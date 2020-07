KRAJ! SDP PROGLASIO PROPAST! Grbin jednom rečenicom devastirao stranku

Za deset mjeseci održavaju se lokalni izbori, rečenica je to koja u SDP-u izaziva nevjerojatnu paniku, koja zapravo malo koga iznenađuje.

Ova stranka nakon parlamentanih izbora prolazi kroz ranjivu fazu praćenu konfliktima, unutarstranačkim previranjima, i frakcijama koje na raznim sastancima pokušavaju pronaći rješenje za opstanak.

Najveća je boljka Partije to što se u narednim mjesecima neće uspjeti nametnuti kao relevantna oporba Plenkovićevom HDZ-u, budući da će se morati baviti vlastitim problemima.

Stranku tek čekaju unutarstranački izbori i pokušaj povratka u ulogu ozbiljnog igrača, a to će im sasvim sigurno oduzeti dio vremena kojega su kanili namijeniti pripremi za lokalne izbore, na kojima im je posebno važan Zagreb.

Glavni grad je krupan politički zalogaj, najkrupniji poslije Banskih dvora, a pozicija zagrebačkog gradonačelnika najvažnija je poslije one premijerske, što i ne čudi s obzirom na golemi zagrebački proračun.

SDP-ov cilj je jasan – žele srušiti Milana Bandića i zavladati hrvatskom metropolom. No jasno je SDP-ovcima i to da na tom putu osim Bandića imaju još jednog, možda čak i ljućeg konkurenta, Tomislava Tomaševića.

Na spomen njegova imena u SDP-u međutim kreću ozbiljni ratovi. Vršitelj dužnosti predsjednika stranke Zlatko Komadina, pa i jedini kandidat za šefa stranke Peđa Grbin javno su dali do znanja da bi njihova stranka na lokalnim izborima za zagrebačkog gradonačelnika mogla podržati Tomaševića. Njihova logika je jasna, SDP u ovom času nema osobu koja bi mogla konkurirati u glavnom gradu.

Za Zagreb se zainteresirala i stranka Andreja Plenkovića, u čijim se redovima traži adekvatan kandidat za što im snažan vjetar u leđa daju parlamentarni izbori.

”Mi smo već podupirali nestranačkog kandidata Anku Mrak Taritaš i to nam se obilo o glavu. To što razmišljamo o potpori Tomaševiću je novi SDP-ov poraz, to je priznanje da smo propali i poruka da mi svojih ljudi nemamo. Strašno je da takvu poruku šalje potencijalni predsjednik Grbin. Što nam on time želi reći? Što će on raditi sa strankom ako već sada otpisuje mogućnost pronalaska našega kandidata, u našim redovima?

Mi ćemo se time potpuno predati, to će biti veliki poticaj za platformu ‘Možemo!’, a u isto vrijeme i naš veliki poticaj. Ako Tomašević uspije, nas nitko više neće ni spomenuti, to će biti njegov uspjeh i uspjeh njegove platforme, a SDP će po običaju poslužiti za davanje infrastrukture i materijalne pomoći. Ne smijemo se i ne možemo na taj način igrati, to je katastrofa, žalosno je da nitko u stranci toga nije svjestan. Ako Grbin hoće podržati Tomaševića onda mi nemamo što čekati i njega birati za predsjednika SDP-a, neka mu odmah prepusti svoju fotelju na čelu SDP-a”, zaključuju naši sugovornici iz redova socijaldemokrata.