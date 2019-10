Kraj babljeg ljeta! Stiže veliki hladni val s Arktika koji će donijeti pravu zimu

Poznati meteorološki servis Severe Weather EU objavio je na svom Twitteru kako se s Arktika prema Europi kreće iznimno hladna fronta koja će u dijelove kontinenta donijeti veliki pad temperature – i do 20 Celzijevih stupnjeva.

“Očekujte jake grmljavinske oluje širom sjevernog i srednjeg Sredozemlja”, poručili su iz meteo servisa.

Latest model guidance is still well on track for a powerful blast of cold polar maritime airmass across large parts of Europe and the Mediterranean in the next 72-96 hours. 850 mb level temperatures will be up to 10 °C below average for this period! ECMWF. Maps: @tropicaltidbits pic.twitter.com/NBnJ0sDCDG

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 1. listopada 2019.