Kovač spustio Anušiću: ‘Da sam potučen u matičnoj županiji od Škore sakrio bih se u mišju rupu!’

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač u “Opciji za promjene” rekao je da je prije pet godina bio šef pobjedničkog stožera te da na temelju tih rezultata vjeruje da može ponoviti uspjeh.

Na samom početku Miro Kovač je prokomentirao izjavu osječko-baranjskog župana i kandidata za potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića koji je rekao da rejting HDZ-u pada zbog Kovačeve alternative, odnosno zbog prepucavanja na račun suprotnog tima.

“Prije pet godina bio sam šef pobjedničkog stožera za izbore za predsjednika Republike. Tad smo pobijedili. Da smo izgubili, sakrio bih se u mišju rupu i ne bih puno komentirao. Anušić je vodio gubitnički stožer. Predsjednik tog pobjedničkog stožera prije pet godina bio je tadašnji šef stranke, a ovaj put je Plenković bio šef političkog, a Anušić organizacijskog stožera i sad su gubitnici. Da sam potučen u matičnoj županiji od Škore, sakrio bih se u mišju rupu”, rekao je.

Napomenuo je da je statut HDZ-a prije dvije godine pisao savjetnik Andreja Plenkovića, “pod njegovom paskom”. Smatra da se mogao usvojiti prijedlog da se na unutarstranačke izbore ide šest mjeseci nakon parlamentarnih, ali to se nije usvojilo.

“Išlo se ciljano na ovakav datum, imamo natjecanje. Kad pobjedimo, zajedno ćemo se boriti na parlamentarnim izborima. Nisam bio u položaju da vodim HDZ na EU izborima, nisam sastavljao liste, nisam vodio kampanju za predsjednika republike. Uvijek je odgovoran trener, a ja to nisam bio. Kad sam to bio, pobijedio sam. Bitni su rezultati. Nemojte se vi brinuti o stvarima u HDZ-u”, kazao je Kovač i ponovio da je pozvao premijera na sučeljavanje, no ne zna zašto on to ne želi.

Komentirajući što konkretno zamjera Andreju Plenkoviću i kako vidi HDZ, Kovač je istaknuo da HDZ vidi kao stranku u kojoj predsjednik i vodstvo komuniciraju aktivno s članstvom i ne donose odluke svojevoljno.

“Kad su se otpuštali ministri iz Mostove kvote, ta je odluka donesena svojevoljno. Isto je bilo s istanbulskom konvencijom. Predsjednik stranke je na svoju ruku odlučio, zaobišao je odluku predsjedništva stranke i najavio ratifikaciju”, rekao je dodajući kako vidi stranku:

“HDZ je stranka u normali. Stranka koja okuplja sve ljude koji su državotvorni, domoljubi, demokršćanske orijentacije, da mogu disati u stranci, da svoje želje i očekivanja mogu izraziti bez kompleksa i kad postoji komunikacija s ljudima u stranci, onda je HDZ pobjednički.”

Smatra da HDZ trenutno ne spada u desni centar jer je “otišao ulijevo”. Napomenuo je da je nakon raskida koalicije s Mostom bio za nove izbore, a nije bio za to “da HNS dobije obrazovanje”.

“Razriješen sam s mjesta međunarodnog tajnika zbog verbalnog delikta, jer nikad nisam bio ulizica, imam svoje mišljenje, i Tuđmanu sam govorio svoje mišljenje”, naglasio je Kovač.

Poruku Ivana Vrdoljaka, koji je rekao da će ta stranka napustiti Vladu postane li Miro Kovač predsjednik HDZ-a. Kovač se Vrdoljaku zahvalio na toj poruci nazvavši to “najboljom reklamom Opciji za promjene”.

“Da smo išli na izvanredne izbore, dobili bismo ih i ne bismo imali koaliciju s Milanom Bandićem. Da smo tada prije tri godine išli na izvanredne izbore, HDZ bi ih dobio s velikom prednošću, SDP bi imao manje zastupnika i ne bismo imali ostatke kukuriku koalicije”, smatra Kovač.

Na mogućnost koalicije u slučaju da pobijedi Opcija za promjene, ponovio je da ne želi spekulirati jer sve ovisi o tome tko će osvojiti mjesta u Saboru, a oni će onda, ako bude potrebe, ići u koaliciju “sa srodnim strankama”. Na pitanje što birači HDZ-a zamjeraju čelnicima stranke, odgovorio je da se radi o više stvari:

“Nezadovoljni su s aktualnim smjerom, načinom funkcioniranja stranke po principu “stranka to sam ja” i ne žele Hrvatsku u kojoj se za svaku sitnicu treba neka veza po babi i stričevima”, zaključio je Kovač za N1.