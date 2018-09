KOSOR BRUTALNO SPUSTILA PREDSJEDNICI: ‘Ako je Vučić nevažan, zašto ste ga zvali u Hrvatsku?’

Autor: Dnevno.hr

Gostujući u programu Televizije N1, nekadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor ovako je komentirala sukob na relaciji Zagreb-Beograd:

“Vučić je bio uvaženi i dragi gost gospođe Grabar-Kitarović relativno nedavno, tada je izjavila da je dobila europskog partnera i suradnika na srbijanskoj strani, a onda sad govori da je nevažan i da je irelevantno to što kaže. Ako je nevažan, zašto je bio pozvan u Hrvatsku? On je na Kosovu rekao da on od svoje velikosrpske ideje da se anektira dio Hrvatske i da se prekroji povijest i granice nije odustao. Meni se čini da netko, tko želi biti član europske obitelji, ne može u 21. stoljeći veličati Miloševića i žali za time što on nije uspio u svojim nakanama i politici. A u čemu nije uspio? U potpunosti razoriti BiH i Hrvatsku, ali je mnoge ljude zavio u crno. To je nešto na što Hrvatska mora reagirati i na to mora upozoriti. Ignoriranje nije najbolji način i trebalo je reagirati, mirno, ali jasno i to povlačenjem hrvatskog veleposlanika iz Beograda.”