KOSOR UDARILA NA PUPOVCA! Ovaj komentar bi ga mogao zaboljeti!

Autor: Dnevno

Bivša premijerka i predsjednica Vlade Jadranka Kosor jutros je gostujući na N1 televiziji komentirala temu koja ovih dana izaziva bure i prijepora, a to je napad na Srbe kod Knina kao i poprilično mlaku osudu hrvatskih političara na taj događaj.

Vlada je zasigurno sad pod pritiskom ulaskom u zadnju godinu mandata, pa uz najavljenje prosvjede zdravstvenih radnika, i traženje prosvjetnih radnika i vozača da im se povećaju plaće, očekuje se i pritisak dijela braniteljskih udruga oko vanjske politike prema Srbiji koja uopće nije definira, a sve vezano uz nedavne događaje u okolici Knina i napad na pripadnike srpske manjine. Za njih Kosor tvrdi da su mlako osuđeni od strane Hrvatske.

“Vučić i ekipa iz Srbije koriste te događaje za blaćenje Hrvatske. Jedan konglomerat rastućih problema i bujanja mržnje koja proizlazi iz toga što se mnogri problemi nisu riješene ili se na njih nije adekvatno reagiralo. Sigurno je da se tu neće svrstati jedna najveća udruga HVIDRA na čelu s gospodinom Đakićem koji neće dozvoliti da se udari na vladajuću stranku”, ističe Kosor.

Tenzije se nisu smirile jer se na neke pojave nisu adekvatno osudile. “Ja uspoređujem to s vremenima kad sam participirala kao članica Vlade i kao predsjednica Vlade. Slučajevi koji su uvijek izbijali, ta netrpljevost prema određenom dijelu srpske nacionalne manjine, to je uvijek tinjalo i bilo je tu i tamo varnica. Kad se 2006. dogodilo kamenovanje kuće u Biljanima Donjim, ja sam kao potpredsjednica Vlade otišla tamo, razgovarala s njima i umirila ih. U susjednoj Škabrnji su to saznali i počeli prosvjedi. Ja sam otišla u Škabrnju i razgovarala s prosvjednicima, ja sam u to doba bila ministrica branitelja. Mi smo uspjeli razrješiti tu situaciju”, kazala je Kosor.

Kosor je očešala i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović prozvavši je da samo po potrebi spominje prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana , njegovu politiku i političke odluke. “Gospođa Grabar-Kitarović zaboravlja da je 2006. donesen zakon o aboliciji, koji je donio sam Franjo Tuđman. Dakle, oni koji se pozivaju na Franju Tuđmana bi uzimali parcijalno od Franje Tuđmana i njegove politike, ali ono što im ne odgovara, to ne bi uzimali. Ja mislim da su i u ovom slučaju ljudi koji predstavljaju državu trebali otići tamo”, kazala je Kosor.

Na izjavu Milorada Pupovca kako se ovako nešto nije ni u vrijeme za vrijeme za Srbe teških devedestih godina, Kosor odgovora da zaboravlja činjenicu da je i on osobno odgovoran za stanje u društvu. “Ja ne znam zašto Milorad Pupovac zaboravlja da je i on taj koji je odgovoran za atmosferu u društvu, on je taj koji čini dio vladajuće koalicije”.

“U vođenju države sudjeluje i Milorad Pupovac. Nisam vidjela beskompromisnu osudu dovođenja tenka iz Vukovara usred Beograda. Svakom građaninu ove zemlje tema Vukovara donosi strašna sjećanja. Ako tenk iz Vukovara u Beogradu donosi išta pozitivno, onda je to krajnje zabrinjavajuće”, poručila je Kosor Miloradu Pupovcu.

Koliko samoj predsjednici Grabar Kitarović može u kampanji odmoći izjave političara iz Srbije može odmoći njoj samoj odnosno dati vjetar u leđa njenim protukandidatima Kosor ističe:

“Pomagat će i mogu pomagati dotle dok ona ne bude reagirala. Predsjednik države mora reagirati na kvalifikacije gdje nas Vučić uspoređuje s Hitlerovom Njemačkom. To su trenuci kad trebaju reagirati. Predsjednica države koja nas predstavlja nije nešto reagirala, pa ni na ovaj tenk u Beogradu. To je neka vrsta politike s figom u džepu, da se koristi ono što nam treba, a ne koristi ono što nam ne treba”, ustvrdila je za kraj Kosor.