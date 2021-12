‘KRATKOVIDNO LAŽE’ Odvjetnici iznijeli svoju stranu priče: ‘Šeks je bio strah i trepet tužiteljstva. Tresli su se od njegovih telefonskih poziva i dopisa tužiteljstvu’

Autor: Dnevno

Zagrebački odvjetnik Tihomir Rubeša tvrdi da Šeksova tvrdnja kako ispod odluke da se javno tužiteljstvo neće žaliti na oslobađajuću presudu za ubojstvo obitelji Zec stoji moj potpis je prijesna, odvratna i manipulativna laž, piše Jutarnji list. Rubeša je na suđenju ubojicama obitelji Zec koje se odvijalo u prvoj polovici 1992. bio tužitelj.

Vladimir Šeks koji je od 15. travnja 1992. do 10. kolovoza 1992., u vrijeme suđenja za ubojstvo obitelji Zec, bio Glavi javni tužitelj u četvrtak je pred kamerama RTL-a rekao da nije on spriječio žalbu na oslobađajuću presudu u slučaju ubojstva obitelji Zec, već da su odluku o nepodizanju žalbe donijeli Anto Nobilo i Tihomir Rubeša.

“Čudi me da Šeks tako kratkovidno laže “, rekao je Rubeša, dodavši da na tome spisu već na prvi pogled vidljivo da ispod rečenice “ne žaliti se”, datirane 23. studenog 1992. nije ni njegoov ime ni njegov potpis.

“Moj je potpis na vrhu akta kojeg je Šeks pokazao i lako se može vidjeti kako izgleda moj, a kako potpis kojeg Šeks pripisuje meni”, rekao je Rubeša.

Bilo je dovoljno materijalnih dokaza

Njegov stvarni potpis koji se nalazi na gornjem dijelu akta kojeg je Šeks pokazao pred kamarama odnosi na sastanak koji je kao tužitelj u predmetu Zec krajem lipnja održao sa Šeksom kao glavnim tužiteljem, a na kojem mu je dostavio prijedlog dodatnih dokaza u tome suđenju. Sudsko vijeće ih je međutim sve odbilo, 8. srpnja 1992. održane su završne riječi, a 9. srpnja je uslijedilo usmeno izricanje oslobađajuće presude.

” Odluku o tome hoće li se žaliti tužiteljstvo donosi tek kad se presuda napiše i urudžbira. Presuda je otpremljena sa suda 6. studenog 1992. i tek nakon toga je tužiteljstvo odlučivalo hoće li se žaliti ili ne. Mene tamo više nije bilo jer sam nekoliko dana nakon usmenog izricanja presude, sredinom srpnja otišao na godišnji odmor i više se u tužiteljstvo nisam vraćao. Od 1. rujna sam se upisao u registar odvjetnika”, rekao je. Naglasio je da je u slučaju Zec i bez njihovih priznanja bio sasvim dovoljno materijalnih dokaza da ih se osudi: nađeno je oružje iz kojih su žrtve ubijene i niz drugih dokaza.

Istaknuo je da je on sudac on bih ih sasvim sigurno osudio, i da je ostao u tužiteljstvu, sasvim sigurno bi se na oslobađajuću presudu žalio.

Na rubu vatrenog obračuna

Odvjetnik Anto Nobilo potvrdio da su on i Rubeša u isto vrijeme napustili javno tužiteljstvo i da su 1. rujna 1992. otvorili zajednički odvjetnički ured, isprva u Karlovcu jer im u Zagrebu nitko nije želio unajmiti prostor.









“Otišao sam jer su iz tužiteljstva počeli tjerati Srbe, nepoćudne, ove one…Mene nitko nije dirao, ali sam vidio da mi tu nije mjesto. Kad sam otišao znao sam da će oni slučaj zec i Pakračku poljanu zataškati”, rekao je. Naglasio je kako je iz današnje je perspektive teško zamisliti atmosferu koja je tada u pravosuđu vladala oko procesa “merčepovcima”.

Tvrdi da je kao tužitelj dvaput bio na rubu vatrenog obračuna s njima. Jedan od takvih situacija je kaže bila u proljeće 1992. na današnjem Županijskom sudu u Zagrebu, u vrijeme kad je skupina merčepovaca bila u pritvoru zbog Pakračke Poljane.

“Ulazi Merčep s desetak svojih na Županijski sud i straža se razbježala jer oni su bili strah i trepet. Stjecajem okolnosti sam se zatekao na sudskom hodniku. Stanem na stepenice i gledam ih. Prišao mi je njihov odvjetnik Krešo Krsnik i rekao – stari, ovo nije ništa protiv tebe, ti odšeći, a oni su došli svoje osloboditi iz pritvora. Ludi su, s fronta su, imaju ispod kaputa dugo oružje, makni se. Ja otvorim kaput i kažem Krsniku – a vidi što ja imam. Za pojasom sam imao dva pištolja. Ti si luđi do njih, kazao mi je Krsnik i vratio se do njih. Znao sam da imaju automate, ali računao sam – OK, ja sam u zgradi Okružnog suda, tužitelj sam, procijenio sam – valjda neće. Najprije su prijetili, nešto vikali i na kraju otišli – ispričao je Nobilo.

Tražio je da ga konzultiraju oko svih bitnijih predmeta

Također je rekao kako je od Krunislava Olujića čuo da je Šeks i nakon odlaska iz tužiteljstva na dužnost potpredsjednika Vlade za unutarnju politiku nastavio utjecati na sve bitne predmete koji su se vodili u tužiteljstvu te da je Olujić prekinuo tu praksu kad je početkom 1994. došao na čelo tužiteljstva.









Rubeša i Nobilo tvrde da su oni od istražnog suca Božidara Jovanovića tražili da ispitivanju prisustvuje odvjetnik, ali je sudac to odbio. Odluku da na ispitivanju za najteža djela nije potreban odvjetnik donio je tadašnji predsjednik Okružnog suda Madirazza i to nakon što je novim hrvatskim Ustavom ukinuta smrtna kazna. Ispitivanje u prisutnosti odvjetnika bilo je naime predviđeno samo za djela za koja je bila predviđena smrtna kazna, ali se kasnije ispostavilo da je Madirazzina odluka bila pogrešna, pa su priznanja petorke o ubojstvu obitelji Zec kao i njihova priznanja odvođenja niza drugih civila i ubojstava na Pakračkoj Poljani nisu mogla biti korištena na sudu kao dokaz.

“Kad sam došao na čelo tužiteljstva Šeks je još uvijek bio potpredsjednik vlade zadužen za unutarnju politiku. Brzo sam shvatio da je Šeks i dalje strah i trepet tužiteljstva. Tresli su se od njegovih telefonskih poziva i dopisa tužiteljstvu. Kao potpredsjednik vlade tražio ih je da ga izvještavaju i konzultiraju oko svih bitnijih predmeta”, rekao je pak Krunislav Olujić koji je bio na čelu javnog tužiteljstva od početka 1994. do kraja studenog iste godine.