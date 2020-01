Kovač poručio: HDZ-u je potrebna rekonstrukcija. To ću napraviti nakon unutarstranačkih izbora

Nezadovoljstvo smjerom kojim ide njegova stranka danas je ponovno iskazao i HDZ-ov zastupnik Miro Kovač. Kovač se nada kako se neće manipulirati s terminom održavanja unutarstranačkih izbora.

“Imamo statut svoje stranke, on je jasan, treba ga poštivati i nepoštivanje statuta značilo bi raditi protiv interesa HDZ-a, to ne dolazi u obzir. Manipulacija ne smije biti. HDZ-u je potrebna rekonstrukcija, moramo se posložiti, to ću napraviti nakon unutar stranačkih izbora i taj presloženi HDZ će onda na parlamentarnim izborima pobijediti”, poručio je Kovač.

“Nama su birači na europskim izborima i na predsjedničkim izborima jasno rekli da su nezadovoljni. Mi smo dvaput posrnuli, trebamo nešto promijeniti, ja sam o tome javno govorio, te će se promjene dogoditi nakon izbora u HDZ-u i nakon toga ćemo presloženi, rekonstruirani, obnovljeni imati potencijal za pobjedu na izborima za Hrvatski sabor. To je pravi put”, naglasio je Kovač.