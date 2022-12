KOVAČEVIĆ ODGOVORIO ‘PLENKOVIĆEVIM JURIŠNICIMA’: ‘Ni ‘veliki vođa’ vam neće pomoći! Laži koje iznosite su svakome jasne na prvo čitanje’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je “iz izvora bliskih Janafu” u javnost plasirana informacija da je ova državna kompanija u aferi s poduzetnikom Krešom Petekom oštećena za više od 100 milijuna kuna, oglasio se i bivši direktor Dragan Kovačević uzvrativši udarac aktualnoj upravi. Naime, “izvori iz Janafa” u javnost su pustili informaciju da je do navedenog iznosa štete došao njihov “tim pravnih stručnjaka i savjetnika” analizirajući poslove Janafa i Peteka vrijedne ukupno 400 milijuna unatrag deset godina. “Svi su ti ugovori i građevinski projekti s tvrtkom ivanićgradskog poduzetnika sada prekinuti”, napomenuli su.

Kovačević je aktualnoj upravi koju čine Sjepan Adanić i Vladislav Veselica – koje naziva Plenkovićevim kadrovima – uzvratio istom mjerom.

“Nažalost po njih, laži koje iznose i puštaju u medijski prostor su provjerljive i svakome na prvo čitanje jasne, tu se radi o osveti zasnovanoj na laži. Optužiti trgovačko društvo koje je izvodilo radove za Janaf da je oštetilo Društvo, a to isto Društvo je bilo na natječaju i ima sve potpisane dokumente od tehničkih i komercijalnih službi Janafa da je izvelo radove, da su radovi kvalitetno i na vrijeme izvedeni i po svim normama i stručnim aktima, apsurdno je. Tome još treba naglasiti da Janaf nije korisnik proračunskih sredstava, niti je obveznik javne nabave”, napomenuo je Kovačević koji je poručio Adaniću i Veselici da im prijete nove kaznene prijave zbog iznošenja laži i nanošenja štete tome trgovačkom društvu, ali i štete koju čine Janafu.





“Uvlačenje u priču Dragana Kovačevića njihov je glavni cilj, ali i tu su se upleli u potpunu laž jer Dragan Kovačević nije odgovorna osoba za tu nabavu. Prema Pravilniku o nabavi roba i usluga odgovorna osoba za nabavu je Direktor Komercijale i nabave. Gle čuda, taj isti direktor je bio ‘Plenkovićev intimus’ Vladislav Veselica”, naglasio je.

“Da apsurd u svim tim javnim optužbama od ‘Plenkovićevih jurišnika’ bude do kraja vidljiv i da su otkriveni u svojim nakanama javnog optuživanja i blaćenja kako kvalitetnih kooperanata, koji su doprinijeli razvoju Janafa, od čega takvi Adanići i Veselice danas žive, a da nisu u gotovo tri godine niti jednu investiciju, vidljiv je iz sljedećeg. Pravilnikom o Nabavi roba i usluga navodi se da Ugovor o nabavi parafiraju predlagatelj Ugovora, a to je, u to vrijeme, Vladislav Veselica i još pet do sedam rukovoditelja iz područja tehničkih i pravnih područja. Dalje, u članku se navodi da svaki paraf znači da je Ugovor sastavljen prema pravilima struke i da nije štetan za Janaf. Kao što se vidi nema nigdje ni odgovornosti tadašnje Uprave niti izvođača radova”, pojašnjava Kovačević.

“Ako se tome doda da je za vrijeme Dragana Kovačevića kao Predsjednika Uprave kroz 9 godina povećan prihod 2,5 puta, a dobit 4,5 puta, ostaje samo ljubomora, zavist i laži za koje će morati odgovarati pred institucijama i gdje im zaštita od ‘velikoga vođe’ neće pomoći”, poručio im je Kovačević.

Upravi Janafa poslali smo upit da se očituju o navodima gospodina Kovačevića, a njihov ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.