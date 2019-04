Kosor raspalila po Plenkoviću: Govori o novom HDZ-u, a Šeksov čovjek prvi mu je na listi

Autor: Dnevno

Bivša premijerka Jadranka Kosor, gostovala je u Novom danu i komentirala HDZ-ovu listu za europske izbore te odgovorila na nekoliko zanimljivih pitanja.

”Sigurna sam da će se na ovim izborima pokazati ono što ja znam o HDZ-u otkako sam bila članica, što se pokazuje uvijek na izborima, da i u najtežim situacijama HDZ-ovi birači izlaze na birališta i, kakvi god bili, ako su razočarani bilo čime, pa i sastavom liste, oni će ipak glasati za tu stranku i mislim da će se ovo sada pokazati. Bez obzira što su mnogi HDZ-ovci, kao što čujemo, nezadovoljni i smatraju da je lista sastavljena od ljudi koji su beskrajno odani šefu stranke, izaći će na birališta i glasati. Oni će sasvim sigurno osvojiti 5 mandata, ali upravo zbog razočaranosti jednog dijela, moguće da neće tako revno zaokruživati i moguće da taj šesti mandat, na koji HDZ sasvim sigurno računa, jer bi to onda bila velika pobjeda, moguće da ostanu bez njega.To će sigurno dugoročno otvoriti neke procese, kojih ćemo biti svjedoci na unutarstranačkim izborima i mislim da procesi nezadovoljstva koji će se eventualno sada razvijati i rasti ili će nestati vidjet će se upravo na unutarstranačkim izborima, kad god oni bili. U kontekstu novog smjera kadroviranja, da Plenković stvara potpuno novi HDZ, to su besmislice. Članovi HDZ-a su članovi HDZ-a. Mogu se na listama uvijek odabirati uvijek samo lojalni i najvjerniji, ali HDZ bez potpore najmanje 25 posto onih koji su najvjerniji, stari članovi i najkonzervativniji, ne može pobjeđivati”, smatra Kosor koja se dotakla i prve osobe na listi, mladog Karla Resslera.

”Odabir prve osobe na listi jest odabir, takva je percepcija u javnosti, jednog od najvažnijih ljudi onog starog HDZ-a, a to je Vladimi Šeks. Ta mantra o tome da je to sad odmicanje i čišćenje po mom mišljenju nije točna, jer prvi čovjek na listi ne bi bio tu da nema Šeksa”, rekla je bivša premijerka koja ne vjeruje da HDZ s ovim mladićem želi napraviti neki značajan pomak.

”Da, to bi bilo točno kad nad tim odabirom ne bi stajao Damoklov mač nepotizma i to će se neprekidno ponavljati u javnosti, ta činjenica da je Ressler obiteljski vezan uz Šeksa, koji je glavni savjetnik Andreja Plenkovića i mislim da je Ressler iznimno obrazovan, mislim da je i drag mladić, međutim, kad raščlanite sve, ostaju činjenice obiteljske povezanosti i to će se vući kao svojevrstan rep za Karlom Resslerom”, zaključila je Kosor.