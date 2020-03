KRAJ BIJELOG MUŠKARCA NA POZICIJI MOĆI! Veljača o presudi o kojoj bruji cijeli svijet

Autor: dnevno.hr

Na presudu holivudskom producentu Harveyju Weinsteinu, koji je u ponedjeljak na sudu u New Yorku proglašen krivim za seksualni napad i silovanje, što je prekretnica za pokret #MeToo koji je inspirirao mnoge žene da počnu govoriti o zlostavljanjima, za Jutarnji je svoj osvrt dala Jelena Veljača. “Mislim da je presuda Harveyju Weinsteinu povijesna na više razina. Prva je ona koja i službeno označava kraj bijelog muškarca na poziciji moći. Desecima godina, od samog početka Hollywooda, takozvani ‘casting kauč’ bio je gotovo pa legitimna stvar. Žmirilo se na činjenicu da su na njemu glumice i druge žene iz filmske industrije konstantno promatrane kao seks objekti, uznemiravane, pa i napastovane. Tako da je ova presuda pobjeda za sve njih. Na drugoj razini se radi o povijesnom trenutku zbog toga što su u oba slučaja zbog kojih je donesena presuda postojali i prisilni i dobrovoljni seksualni odnosi.

U Hrvatskoj bi zbog te činjenice sud drugačije gledao već na samu optužnicu, a kamoli na presudu. No američki je sudski sustav drugačiji i to što odvojeno promatraju te dvije kategorije je važno za sve žrtve napastovanja i silovanja. Moramo postati svjesni toga da, bez obzira na to koliko puta s nekim spavaš, svako ‘ne’ doista znači ‘ne’. To je zdravorazumski jasna stvar, no pravno se te kategorije još uvijek ne gledaju odvojeno. U svakom slučaju, mislim da je ova presuda poticaj za žene da, ako se nalaze u situaciji u kojoj su žrtve, to i prijave. Doista vjerujem da je došlo novo doba što se tiče pogleda na seksualno nasilje.

Ponosna sam na to što i Hrvatska u tome segmentu sve više slijedi taj pozitivan svjetski trend. Recimo, jako mi je drago što su inicijativa #spasime i Ženska soba izborili da u našem zakonodavstvu više ne postoji ‘spolni odnošaj bez pristanka’, nego da se on smatra silovanjem. Kada se govori o značaju ove presude za cijeli novi feministički pokret, koji se proširio zahvaljujući društvenim mrežama, vjerujem da mu je donijela nevjerojatnu pobjedu”, komentirala je Veljača.