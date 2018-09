KRAJ VRUĆINAMA JE TU? Posvuda je kiša, temperature su se drastično snizile

Za nedjelju DHMZ prognozira više kiše nego je bilo u subotu. Spomenimo i kako je Meteoalarm zbog lokalno jakih grmljavinskih nevremena i veće količine padalina izdao žuto upozorenje za veći dio zemlje.

Inače, kada Meteoalarm izda žuto upozorenje tada se smatra kako je vrijeme potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informirani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike.

DHMZ navodi kako se u nedjelju očekuje promjenljivo, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom vrijeme ali i kako će biti svježije. Mjestimice će oborine biti obilnije, posebice u početku dana. Većinom slab vjetar, uz grmljavinsko nevrijeme prolazno moguće pojačan, a u Dalmaciji povremeno umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu uglavnom od 18 do 23, a najviša dnevna između 21 i 25, na istoku i jugu zemlje viša, od 25 do 28 °C.

Početkom tjedna očekuje se djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Kiša će padati mjestimice, ali u kopnenim područjima češće, dok su lokalno pljuskovi s grmljavinom mogući na Jadranu.

Sve manje će biti oborina, dok će prema sredini tjedna prevladavati sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni, a na Jadranu će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Od utorka u porastu su i dnevne temperature.