KOVAČEVIĆ POVLAČI SVE ZA SOBOM! Politička scena drhti od njegova priznanja: Tko su ljudi s kojima se povezuje?

Autor: Iva Međugorac

Psihički slomljen bivši šef Janafa Dragan Kovačević prema napisima iz medija istražiteljima je priznao krivnju za slučaj u kojem je pogodovao poduzetniku Širiću, čijoj je tvrtki sređivao poslove s Janafom, da bi ga ovaj zauzvrat nagradio stanovima u Zagrebu i Splitu te automobilima.

Premda iz izvora bliskih Kovačevićevoj obrani saznajemo kako ih je ovaj menadžer svojim istupom šokirao i ostavio bez teksta, iz izvora bliskih istrazi stižu nešto drugačije verzije ove neobične priče.

”On je shrvan jer mu opetovani boravak u Remetincu teško pada, ali priznanje s tim nema veze. Dokazi su postali neoborivi, idu u širinu i dužinu, tu se ne radi o klasičnom priznanju, već počinje druga faza, on se sada ovim medijskim napisima neizravno obraća svojim zaštitnicima”, komentira naš sugovornik blizak istrazi te kaže kako se radi o političkim moćnicima i Kovačevićevim zaštitnicima, bez čijeg znanja pa i mogućeg sudjelovanja niti nije mogao donositi neke od najznačajnijih odluka.

Koje su sličnosti Kovačevića i Rimac?

Naš sugovornik, iskusni istražitelj ovaj slučaj uspoređuje s onim Josipe Rimac.

”To vam je apsolutno isti obrazac, ona je nakon izlaska iz Remetinca poručila da piše knjigu i svima je time začepila usta. Poslala je vladajućima jasnu i javnu poruku da ako se ona vraća u zatvor, s njom odlazi pola vlade. U Kovačevićevom je slučaju priča još složenija, kraci njegova skandala sežu do samog vrha vlade, on je to priznanjem dao do znanja, očito ih je spreman sve povući za sobom, a kod njega se tu radi i o aktualnim i o bivšim Vladama, to je dosta široka priča”, smatra naš sugovornik nadalje te napominje da će se Kovačević vrlo vjerojatno uskoro braniti sa slobode, a na slobodi na kojoj je boravio do unazad desetak dana Kovačević je navodno i sam najavio kako će ukoliko bude primoran govoriti povući sa sobom sve.









”Ako dođe do trenutka i budem primoran govoriti kraci tog skandala sežu do samog vrha Vlade, a onda će pasti svi”, to je Kovačević navodno nedavno ispričao komentirajući svoja saznanja o izuzetno osjetljivim informacijama iz sfere trgovine nafte i plina. Te njegove riječi na društvenim mrežama prenio je urednik Nacionala Berislav Jelinić, a nedugo nakon te njegove objave oglasio se i Uskok iz kojega je poručeno kako je Kovačević iznio dopunu svoje obrane, no i dalje ga se zadržava u istražnom zatvoru.

Dok on boravi u istražnom zatvoru i smišlja strategiju za izlazak na političkoj sceni situacija se usijala, jer nije malo onih koji su imali prilike surađivati s Kovačevićem tako je primjerice od tvrtke bivšeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka kupljen stan za Kovačevićev mito, u Kovačevićevoj eri s Janafom je surađivala tvrtka u kojoj je karijeru gradio donedavni ministar obrane Damir Krstičević, no nagađa se da bi u zamjenu za slobodu Kovačević mogao progovoriti i o skandaloznoj pozadini tajnog izvoza nafte u Mađarsku, a u što je involviran ministar gospodarstva Tomislav Ćorić koji je ujedno jedan od potpisnika famoznog Memoranduma, kojim se odobrio taj posao, a osim toga Ćorić je jedan od ministara iz Plenkovićeve vlade koji su zalazili u Kovačevićev famozni klub u kojem su gostovali i Oleg Butković te ministar Josip Aladrović, ali i predsjednik Zoran Milanović te bivši predsjednik Stipe Mesić kao i Jakov Kitarović suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.