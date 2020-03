Kosor otkriva prijetnju HDZ-u: ‘Bernardić je rijetko viđeno netalentirana osoba za politiku

Autor: Dnevno

Jadranka Kosor, bivša premijerka i šefica HDZ-a u intervjuu za Večernji je otkrila koga vidi kao izglednog pobjednika, kako će se rezultat odraziti za HDZ, a govorila je i o stanju u državi zbog epidemije koronavirusom i mjerama vlade kao i svojoj knjizi koja će uskoro ugledati svjetlo dana.

O načinu na koji teče sama kampanja, te činjenici kako se kanidati ne usručajavju javno diskvalificirati jedni druge, Kosor je kazala kako ju to ne čudi posebice sad kad se po prvi put gčasuje po principu jedan član – jedan glas, odnosno kada postoje dva kandidata za predsjednika, te je ustvrdila kako je to dobar način.

Kosor je potom komentirala Miru Kovača kazavši kako je komična njegova kvalifikacija kad je pozvao Andreja Plenkovića da se povuče iz utrke.

O samim posljedicama koje bi ovi izbori mogli ostaviti na HDZ Kosor je komentirala kako je ”priča da se iz političkih bitaka izlazi jači politička floskula, kao i parola da će nakon izbora svi staviti glave na kup, biti prijatelji i svi će zajedno u borbu na parlamentarnim izborima.”

”Te ozljede, te rane koje se međusobno nanesu u političkim borbama, teško ili nikako ne zacjeljuju. Neki nikad ne zaborave ni jednu uvredu, neki prijeđu preko svega. Zato ne mislim da će doći do općenarodne pomirbe, nego da su moguće, ovisno o tome kako će raspored snaga izgledati na kraju, i neke daljnje borbe i raslojavanja. A možda i izbacivanja”, ustvrdila je Kosor.

Kako bi se cijeli izbori mogli odraziti na samog Miru Kovača, te postoji li mogućnost da nakon njih uopće ostane u HDZ-u Kosor je komentirala kroz vlastito iskustvo, te dala odmah naslutiti pravu opasnost za ovu stranku, a to je neka nova politička opcija.

”Ja imam iskustvo da me jedan predsjednik HDZ-a izbacio zbog verbalnog delikta, a drugi me nije vratio. Kad ste izbačeni, onda ste nepovratno izbačeni. Oni koji su otišli iz HDZ-a kad je bilo teško, kasnije su bili pozvani i vraćeni, neki su i sad kandidati. No, ono o čemu treba voditi računa je to da se u međuvremenu rađaju nove političke opcije. Prije svega mislim na stranku Miroslava Škore, koja može biti alternativna opcija jednom dijelu poraženih koji se ne bi slagali s politikom Andreja Plenkovića. Ako on pobijedi.”

O trenutnoj Plenkovićevoj poziciji unutar stranke, dala je zanimljivo opažanje oko njegova izbora kandidata zas zamjenika i potpredsjednike stranke.

”Nije išao s kandidatima za zamjenika i potpredsjednike sa svojim najbližim suradnicima, nego je izabrao ljude koji se ili percipiraju krajnje desno ili se percipiraju desno. Tu izuzimam gospodina Branka Bačića.”, istaknula je Kosor dodavši i kako smatra da Plenković ima većinu, te da je njegova pozicija stabilna.

Kosor je ustvrdila i kako Plenković nije skrenuo ulijevo, nego se HDZ odrekao nekih svojih vrijednosnih načela, posebno naglasivši koaliciju s HNS-om.

”HDZ je sada ušao u koaliciju i s ljudima protiv kojih se vode procesi na sudovima za različita kaznena djela. To nije skretanje ulijevo, to je odustajanje od načela koja su stupovi vladavine prava.U stranci i državi. Međutim, zanimljivo je da o tome više ne govore ni izazivači iako su najavljivali borbu protiv klijentelizma i korupcije.”, kazala je Kosor.

O poziciji Davora Ive Stiera Kosor je ustvrdila, kako je n, unatoč svojoj odluci da podrži Kovača, onaj član stranke koji će ostati u njenom vodstvu.

”Očito je Stier odlučio da ili ovako ili onako, ali bez velikih prijepora, ostane u vodstvu. Što je u redu. On je i bio suradnik Andreja Plenkovića, koji je zahvaljujući Stieru i postao predsjednik HDZ-a i očito je da te veze nikad nisu prekinute. Stier više javno i ne spominje razloge zbog kojih je izišao iz Vlade, a izišao je zbog HNS-a.”, dodala je.

Ponovila je kako HDZ-u osim zbog prijepora u vlastitim redovima, račune oko parlamentarnih izbora mogu pomrsiti i nove političke opcije.

Na pitanje je li Plenković izgubio samo desno biračko tijelo ili i dobar dio onih s centra kojima smeta sve to što se događa, Kosor je ustvrila kako su građani prije svega ogorčeni zbog toga što vladajuću većinu drže i ljudi s optužnicama, kojima se sudi i koji ”nemaju moralni i politički integritet”.

”Kad dođe trenutak izbora, birači će se sjetiti kako je formirana Vlada, odnosno vladajuća većina, nakon što je potjeran Most. HNS je pokrao mandate koje je dobio na SDP-ovim listama i dao ih HDZ-u. A to nije bila ni volja birača HDZ-a. Pa će velik dio birača sad htjeti pokazati što je zaista volja birača.

Osobita nagrada u ovom trenutku za Plenkovića i za HDZ je da bez obzira na to što SDP raste, tu stranku vodi tako, za politiku rijetko viđeno netalentirana osoba kao što je Davor Bernardić.”, izjavila je Kosor.

Za SDPKosor je kazala kako zapravo ništa bitno ne radi, ne reagira pravodobno, iskreno, argumentirano i ozbiljno, a za Bernardića dodala da ”bi bilo dobro da što manje govori jer kad i govori o nečemu što se čini ozbiljnom temom, on to čini kao netko tko je naučio domaću zadaću. Pa je prezentira vrteći manje-više iste fraze.”

Dodala je ipak da ga može zamisliti kao premijera, ukoliko građani tako odluče, dodavši kako je za premijera bitno da izabere dobre suradnike, dodavši kako se Bernardić iskazao dobrim prilikom formiranja liste za EU parlament, jer je na listu stavio i one kolege koji su ga kritizirali.

”Tako da je tada pokazao da ima nešto što Plenković u tom trenutku nije imao. Da je Plenković tada na listu stavio i Kovača i Stiera i još neke, imao bi pet, možda i šest mandata. To je činjenica. Međutim, ništa posebno ovi izbori neće donijeti u promjeni politika HDZ-a jer, kao što vidimo, i jedna i druga ekipa u HDZ-u otvaraju prostor za koaliciju sa Škorom bez obzira na neke njegove nevjerojatne pa i protuustavne ideje koje iznosi i zadnjih dana i koje je promovirao u predsjedničkoj kampanji”, izjavila je Kosor u intervjuu za Večernji.