KOVAČEV TIM SVE JE IZRAČUNAO! Imaju zanimljivo objašnjenje za debakl: HDZ tek očekuje katastrofa

Tko gubi, ima se pravo ljutiti, a tko dobiva ima pravo djelovati, tako nekako opisati bi se dala postizborna atmosfera u HDZ-u. Pobjednički tim na čijem je čelu bio i ostao premijer Andrej Plenković nije čekao dugo, premda su još u izbornoj noći tvrdili kako za oponente iz tima Mire Kovača neće biti sankcija, već narednog dana s pozicije potpredsjednika Sabora eliminirao je Milijana Brkića, dok je Kovač maknut iz odbora kojima je rukovodio kao saborski zastupnik HDZ-a.

No, ljuti, ali i entuzijastični članovi Kovačeva bloka još ne gube nadu, i nemaju se namjeru predati, naime, uvjereni su kako njihovo vrijeme tek dolazi te da je Plenković dobio jednu bitku, ali pred njime stoji jedan daleko ozbiljniji rat koji ga očekuje u rujnu, na parlamentarnim izborima.

”Naravno da očekujemo odmazdu, Plenković će nas sve posmicati, na listama za Sabor neće biti nitko tko se usudio koketirati s nama, pa vrlo vjerojatno na njegovom popisu kandidata za Sabor nećete gledati ni Milijana Brkića, ni Miru Kovača, pa ni Penavu, šanse za opstanak ima tek Davor Stier, ali to je Plenkovićeva metoda djelovanja, on na sve gleda kroz prizmu HDZ-a, slika birača u Hrvatskoj šira je od toga, a to su pokazali i predsjednički i europski izbori, baš zato smatramo da se HDz-u ne piše dobro na nadolazećim parlamentarnim izborima”, objašnjava naš sugovornik blizak Kovaču, u čijem se bloku ponovno problematizira stvarni broj članova stranke. Tema je to o kojoj nakon izbora u HDZ-u više nitko niti ne progovara, premda u Kovačevom bloku drže da je baš to ono oko čega se treba zabrinuti.

”Gordan Jandroković je na početku kampanje za stranačke izbore obznanio da HDZ ima 210 tisuća članova, mi se sada pitamo gdje su nestali ti članovi. Upozoravali smo od početka da ta brojka nije točna, već kod prikupljanja potpisa zakinuti smo kroz manipulaciju brojki, a ako analizirate malo dublje izbor magistra Plenkovića za predsjednika HDZ-a danas, i na izborima 2016. godine sve će vam biti jasno. U tim brojkama naprosto nešto ne štima. Dakle, na izborima 2016. godine kada se Plenković natjecao kao jedini kandidat dobio je 98.000 glasova, na ovim posljednjim izborima dobio je 58 tisuća glasova, što znači da je bez obzira na pobjedu ostao bez 40 tisuća glasova. To je nešto što nitko od njegovih pristaša neće reći na glas, ali ta brojka ipak naslućuje da nešto ne štima. Neka se dečki sada vesele, ali parlamentarni izbori će u potpunosti ogoliti sve slabosti HDZ-a”, smatra naš sugovornik blizak Kovaču.

Naravno da sada nema smisla osporavati Plenkovićevu pobjedu, niti je to moguće, on je dobio slododne ruke i u narednih pola godine mora pripremiti stranku za parlamentarne izbore, a to što je dobio podršku članova svoje stranke ni izbliza ne znači da može odahnuti te da je uspio vratiti potporu potencijalnih birača HDZ-a. Plenkovićevom pobjedom na HDZ-ovim izborima dodatno se učvrstila pozicija kako Miroslava Škore i njegova bloka, tako i Hrvatskih suverenista koji u pregovore o ujednjinjenju sa Škorom tek trebaju krenuti. Škoro pak na parlamentarne izbore ulazi s velikim ambicijama, otvoreno je najavio da želi biti predsjednik Vlade, a dobar dio analitičara predviđa mu osvajanje 20-tak mandata, dok istodobno i na anketama rejeting njegova Demokratskog pokreta raste, za razliku od onog HDZ-ova koji posljednjih mjeseci stagnira, dok mu nad glavom puše SDP s trendom rasta.

I Škorina brojka s predsjedničkih izbora, ali i europski izbori na kojima su desne liste dobile preko 20 posto potpore, ali i oporavak SDP-a, kao i kratak pogled na rejtinge političkih stranaka Plenkovićevom HDZ-u nameće dva moguća scenarija. Ili će podviti rep i pristati na Škorine uvjete i apetite koji kako za sada stvari stoje neće biti mali, ili će sjesti za stol s Davorom Bernardićem i dogovoriti Veliku koaliciju. U Kovačevom bloku uvjereni su da je upravo taj scenarij neminovan. ”Tijekom cijele kampanje za unutarstranačke izbore upozoravali smo na opasnost od Velike koalicije, osim toga i na sučeljavanju s Kovačem premijer Plenković tu mogućnost nije odbacio. Nema velike razlike između SDP-a i HNS-a u ideološkom smislu, što znači da Plenkoviću suradnja s Bernardićevim SDP-om neće predstavljati prepreku, uostalom što je Bandić nego izdanak Partije. Plenkovića i sada na vlasti održavaju bivši SDP-ovci Siniša Varga i Milanka Opačić, a nakon parlamentarnih izbora stvoriti će se takva situacija da mu ništa drugo neće niti preostati. Osim toga, nije nemoguće da Plenković odričući se desnice dovede HDZ u poziciju da uopće niti ne odlučuje o sastavu Vlade, odnosno da izgubimo izbore. Europski izbori jasno su pokazali da HDZ bez svojeg desnog krila nije funkcionalan, Plenković o tome ne razmišlja, on priča o sabotažama i crnim labudovima, a istina je zapravo u tome da naše konzervativno biračko tijelo traži alternativne opcije, na europskim izborima alternativa je bila Ruža Tomašić, sada je to Škoro, koji tek treba krenuti u juriš, i od kojega se svašta može očekivati, moguće je da nam se dogodi scenarij kao nekoć s Mostom, da Škoro i njegov blok ucjenjuju Vladu, postavljaju svoje uvjete i pravila pa prijete rušenjem, ako do poštivanja ne dođe, naprosto ne naslućuju se stabilne okolnosti i stabilni uvjeti”, smatraju u Kovačevom bloku te drže da će baš stabilnost Plenkoviću biti paravan za ulazak u Veliku koaliciju, i to po europskim napucima.

Nikoga od njih ne zanima to što Hrvatska i hrvatsko biračko tijelo za Veliku koaliciju nisu spremni. Zanimljivo je da i u SDP-u u kojem se javno odbacuje mogućnost Velike koalicije, sve više članova ispod glasa progovara da to uopće ne bi bila loša opcija. Prema tezama iz Partije oni bi na parlamentarne izbore mogli izaći samostalno te se na taj način riješiti, malih stranaka koje su preko njih egzistirale na hrvatskom političkom tržištu, ali i u hrvatskom Saboru. I oni razmišljaju o tome da kreiraju postizbornu koaliciju, a velike apetite malih stranaka već su sada pokušali srezati, taj pokušaj doveo je do prvih trzavica u oporbenim redovima, budući da Krešo Beljak drži kako njegov HSS zaslužuje više od tri mjesta na listama za sabornicu, koliko im se iz SDP-a nudi, s druge strane, u djelu SDP-a drže da im se ne treba dati niti toliko te da je krajnje vrijeme da Partija u saborske klupe pogura svoje članstvo i na taj način stabilizira i popularizira stranku. Mnoštvo je pripadnika SDP-ove mladeži koji ne vide problem u suradnji s Plenkovićevim HDZ-om, dio njih drži da bi fotelje i pozicije bilo daleko lakše podijeliti na taj način, negoli kroz suradnju s malim strankama, koje traže daleko više od onoga što nude.

Što se u krajnjoj liniji Hrvatskoj sprema ostaje za vidjeti, no već je sada vidljivo kako Plenkovića veliki posao tek čeka.