Kosor rasvijetlila! Evo kojim se pristupima služe SDP i HDZ: Jednu stranku ipak ne treba ‘izgubiti iz vida’

Autor: Dnevno

Prve rezultate istraživanja N1 Dataroom za europske izbore u N1 emisiji Novi dan je komentirala bivša premijerka Jadranka Kosor.

Prema anketnom istraživanju provedenom na 1 200 ispitanika u razdoblju od 22. do 27. travnja najviše razloga za zadovoljstvo ima HDZ koji bi dobio šest mandata, SDP bi dobio tri mandata, a Živi zid, Most i Amsterdamska koalicija po jedan mandat.

Je li to rezultat kampanje ili nečeg drugog?

“Praktički nitko drugi nije osobito vidljiv na državnoj razini. Nema sumnje u vidljivost HDZ-ovih kandidata koji su se podijelili, neprestano su negdje i vidljivi – tamo gdje su ministri ili predsjednik Vlade, gdje su važni projekti za taj kraj, tamo su i oni. Naravno da to pomaže, ta vidljivost. Ostali su praktički nevidljivi. SDP-ovi kandidati hodaju svaki za sebe kao ‘Pale sam na svijetu’, oni su u borbi. To je velika razlika, SDP-ovci su u borbi svaki za sebe, za preferencijalne glasove, a HDZ-ovi kandidati se ne bore jer je očito tako strukturirana lista – oni se bore za listu. To su dva različita pristupa koja vode do dva različita ishoda.

Treba pratiti do kraja, kolika će biti izlaznost, kolika će ona biti do kraja jer mislim da mnogi razočarani birači neće izaći na izbore. Mnogi razumiju kako se izračunavaju mandati, čula sam od dosta ljudi da neće izaći na izbore jer kandidati za koje bi oni glasali nemaju šanse, a ne žele da njihov glas ode nekome kome ne bi htjeli.

Hoće li sad drugi pojačati, oni desni, prvenstveno Ruža Tomašić i Marijana Petir, hoće li se uključiti neki crkveni krugovi, bit će zanimljivo vidjeti. Ono što ne vidimo u ovoj anketi, a meni je zanimljivo jest lista SDSS-a, nje nigdje nema. To je lista koja je dobro koncipirana i koja ciljano ide na birače i izvan Hrvatske. Nje nema s obzirom na metodologiju, ali nju ne treba izgubiti iz vida”, objasnila je Kosor.