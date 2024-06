Kosor o šansama Milanovića na predsjedničkim izborima: ‘HDZ je pogriješio u startu’

Autor: F.F

Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor dala je svoj komentar na objavu Zorana Milanovića o kandidaturi za drugi predsjednički mandat u razgovoru za N1. Kosor je izjavila kako objava Milanovićeve kandidature zapravo nije nikakvo iznenađenje. Po njoj, prava vijest bi bila da je Milanović objavio da nema namjeru ponovno se kandidirati.

Odgovarajući na pitanje o Milanovićevim izgledima za pobjedu, Kosor je rekla da je teško dati precizan odgovor jer to ovisi o tome tko će biti njegov glavni protukandidat i hoće li se utrka za predsjedničke izbore protegnuti do drugog kruga.

Također, istaknula je važnost mogućnosti da Milanović može dobiti izbore već u prvom krugu. Pričala je i o HDZ-ovim kandidatima i njihovim šansama protiv aktualnog predsjednika.

‘Mora biti oprezan’

“On treba biti oprezan jer smo svjedočili u posljednjem nizu kako aktualni predsjednici, pričam o Ivi Josipoviću i Kolindi Grabar Kitarović, nisu uspjeli u drugom mandatu. Puno toga ovisi i o protukandidatu koji će doći iz redova HDZ-a, ali i mogućim iznenađenjima”, rekla je.

Bivša predsjednica HDZ-a izjavila je da trenutno ne vidi kandidata iz HDZ-a koji bi mogao predstavljati ozbiljnu prijetnju Zoranu Milanoviću na predsjedničkim izborima. Ona smatra da je to djelomično zbog načina na koji Andrej Plenković vodi stranku.

Prema njenim riječima, HDZ, osobito predsjednik stranke, nije istaknuo kandidata ili kandidatkinju koji bi se pripremali za takvu utrku. Naglasila je da je Plenković preuzeo kontrolu nad strankom i vladom te da je sve koncentrirano oko njega. Prema njezinom mišljenju, nitko unutar stranke ne može politički nadmašiti Plenkovića i postati istaknutija politička figura od njega.

HDZ kasni s isticanjem kandidata, smatra

Stoga smatra da je malo vjerojatno da će HDZ imati kandidata koji bi mogao ugroziti Milanovićevu poziciju. Ipak, ističe da treba biti oprezan, jer postoji mogućnost da HDZ podrži neku nestranačku osobu kao svojeg kandidata, iako smatra da je to malo vjerojatno. Dodala je i kako smatra da HDZ kasni s isticanjem svog kandidata za predsjednika.

“Nije isto biti izazivač i braniti poziciju. Milanović je trenutno u puno lagodnijoj poziciji. Osoba koja bi bila HDZ-ov kandidat se već trebala prihvatiti. Tako Milanović svoje oštrice ne bi uputio prema Plenkoviću nego na stranu tog protukandidata”, poručila je.









Istaknula je da je Milanoviću puno lakše braniti poziciju koju već ima nego se upuštati u novi izborni ciklus. Ipak, naglasila je da je svojim potezima tijekom mandata uspio razljutiti birače, osobito one s političkog centra.

Što ide, a što ne, u korist Milanovića?

Kosor je spomenula primjere kao što je kritika Milanovićevog stava o Srebrenici od strane predstavnika bošnjačke manjine, zbog kojeg ga sada neće podržati. Također je istaknula njegova upitna prijateljstva i bliske odnose s nekim osobama, posebno s Miloradom Dodikom.

Smatra da je Milanovićevo skretanje udesno uzdrmalo dio birača ljevice, ali ističe da će se sve to vjerojatno zaboraviti i biti premošteno, ovisno o tome tko će biti njegov protukandidat. Prema Kosor, pred nama je vrlo zanimljiva izborna utrka koja će odlučiti Milanovićevu sudbinu u drugom mandatu.

Smatra kako je Milanovićeva izjava uoči parlamentarnih izbora, da više ne želi biti predsjednik već premijer, dovela do političke apatije.

‘Uvijek se dočeka na noge’

“On je među političarima koji se uvijek znaju dočekati na noge. On je preko te epizode prešao kao da se nije ni dogodila, tako da zaista očekujem zanimljivu kampanju, tim više što i HDZ-ov koalicijski partner, Domovinski pokret iskazuje simpatije prema Milanoviću. To će unijeti dinamiku i komešanje u koaliciju vladajućih. Nezamislivo bi bilo da ga podupiru SDP i DP, a da s druge strane DP ostane partner Plenkovića u Vladi”, dodaje.

Komentirala je kako će birači reagirati na čvrstu suradnju između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića tijekom proteklih pet godina i na niz otvorenih pitanja koja su proizašla iz te suradnje. Smatra da će to ovisiti o tome kako će birači procijeniti tko je više kriv za te probleme.

Prema Kosor, velik dio javnosti smatra da je Zoran Milanović manje odgovoran za te probleme. Ako Milanović bude ponovno izabran, to bi značilo još čvršću suradnju između predsjednika i premijera, što bi bilo posebno izazovno jer bi to vjerojatno bio posljednji premijerski mandat za Andreja Plenkovića, dok bi za Zorana Milanovića to bio posljednji predsjednički mandat. Kosor smatra da bi to izazvalo utrku među njima o tome tko će ostaviti bolji trag u povijesti Hrvatske.

‘Bit će zanimljivo’

Istaknula je kako je Milanović mogao bolje koristiti svoje nevelike, ali značajne predsjedničke ovlasti koje mu daje Ustav.

“Reći ću samo jedno, da potpisuje svaki zakon izglasan u Saboru. On promulgira, to se tako pravno kaže, svaki zakon koji dođe iz Hrvatskog sabora, on ga mora potpisati. On je izrijekom bio protiv Lex AP i točno je naznačio koje zamke se kriju iza toga te je mogao nepotpisati taj zakon. Mislim da ga je mogao ne potpisati i poslati na mišljenje Ustavnom sudu. Tako je mogao ostati u okviru ustavnih ovlasti vrlo čvrsto i učinkovito pokazati svoje mišljenje. Bilo je još takvih primjera”, smatra Kosor.

Za kraj je zaključila kako su pred nama jako zanimljive kampanje za predsjedničke izbore.