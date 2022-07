KOVAČ UVALJUJE VRUĆI KRUMPIR LJEVICI! Ovako oštar još nije bio: ‘Neka sada reagiraju, ovo je skandalozna i bezobrazna deklaracija’

Autor: Dnevno.hr

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač i nekadašnji kandidat za šefa HDZ-a bio je gost u N1 Newsroomu.

Između ostalog, komentirao je rezoluciju koju je Bundestag donio o Bosni i Hercegovini.

“Deklaracije su deklaracije, nisu protokoli. Protokole morate poštivati, a ovo je deklaracija. Naravno nije dobro da se stvara takva klima. Pročitao sam tu rezoluciju i pratio sam raspravu u Bundestagu. Rasprava se ticala slanja vojnika u BiH, a ne ove deklaracije”, rekao je Kovač ističući da u rezoluciji postoji više spornih elemenata.





Oštar kao britva

“Deklaracija kao takva ima nekoliko nebuloznih, netočnih pa čak i bezobraznih informacija. Ako pustimo Dragana Čovića kao individualca sa strane, on je predsjednik jedne stranke, ali i HNS-a. Kada je riječ o izbornom zakonu, ima legitimitet premoćnog dijela hrvatske političke elite u BiH. Ako se kaže da je “političko djelovanje etničko nacionalističkih političara, tu se spominje i Dodika i Čovića, smjera na uništenje BiH kao države i domovine raznolikog stanovišta”, to je suludo. Taj je čovjek 2016. godine podnio zahtjev za članstvo u EU, a gdje su angažmani njegovih kolega iz bošnjačkog i srpskog korpusa kada je riječ o integraciji u EU. Može ga netko voljeti ili ne voljeti, ali govorim o činjenicama. Smjera na uništenje države? To je nebulozno, oholo i netočno i kao takvo nešto je neprihvatljivo”, jasan je bivši ministar.

Podsjetio je da je ljevica na vlasti u Njemačkoj, smatra da se u ovu problematiku treba uključiti i lijeva hrvatska oporba koja treba lobirati kod svojih kolega.

“Tko je u Njemačkoj na vlasti? Na vlasti je SPD, Zeleni i Liberali. To su kod nas snage koje su uglavnom u oporbi. Što one čine prema svojim njemačkim partnerima? Gdje su aktivnosti naših socijaldemokrata prema SDP-ovcima ili stranke Možemo prema kolegama iz stranke Zelenih?”, poručio je Kovač.

Zatim je udario po zastupniku Ahmetoviću.

“U Njemačkoj postoji ustavni patriotizam. Međutim, uopće se ne spominje ustav u BiH u ovom dokumentu, samo se govori o Europskom sudu za ljudska prava. Ovaj dokument je zlonamjerno koncipiran da bi se za hrvatsku stranu postigla lošija pozicija”, rekao je Kovač, a potom se osvrnuo na izjavu Adisa Ahmetovića koji je poručio da je koncept konstitutivnih naroda propao.

“Ahmetoviću, drži se njemačkog ustava”

“Nitko nije rekao osim Ahmetovića da je propao koncept konstitutivnih naroda. Što to znači? Gospodin Ahmetović poziva na rušenje ustava BiH, to je protuustavno i protudržavno djelovanje. Zamislite da ja sada kažem za njemački ustav da je neki njihov koncept propao. Rekli bi što hoće taj Kovač u Hrvatskoj? Nek’ se drži hrvatskog Ustava. Tako i Vi gospodine Ahmetoviću, koji ste njemački zastupnik, držite se njemačkog ustava, a nemojte zadirati u ustav BiH, koji je donesen kako je donesen”, kazao je Kovač.

Na pitanje jesu li i stranački kanali HDZ-a također zakazali s obzirom da je je i CDU-CSU isto podržao rezoluciju, odgovorio je da se provode aktivnosti na tom planu, ali da CDU nije na vlasti.









“Ne bih previše davao na značaju toj deklaraciji, ali to treba uzeti u obzir na način da treba više surađivati s Njemačkom na idejno-političkom planu. To se mora odnositi na kompletnu hrvatsku političku elitu”, zaključio je Miro Kovač.