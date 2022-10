KOVAČEVIĆ GAZI PLENKOVIĆA! HDZ-ovci izbezumljeni: Bliži se premijerov kraj, pitanje je trenutka

Autor: Iva Međugorac

Najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića ozbiljno su zabrinuti za njega, jer premijer puca pod pritiskom afera koje su se oko njega nagomilale, a među kojima je posljednja afera Ina, koja se po svemu sudeći ne smiruje.

”Plenković izgleda kao starac, prosijedio je, natečen je, izmoren i to se vidi na njemu. On ne staje, nervozan je, sve češće se to vidi i na van, u njegovim medijskim istupima, naprosto nije dobro, morao bi stati na loptu, a to s njegovim poslom nije moguće”, kaže nam jedan Plenkovićev blizak suradnik koji problem vidi uz ostalo i u samom premijeru koji određene poteze nije povukao na vrijeme.

Zbog gomila afera Plenković teško vjeruje suradnicima

”Plenković na svojim plećima nosi sve HDZ-ove afere, nikome ne vjeruje, to je teško podnositi i psihički, i fizički pitanje je vremena kada će se sav taj nakupljeni stres početi odražavati i na njegovo zdravstveno stanje, on se nije ni od prve korone potpuno nadošao, a oko njega su ljudi sumnjivih biografija, stranka je premrežena upitnim tipovima, raznim šefovima organizacija, Plenković se s time teško snalazi, a nije na početku mandata krenuo u obračun s time”, smatra njegov suradnik koji priznaje da Plenković doista jest bio posebno uznemiren zbog nastupa bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića.





”Ta uznemirenost nije dobra, sve ovo što su HDZ-ovci izveli daje naslutiti da je Kovačević u pravu, i da bi doista njegov istup mogao srušiti premijera, a on je u Saboru doista izrekao dosta detalja koji ne idu u prilog premijeru, ti detalji su posebno popraćeni baš radi HDZ-ove pobune i sve očitije Plenkovićeve nervoze”, kaže naš sugovornik.

Kovačević niže vrlo teške optužbe

Kazao je pak ponešto i Kovačević potvrđujući da je u uredu ‘magistra Plenkovića bio jednom’.

”Taj sastanak je bio pripreman na nivou ministra, koji je vršio pritisak da se potpiše memorandum, ali taj pritisak je vršen 10 godina, i za vrijeme Milanovića, ja kažem da je to protivno interesima Hrvatske, onda bi odustali. Do sad. Memorandum nisam htio potpisati. Tražilo se da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke INA-e. Taj memorandum je politički papir, da smo napravili potpis između INA-e i Janafa, ja bih to napravio, no čim je ministarstvo stavilo potpis, to je dobilo političku dimenziju. Ni Ćorić nije bio baš da se potpiše, svi su izbjegavali to potpisati jer su svi imali neki osjećaj da to nije dobro”, kazao je Dragan Kovačević dodajući da je na sastanku nazočilo šest ljudi odnosno Plenković, Ćorić, on osobno te dva savjetnika magistra Plenkovića za pravna pitanja jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnica Ureda, Tena Mišetić.

”Ona je sjedila za glavnim stolom, a mi za okruglim stolom. Ja sam pozvan na konzultacije da kažem što mislim o tome. Ja sam rekao da to nije dobro za energetsku sigurnost, nacionalnu sigurnost Hrvatske, da što se tiče korporativnog dijela za Janaf, da je to jako dobro, ali da mislim da su energetski nacionalni interesi iznad korporativnih interesa društva. Doktor Ćorić je, onako, i hoće i neće, a ja sam rekao da taj memorandum u tom obliku ne mogu potpisati. Magistar Plenković je doktoru Ćoriću rekao da taj memorandum ide. Sastanak je protekao u dosta tmurnoj atmosferi”, rekao je Kovačević čije su riječi izazvale lavinu reakcija i u samom HDZ-u.

“Izgleda da postoji dosta materijala za stvaranje problema”

”Ovo neće izaći na dobro, Kovačević nije neznalica, on je godinama zaista bio uspješan menadžer, što se njegove afere tiče još mu se ništa nije dokazalo, niti je tu krenuo ikakav proces. Ne treba tu gledati samo Kovačevića, uskoro bi se mogli oglasiti i drugi, kao što je progovorila Ana Mandac, tako bi recimo i bivši ministar Horvat mogao reći po čijem je nalogu radio, afera u Ini je stopirana zbog nekoga, i za nekoga, pitanje je do kuda su ti kraci vodili. Naivno je vjerovati da Plenković nije imao pojma o zatvaranju rafinerije, uostalom što i da nije, pa on je odgovoran za rad Vlade i odluke koje se donose”, navode naši sugovornici iz HDZ-a koji drže da bi Plenković uskoro mogao ne samo pasti, već i doživjeti Sanaderovu sudbinu. .

”U Vladi su aferu Ina pokušali razvući i ugasiti, Plenkoviću nije pomogao folklor oko smjene Uprave Ine, iz Vlade su najavili da će za promjenu modela upravljanja Inom trebati šest mjeseci, no tko zna hoće li Plenković dočekati tih šest mjeseci, u HDZ-u se bune, bune se u oporbi, ovo je jako opasno, sve što je Kovačević rekao izravno udara na premijera, pitanje je trenutka kada će ga taj udar srušiti, ali izgleda da i Kovačević i mnogi drugi imaju dosta materijala za stvaranje problema”, zaključuju naši sugovornici.