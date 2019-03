KOSOR O IZLASKU PUPOVCA IZ KOALICIJE: Evo što mu je poručio

Autor: Hina

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor ustvrdio je u srijedu kako vladajuća koalicija “sigurno neće izgorjeti”, komentirajući izjavu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovaca da razmišljaju o napuštanju koalicije.

“Koalicija sigurno neće ‘izgorjeti’. Očekujem u utorak koalicijski sastanak gdje ćemo raspraviti puno važnih tema, od međunacionalne mržnje, od slobode medija i novinarstva pa do važnih gospodarskih tema, sudbine Uljanika, Agrokora koji nije baš u dobrom stanju, do pitanja zakona o ovrhama koji ide za dva tjedna”, izjavio je Kosor na Markovom trgu.

Ustvrdio je da svaka politička stranka ima pravo sudjelovati u nekoj većini ili izaći iz nje, podržavati ili ne podržavati Vladu ali da smatra kako bez razgovora nema rješenja.

“Moramo sjesti i razgovarati. Pa čak i da dođe do novih izbora, ja nemam ništa protiv novih izbora. Opet će se morati formirati neka nova većina, opet će se morati razgovarati a samo će se izgubiti vrijeme”, ocijenio je Kosor.

Pauza od šest mjeseci u slučaju novih izbora dovela bi, smatra, do kraha Uljanika ili u pitanje Agrokor. Trenutna većina nema alternativu, prije svega zbog loše oporbe, a u političkom spektru nema nikog tko bi ih mogao zamijeniti, smatra Kosor.

Predsjednik HSLS-a kaže kako podržava zahtjeve novinara vezane uz medijske pritiske te od premijera Andreja Plenkovića očekuje povlačenje konkretnih koraka, poput razgovora sa sudovima o promjeni sudske prakse, promjene određenih zakonskih rješenja te razgovora s javnom televizijom.

“Vrlo jednostavno, u par dana se sve da riješiti”, zaključuje.

Dolazak policije u novinarsku redakciju i sudske presude novinarima zbog posla koji rade podsjećaju ga, ističe, na stara komunistička vremena.

“Nadam se da se to više nikada neće ponoviti. Nadam se da su ljudi koji su jučer odobrili da policija dođe vašoj kolegici nešto naučili na tom iskustvu i da se to više nikada neće dogoditi”, rekao je Kosor.

Smatra i kako nije trebalo doći do tužbi protiv HRT-a protiv novinara koje je ocijenio besmislenima, ali ističe kako su se loše stari događale i kada je lijeva koalicija bila na vlasti.

“Najviše me zabrinjava sudska praksa. Mi kao politika, Vlada i Sabor na to ne možemo direktno utjecati ali treba razgovarati s predstavnicima suda da se to više ne dešava, da novinari za posao koji rade dobivaju velike novčane kazne”, rekao je Kosor.