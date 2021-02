KREĆE ISPLATA: Crveni križ dijeli pomoć stanovnicima Banije. ‘Nećemo kontrolirati na što ljudi troše novac’

Autor: Matea Vidić

Da će Hrvatski crveni križ danas ili sutra početi s podjelom doniranog novca direktno mještanima potresom pogođenog područja, otkrila je to glasnogovornica Crvenog križa Katarina Zorić u razgovoru za N1.

Zaprimili su, govori, preko 30 tisuća zahtjeva, a barataju s oko 50 milijuna kuna. Koliko će svatko dobiti, tvrdi, još nije definirano, no mještane su podijelili u dvije skupine – samce i višečlana kućanstva.

“Okvirno je za samce predviđeno od 900 do 1000 kuna, a za kućanstva oko 2.000 kuna. U ovom trenutku ne mogu reći točan iznos, izvijestit ćemo o svim detaljima. U moru ovih informacija, moram napomenuti da ovo nisu sredstva namijenjena za obnovu. Ako netko to sam želi, to je njegova stvar. Ovo je jednokratna humanitarna pomoć. Sredstva nećemo kontrolirati, ljudi će sami napraviti što im najviše treba”, ističe.

Navela je i kako su račun, ali i donatorski telefon još uvijek otvoreni, a apel vrijedi do 28. ožujka.

“Plan je danas krenuti s prvim isplatama, ali uvijek se može dogoditi tehnička poteškoća”, podsjetila je.