslutiti da bi se ustavne ovlasti predsjednice mogle ograničiti. Sve je krenulo s predstavljanjem Antikorupcijskog plana za ovu i iduću godinu.

U toj se mjeri predlaže komparativna analiza izbora predsjednika Vrhovnog suda u svim članicama Europske unije. Znajući da i antikorupcijski odbor, kao i Vijeće Europe traže depolitizaciju izbora te funkcije nije nemoguće naslutiti da se ide u smjeru smanjenja predsjedničinih ovlasti jer na njen se prijedlog podsjetimo bira prvi čovjek Vrhovnog suda. Tu priča s eliminacijom i podrezivanjem njenih ovlasti ne staje. Ministarstvo pravosuđa u e-savjetovanje uputilo je prijedlog nacrta Zakona o pomilovanju, a kao jedna od novina predlaže se osnivanje povjerenstva unutar Ministarstva pravosuđa koje bi predsjednici dostavljalo obrazložena mišljenja o tome treba li određenu osobu pomilovati. Sastav toga povjerenstva ne bi imao nikakvog doticaja s predsjednicom, birao bi ga ministar pravosuđa na mandat od četiri godine.

Predsjednica inače trenutno sastavlja Komisiju za pomilovanje. A kada govorimo o pomilovanjima, predsjednici i Šeksu tada treba podsjetiti da je između njih dvoje zaiskrilo baš na tom polju, u vrijeme dok su surađivali. Naime, Šeks ja od predsjednice zatražio pomilovanje stanovitog Vanje Goldbergera, a kako je Grabar-Kitarović to odbila ovaj je formalno na vlastiti zahtjev izbačen s Pantovčaka. Sada bi se, s dozom odmaha ta odluka predsjednici mogla obiti o glavu, jer Plenkovićeva vlada u Saboru može izglasati zakone koji bitno smanjuju predsjedničke ovlasti, a izgleda da doista i jesu na korak do toga, i samo naivac mogao bi povjerovati u to da iskusni Vlado Šeks nema prste u toj križaljci i zakonskom prijedlogu, koji je vrlo vjerojatno prošao i kroz njegove ruke.