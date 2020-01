KRAJNJE BIZARNO Zbog prodaje olupina automobila osuđen na šest mjeseci uvjetno

Autor: Dnevno

Na Općinskom sudu u Bjelovaru ovih je dana nepravomoćno zaključen krajnje bizaran slučaj, a epilog svega je šest mjeseci uvjetnog zatvora s rokom kušnje od godinu dana za 42-godišnjaka. Naime, on je proglašen krivim zbog krađe dviju olupina automobila koje je pronašao u dvorištu svoje kuće nakon što se vratio iz Njemačke i koje je potom prodao za tisuću kuna.

U međuvremenu, dok je on bio u Njemačkoj, kako se moglo saznati tijekom postupka, u kuću koju je on gradio i potom iznajmio, naselili su se drugi ljudi, a “pater familias” osmeročlane obitelji koja je ondje obitavala, završio je u zatvoru. Nakon što je čuo da se žena od čovjeka koji je živio u njegovoj kući preudala i da je kuća slobodna, 42-godišnjak se vratio u selo. No, kada je stigao u dvorište svoje kuće, vidio je kako ondje i dalje živi nekoliko ljudi.

Iako je to njegova kuća, ti su ga ljudi pitali što tu radi, na što im je izgovorio kako imaju nekoliko dana da se isele i iznesu sve svoje stvari. Kako ekipa koja se ondje u međuvremenu nastanila u zadanom roku nije uspjela pokupiti stvari, 42-godišnjak ih više nije puštao u dvorište. Sljedećeg dana on je stigao s kamionom kako bi na otpad odvezao sve te stvari koje su ostale razbacane po dvorištu i po kući, a posebno se šokirao kada je ušao u kuću koja je bila uništena. U kuću se, istaknuo je tijekom istražnog postupka, doslovno nije moglo od smrada, a sve što je unutra pronašao pobacao je u vatru.

Nakon četiri dana pojavili su se neki ljudi kojima je potom prodao olupine od dva automobila, VW Transportera i Škode Felicije za iznos od tisuću kuna, samo da se tog krša riješi, rekao je.

No, sin oštećenika istaknuo je kako je osim auta u dvorištu ostalo još pet prostornih metara drva, dvije peći, mašina za pranje rublja i škrinja. I podstanar je nakon nekog vremena čuo kako je 42-godišnjak nasilno uselio u kuću i da je neke njegove stvari uništio, neke prodao, a prema riječima njegovog sina u vatri su završili trosjed, dvosjed, regal, dva stola, šest stolica, bračni krevet, šestokrilni ormar, psiha, dva kreveta na kat, dječji ormar, radni stol, računalo i nešto dječje odjeće. Od drugih ljudi oštećenik je čuo kako je 42-godišnjak prodao hladnjak, škrinju, tri peći, tri automobila, teretni kombi i prikolicu za vuču vozila koje je ondje navodno zatekao.

Ipak, kako nije postojalo nikakvih dokaza da je sve to 42-godišnjak zatekao kad se u svoju kuću vratio nakon duljeg izbivanja, osuđen je “tek” za prodaju dvije automobilske olupine te je njihov vlasnik upućen da naknadu štete potraži u parnici, prenosi Bjelovarac.hr.