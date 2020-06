Krak istrage u aferi Vjetroelektrane usmjeren je na osobe iz najbližeg kruga bivše gradonačelnice Knina

Autor: 7Dnevno

Na dan kada je zakazano izbacivanje Josipe Rimac iz stranke predsjednik šibenskog županijskog HDZ-a i njezin politički mentor Nediljko Dujić nije se pojavio u središnjici. No, kako je prema stranačkom statutu on mora biti predlagatelj izbacivanja, stranačka se vrhuška bacila u potjeru za njime pa je oko podneva doveden pred svršen čin, morao se usuglasiti s njezinim izbacivanjem kako bi spasio sebe samoga

Beziznimna i beskompromisna borba protiv korupcije, tako predsjednik Vlade i prvi čovjek HDZ-a Andrej Plenković nastoji prikazati aferu “Vjetroelektrane”, u kojoj se kao jedna od glavnih protagonistica pojavljuje njegova nekadašnja kolegica Josipa Rimac. I doista, da je netko neupućen ovih dana zalutao u Lijepu Našu, pomislio bi kako se Plenkovićev HDZ promptno i odgovorno obračunava sa svima onima koji su funkciju na kojoj su se našli iskoristili za vlastitu dobit, umačući prste u debeli sloj koruptivnog pekmeza. Josipa Rimac, naime, nakon 24 godine više nije članica HDZ-a. Beuzvjetno je izbačena iz toga društva u koje je ušetala kao skromna seoska djevojka sa samo 16 godina, no stranački modus operandi do četrdesete je očito savladala veoma spretno. Formalno, šibensko-kninska organizacija vladajuće stranke, na čijem je čelu Nediljko Dujić, pokrenula je stegovni postupak protiv kolegice Josipe Rimac. Iste one koju su nedavno predlagali kao jednu od kandidatkinja na listama za Sabor. Da je Dujić imao određene simpatije, pa i zaštitnički stav prema bivšoj kninskoj gradonačelnici, vidjelo se i nakon njezina privođenja, kada je dao naslutiti da su za njega svi nevini dok se ne dokaže suprotno, stoga ni Rimac nema namjeru uklanjati s popisa potencijalnih saborskih zastupnika. A onda je uslijedio neformalan poziv! Daleko od očiju javnosti, iz središnjice stranke kolegi Dujiću naređeno je da se po hitnom postupku riješi Josipe Rimac te da je prijavi za izbacivanje iz stranke, što prema Statutu stranke on jedini može učiniti kao predsjednik županijske organizacije. Za Plenkovića Josipa Rimac možda i jest žena s kojom nema previše doticaja, ona u njegovu političkom portfelju ništa ne znači, no Dujić je druga priča, s lijepom kninskom gradonačelnicom godinama je surađivao, zajedno su večerali, družili se, susretali i pili, on je njezin svojevrsni politički otac jer je u njegovu ogranku stranke stasala ne samo u tajnicu nego i u nacionalnu političarku koja je po prepoznatljivosti prešla i njega. Stoga mu je njezino izbacivanje teško palo, a vjerojatno je još teže podnio zapovjednički ton iz Zagreba, ali HDZ je nedavno izabrao šefove pa se zna čija je riječ zadnja. Ipak, na dan kada je zakazano izbacivanje Josipe Rimac iz stranke Dujić se nije pojavio u središnjici, čime je demonstrativno pokušao pokazati svoje stajalište o tome potezu. No to demonstrativno ponašanje nije potrajalo, stranačka se vrhuška bacila u potjeru za njime pa je oko podneva doveden pred svršen čin, morao se usuglasiti s njezinim izbacivanjem kako bi spasio ponajprije sebe samoga. Tako je Josipu Rimac neizravno iz HDZ-a otpuhao vjetar s Bašićeva vjetroparka za koji se tako silno zalagala. Danas je ona u istražnom zatvoru, a privilegirani investitor Milenko Bašić s direktorom Draganom Stipićem skrasio se u rezervnoj državi, onoj u koju se Hrvati iz BiH nerijetko skriju bježeći pred hrvatskim zakonima.

Tajanstveni seljak

HDZ se ovime odrekao korupcije, kratko je nakon njezina izbacivanja iz stranke komentirao Dujić, no kratak komentar ipak nameće određena pitanja: nejasno je, uz ostalo, što je to presudilo kod Dujića da ovaj put, prije izbacivanja, potvrdi kandidatkinju Rimac, koju je predložio kninski ogranak, kada ju je prema njezinim tvrdnjama upravo on prije četiri godine skinuo s liste. Tada je Rimac, doduše, kao Karamarkova direktorica kampanje na parlamentarnim izborima za sobom vukla stigmu gubitnice, ali što je to sada prevagnulo kod Dujića da je proglasi kandidatkinjom koja zaslužuje saborski mandat, jer iza nje su se i prije toga vukle afere s nezakonitim proširenjem stambenog prostora, kao i slučaj Billa, odnosno jeftina prodaja gradskog zemljišta prijatelju Ivice Kirina i Josipa Đakića, koji ga je odmah prodao i na tome ubrao milijune, a onda i afera pročistač, odnosno dvostruko plaćeno izvlaštenje zemljišta obitelji Tonković. Moguće je da je riječ o pogrešnoj procjeni, no kako to nerijetko u hrvatskoj politici biva, nije nemoguće da je posrijedi dublja i kompleksnija pozadina. Naime, Nediljko Dujić bivši je skradinski gradonačelnik, rođen u okolici toga grada koji je godinama HDZ-ova utvrda. Osim toga, korijene iz toga kraja vuče i poduzetnik Ante Sladić, kojemu je Rimac nastojala pogodovati, no valja napomenuti da nije riječ o poznatom vinaru, kako se u početku mislilo, nego o tajanstvenom seljaku zbog kojega priča postaje zanimljivija, a još je intrigantnijom čini podatak da korijene iz toga dijela zemlje vuče i Toni Matas, čovjek s kojim je Rimac u tako dobrim odnosima da ga oslovljava kao svojeg brata – dakako, i Matas svoju prijateljicu oslovljava sa “sestro”. Osim zemljopisnog podrijetla, dodirna točka između Dujića i ove družine su Hrvatske šume, javno poduzeće u kojem se po Jandrokovićevu zagovoru skrasio Krunoslav Jakupčić, dugogodišnji član HDZ-a koji je posrnuo s bivšom kninskom gradonačelnicom koja je navodno za proviziju sređivala poslove privatnoj tvrtki koja je bila u sporu s Hrvatskim šumama. U istom tom poduzeću od siječnja 2018. godine na poziciji savjetnika Uprave za europske fondove, razminiranje i protupožarnu zaštitu sjedi Dujić, koji je izabran na natječaju na kojem je bio najbolji od osam kandidata. Dobro upućeni tvrde da je savjetnička pozicija za ambicioznog HDZ-ovca tek usputna postaja te da je njegov krajnji cilj fotelja predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, no dok se ova zadnja afera ne stiša, Dujić će svoje ambicije ipak morati ostaviti po strani. Jer javnost, pa i sam Plenković, od istražitelja očekuje odgovor na najvažnije pitanje – tko je kontaminirao istragu i Josipi Rimac dojavio da se u njezinu automobilu nalazi “buba”.

Krtica u sustavu

Prema pisanju medija, protuprislušni pregled Josipina automobila obavio je njezin “brat” Matas. Ta priča možda bi i mogla ostati na bratskoj razini da Matas nije ono što jest, naime, govorimo o Karamarkovu kadru, čovjeku koji je godinama upravljao zadarskim centrom SOA-e i ondje jamačno stekao određena poznanstva, pa i prijateljstva. Zašto se Rimac baš par dana prije uhićenja odlučila provjeriti svoj auto, ako je riječ o redovitim protuprislušnim pregledima, kako to da je s tom dozom paranoje baš u svojem autu dogovarala suspektne poslove i je li moguće da joj je netko dojavio da je predmet istrage, je li moguće da je sam Matas iskoristio stara poznanstva s istražiteljima kako bi spasio svoju “sestru” Josipu? Sve su to pitanja koja golicaju i Plenkovića, koji ni sam u posljednjim nastupima nije mogao odgonetnuti je li bivša gradonačelnica bila upozorena na istragu u kojoj se kao jedna od svjedokinja spominje i njegova uzdanica Tena Mišetić ili je pak riječ o pukoj slučajnosti. Poznati kriminalist Željko Cvrtila otkriva pak kako su kod pronalaska “bube” moguće tri opcije:

“Prva je da ju je slučajno našla, ali to je malo vjerojatno jer ljudi koji rade u sustavu su profesionalni i znaju što rade, druga je da joj je netko dojavio pa je išla provjeravati sama ili uz pomoć nekog stručnjaka, a treća je da je Rimac periodički provjeravala prostor u kojem boravi, razmišljajući da postoji neki razlog zbog kojega bi mogla biti pod lupom istražitelja”, kaže Cvrtila.

I druga i treća opcija daju naslutiti da u sustavu postoji krtica, a slučajno ili ne, iz istog tog sustava dolazi Matas, oko kojega se nerijetko spletu čudne slučajnosti. Tako je recimo direktorom za korporativnu sigurnost Hrvatske pošte imenovan na dan kada je uhićena Ana Karamarko, supruga njegova prijatelja Tomislava Karamarka, koji je zaslužan i za uzlaznu političku putanju gradonačelnice Rimac. Matas je u HP u do sada bio zamjenik direktora za korporativnu sigurnost, njegovo napredovanje provedeno je bez javnog natječaja, a odvilo se uz blagoslov Gordana Jandrokovića koji je spominjan i kao ključni lobist koji je osigurao dolazak Ivana Čule u Upravu HP-a. Zanimljivo, sjedište Hrvatske pošte u Zagrebu, gdje je direktor postao Matas, nekoliko desetaka metara udaljeno je od sjedišta Hrvatskih šuma, gdje savjetuje njegov prijatelj Dujić.

Matasa je svojedobno Slobodna Dalmacija opisivala kao klasičan kadar Tomislava Karamarka, kojemu duguje velike zasluge za profesionalni uzlet. Kada je postao načelnik zadarske SOA-e, Matas je u svojem uredu držao uokvirenu Karamarkovu sliku, a u Zadar ga je bivši šef HDZ-a doveo baš iz Josipina Knina. Ondje je jedno vrijeme radio kao operativac SOA-e, a nešto prije toga radio je i kao vojni obavještajac. Uz to što je blizak s Karamarkom, Matas je dobre odnose njegovao i s bivšim HDZ-ovim “čarobnjakom za kampanje” Milijanom Brkićem te se sumnjalo da je i on, baš poput Vase, falsificirao svoj diplomski rad u Visokoj policijskoj školi, ali te sumnje nikada nisu potvrđene. Nikada Matas nije osuđen ni zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom koja se odvila prije petnaestak godina u Kaštelima, gdje je stradao pješak na kojega je naletio upravljajući osobnim automobilom. Zgodno je podsjetiti da je Matasa u obavještajnu zajednicu zapravo uveo bivši ravnatelj SZUP-a Smiljan Reljić, iako nije imao kvalifikacije za posao obavještajca, no navodno se iskazao kao iznimno pouzdan operativac. Nedugo nakon što je imenovan načelnikom zadarskog centra SOA-e, u tom gradu kreditom Hypo banke kupuje stan. Poznat je i kao strastveni lovac koji posjeduje kuću sa zemljištem u Lici, između Udbine i Gračaca, kojim rukovodi kuma Josipe Rimac, osebujna načelnica Nataša Turbić, dama koja je istražiteljima potvrdila uzimanje mita u aferi “Vjetroelektrane”. S Dujićem ga veže i ljubav prema lovu.

Sladićeva mreža

Mito je ovoj družini nudio i misteriozni poduzetnik Ante Sladić, koji dakle korijene vuče iz kraja u kojemu je odrastao Nediljko Dujić. U korupcijskoj hobotnici koja ima gomilu krakova razumljivo je i da USKOK-ovi istražitelji muku muče s različitim sumnjama pa kako doznajemo, postoji mogućnost da su stočari koji su prema USKOK-u bivšoj HDZ-ovki nudili ogroman mito tek nečiji istureni igrači. Prema snimci, koje su dijelovi pušteni u javnost, državnoj tajnici u Ministarstvu uprave Josipi Rimac mito je nudio Sladić, a ona mu je trebala pomoći koristeći svoj politički utjecaj za promjenu nove uredbe o zakupu šumskog zemljišta kako bi se pogodovalo ne samo Sladiću nego i njegovu poslovnom partneru Josipu Ravliću. Dva je puta Sladić Josipi Rimac dao minimalno deset tisuća eura gotovine, obećavajući joj još 500 tisuća kuna, ali i dva zemljišta od 10 tisuća četvornih metara u Rogoznici. S obzirom na vrijednost zemljišta u tome kraju, Rimac je trebala dobiti od milijun do pet milijuna kuna, međutim, istražitelji se pitaju otkud nepoznatim seljacima toliki novac pa tako pretpostavljaju da dotični nije nudio ni vlastiti novac ni vlastita zemljišta. Uz ostalo, indikativno je da je i sam Sladić pred istražiteljima ustvrdio da ne posjeduje nikakve tvrtke niti je igdje zaposlen. Navodno je samo imao namjeru pošteno se baviti stočarstvom uz potporu za osnovna grla koja zaista posjeduje, no nakon uhićenja taj se plan ovog teologa i filozofa koji je dio života proveo u sjemeništu naprasno prekinuo. Iako je istražiteljima rekao da nema tvrtke, Sladić je kod Rimac tražio da se za njega i Ravlića založi kod načelnice Turbić ne bi li baš njih dvojica u zakup dobila kvalitetne krške pašnjake na području njezine općine, za što je samo načelnici iskeširao deset tisuća eura mita, dodatnih deset poslao je preko Rimac šefici kabineta u Ministarstvu poljoprivrede Ružici Njavro, koja drugih 500 tisuća kuna nije dočekala – završila je, naime, iza rešetaka. Koliko je točno Sladić dao osobno Josipi Rimac, zasad se tek treba utvrditi, no dvojac Sladić – Ravlić spominje se u tvrtkama Gregoda d.o.o. iz Solina, u tvrtki Ekodar-Prerada bilja, ali i u tvrtki Plastovo i Sirena iz Našica. Solinska Gregoda osnovana je 2015. godine, a uz Sladića se kao osnivač navodi Ivan Botić, vlasnik obrta za taksi-prijevoz u Kaštel Novom. U osnivanju te tvrtke sudjelovao je i broker Ante Bošnjak kojega su USKOK-ovi istražitelji također povezali s Rimac. Navodno je baš on sudjelovao u dogovoru o sklapanju police osiguranja za vjetroelektranu Krš – Pađene, a od provizije od 92 tisuće kuna pola je trebala dobiti bivša kninska gradonačelnica. Tvrtku Ekodar Sladić je osnovao 2014. godine s partnerima iz Oroslavja te je od osnutka poslovala prilično skromno, dok mu je u našičkoj Sireni partner Josip Ravlić, ali i poznati našički mljekar Pavao Buljanović. Sladić je dakle višestruko premrežen, a mreža ga je po svemu sudeći dovela i do Dujića.

Zaposlio nećake

“Sud časti na jutrošnjoj sjednici nije donio odluku o stegovnom postupku u slučaju Rimac i Tokmakčije zato što na njoj nije bio prisutan predlagatelj Nediljko Dujić. Nakon što je sjednica Suda časti nastavljena danas u podne, na njoj je donesena jednoglasna odluka o bezuvjetnom izbacivanju Rimac i Tokmakčije iz stranke”, rekao je novinarima Dujić na konferenciji za novinare, opraštajući se s Josipom Rimac, ženom koja je u političkoj areni izazvala pravu pomutnju. Pomutnje, međutim, za Dujića nisu nepoznanica otkako upravlja šibenskim ogrankom svoje stranke. Tako ga je lokalni vijećnik Roko Antić prozivao zbog “nepotizma, i političkog klijentelizma najgore vrste”. Vijećnik Antić, koji se pismom obratio čak i tadašnjoj predsjednici Grabar-Kitarović, problematizirao je Dujićevu ulogu u članstvu Skupštine Vodovoda i odvodnje Šibenik jer je prema njegovim navodima ondje koristio političku moć i utjecaj pa je u tom komunalnom poduzeću zaposlio svoja dva nećaka bez provedenog javnog natječaja.

Baš kao i kolegica Josipa Rimac, bivši skradinski gradonačelnik Dujić imao je problema s Povjerenstvom za sprečavanje sukoba interesa, i to baš zbog članstva u Skupštini šibenskog Vodovoda. Dujić je s kaznom u iznosu od četiri tisuće kuna kažnjen jer je utvrđeno da je mimo zakona tri mjeseca u 2011. godini primao naknadu kao član Skupštine premda je u to vrijeme bio gradonačelnik Skradina. Dujić je naknadu vratio čim je utvrđeno da na nju nije imao pravo, odbacujući bilo kakvu kompromitaciju te najavljujući sudske procese. Da Dujić nije tipičan političar, moglo se naslutiti i iz medijskih napisa o njegovu prijateljstvu sa SDSS-ovim skradinskim dogradonačelnikom Mirkom Raškovićem, koji je svojedobno otkazao poslušnost predsjedništvu stranke odbijajući dati potporu tadašnjem premijeru Zoranu Milanoviću. Zgodno, baš je u to vrijeme asfaltiran pristupni put do skradinske kuće tog lokalnog čelnika SDSS-a. Osim ovog političkog dijela Dujićva životopisa, podjednako je zanimljiv i onaj neformalni jer je godinama radio u MUP-u.

Josipina prijateljstva

To vam je ljudski, svjedoče oni koji Josipu dobro poznaju, pa kažu da je curu iz skromne obitelji naprosto ponio život o kojem je u mladosti mogla samo sanjati, život koji je uključivao putovanja, koncerte, modne revije i druženja po elitnim zagrebačkim restoranima, u kojima je često viđana s bliskim prijateljicama Ružicom Njavro, aktualnom ministricom poljoprivrede Marijom Vučković, bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, ali i sa saborskom zastupnicom Marijanom Balić. Curama iz politike nerijetko se znala pridružiti i poznata dizajnerica Aleksandra Dojčinović, čije je haljine Rimac rado nosila, no s vremena na vrijeme skočila bi i do svoje prijateljice, splitske dizajnerice Monike Sablić. Zanimljivo, Rimac je baš poput zagrebačkog gradonačelnika Bandića rado posezala za uslugama poznatog arhitekta Ante Vrbana. Međutim, upućeni svjedoče da ni s kim nije tako brzo kliknula i sklopila prijateljstvo kao sa Žalac, koja je ujedno bila i Plenkovićeva miljenica. Rimac i Žalac bile su toliko bliske da su zajedno išle na ručkove, večere, a ponekad bi se zaletjele i do Trsta, u šoping. Poznavatelji odnosa ovih dviju HDZ-ovki smatraju da nije nemoguće da je baš lijepa Josipa svoju prijateljicu Žalac spojila sa šibenskim poduzetnikom Josipom Stojanovićem Jollyjem, čiji se luksuzni Mercedes pojavio pred obiteljskom kućom bivše ministrice. I dok je Žalac bila svojevrsna spona između Josipe Rimac i premijera Plenkovića, Dubrovčanka Ružica Njavro bila je njezina ulaznica u Ministarstvo poljoprivrede. Ova je 35-godišnjakinja u stranci napredovala postupno, najprije je bila jedna od tajnica u stranačkom saborskom klubu, zatim je angažirana u središnjici tijekom izbora, a šuškalo se da iza nje stoji Brkić koji ju je i preporučio Tomislavu Tolušiću, kasnije je jednostavno nastavila raditi s ministricom Vučković. Kako je Brkić otkrio mladu Njavro, tako je Josipu Rimac prije više od dva desetljeća prepoznao Ante Kulušić, nekadašnji saborski zastupnik i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, uz čiji je blagoslov već u 25. godini postala gradonačelnica. Spona Josipe Rimac sa šibensko-kninskim ogrankom stranke svakako je i Vodičanka Branka Juričev-Martinčev, s kojom se Josipa često sretala baš u Vodicama gdje ima vikendicu, a tu se u priči opet spominje Dujić koji je u korektnim odnosima s Juričev-Martinčev, inače jednom od najbogatijih hrvatskih političarki. Jedan od najbogatijih bosanskohercegovačkih političara, šef tamošnjeg HDZ-a Dragan Čović, također je jedan od dugogodišnjih prijatelja bivše kninske gradonačelnice, navodno ju je on i spojio s posuškim poduizetnikom Bašićem, koji je vjetroelektrane nalik ne one zbog kojih je Josipa posrnula namjeravao graditi i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Zanimljivo, ovih se dana u Hercegovini, uoči početka kampanje za parlamentarne izbore, premijer Plenković sreo s kolegom Čovićem, s kojim je otvorio ondašnju podružnicu Podravke.