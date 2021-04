KOŠARKAŠKA HIPOTEKA OBITELJI FILIPOVIĆ! Davorov brat je u klubovima veći trag ostavio u financijskim knjigama nego na parketu!

Autor: Ivana Violić

Plan je bio da Davor Filipović u kampanju za lokalne izbore uđe kao rezervni igrač. Premijer Andrej Plenković namjeravao ga je poslati u unaprijed izgubljenu bitku kao HDZ-ovca koji će još jednom, tko zna koji put, odigrati u korist Milana Bandića, zadržavajući ga na čelu metropole neformalnom suradnjom koja je svakom prosječnom promatraču zbivanja na domaćoj političkoj sceni odavno i više nego jasna.

No da se ponekad i najrazrađeniji planovi prstom sudbine mogu izjaloviti, potvrdila je iznenadna smrt dugogodišnjega zagrebačkog gradonačelnika, koji je “na onaj svijet” ispraćen usred borbe za svoj sedmi uzastopni mandat. S Bandićevom smrću kampanja za zagrebačkoga gradonačelnika dobila je posve novi smjer, a na političkoj sceni počele su padati maske pa se uvidjelo kako je HDZ pod Plenkovićevom palicom upao u duboku kadrovsku krizu.

Brat košarkaš

Tu kadrovsku krizu vladajuće stranke potvrdio je serijal Filipovićevih gafova zbog kojih su se u HDZ-u tjednima crvenjeli. Mladi Sarajlija i HDZ-ovo čudo od djeteta, veliki ekonomski stručnjak i dečko koji nam je predstavljen kao žestoki Bandićev kritičar koji je usput podržavao Bandićev proračun, predstavljajući svoj plan i program, Zagrepčanima je obećao tvornicu cjepiva ne samo protiv koronavirusa nego i protiv raka. Ne treba ni napominjati kako je ta najava odjeknula u narodu koji je na društvenim mrežama danima ismijavao te Filipovićeve ideje.

Nije prošlo dugo, a ovaj mladi kandidat bez najave se pojavio u školi iz koje ga je potjerala ljutita ravnateljica, a onda se ukazao u jednom intervjuu u kojem se nije mogao sjetiti ni jedne pjesme o Zagrebu. Uviđajući da je s Filipovićem vrag odnio šalu, u vladajućoj stranci pomirili su se s time da su njihove šanse za ulazak u drugi krug prilično skromne te ih trenutno pokušava povratiti Plenković koji se osobno uključio u kampanju za zagrebačke izbore, dok je mladog Filipovića ostavio po strani i stavio na čekanje, prepuštajući ga stranačkoj PR mašineriji da od njega stvori jakog retoričara i političara čiji nastupi u medijima neće izazivati zgražanje. Vremena za takav posao nema previše, ali Plenković ne posustaje.

Zanimljivo, ranijih godina kada bi HDZ-ova PR mašinerija radila na brendiranju pojedinog političara, takozvani ženski magazini vrvjeli bi od fotografija njihovih kandidata koji uživaju u društvu obitelji. To iz nekog razloga s Filipovićem nije slučaj. Poznato je kako mu se roditelji bave uspješnim biznisom, no nigdje nije navedeno o kakvom je biznisu riječ. Poznato je i da sa suprugom živi u stanu na Donjim Sveticama te da imaju dijete, a poznato je i kako je Filipović u mladosti bio strastveni košarkaš. Košarku i danas rado igra, no ne profesionalno.









Profesionalac je zato u ovom sportu njegov brat Mario Filipović, nekadašnji igrač Splita, koji se sada u kampanji za zagrebačkoga gradonačelnika ponovno počeo spominjati zbog toga što je svojedobno blokirao zagrebački košarkaški klub Cibonu. Zagrebački košarkaški klub s njim se uspio dogovoriti neposredno prije početka kvalifikacija za Euroligu, a nedugo potom isto je učinio i u Splitu. Analizirajući Filipovićevu karijeru, sportski su novinari napominjali kako je ovaj mladić nastupao za Split, Zadar, šibenski Jolly i Cibonu, a u svakom je klubu ozbiljniji trag ostavio u financijskim knjigama nego na parketu.

Ponajviše se o bratu potencijalnoga zagrebačkog gradonačelnika pisalo zbog problema s Košarkaškim klubom Split, a tadašnji predsjednik Ilija Naletilić prihvatio je odgovornost za njegovo dovođenje u klub obećavajući kako će prikupiti novac za njegovu isplatu. No pokušaji da se dogovore s Filipovićem nisu urodili plodom jer je mladi košarkaš inzistirao na punoj isplati onoga što mu je klub, čiji je račun bio u blokadi, dugovao. U tome je Filipović bio do te mjere ustrajan, da je odbijao sve pozive na razgovor.

“Najprije želim reći da sam ja glavni krivac što je Mario Filipović prošlog ljeta završio na Gripama. Imali smo obećanje i uvjeravanje kako će nam se s potpisom ugovora s Filipovićem otvoriti neka vrata, od čega na kraju nije bilo ništa i ostali smo sami u borbi sa servisiranjem ugovora koji je potpisan. Odgovornost za tu odluku prihvaćam na sebe, kao i za sve probleme koje nam je Filipović radio i tijekom sezone i nakon nje”, govorio je tada Naletilić.









Filipović je inače nakon ranije sezone u kojoj se nije pokazao učinkovitim zatražio produljenje ugovora sa splitskim klubom na još jednu sezonu, i to s plaćom koju imaju najbolje plaćeni igrači, a nakon što je odbijen, odlučio je preko HKS-a tražiti zaštitu ugovora i isplatu tri mjeseca ugovora koji su mu dugovali iz te prethodne sezone. Iz Splita su pak neumorno ponavljali kako ga ne mogu isplatiti jer da bi isplatili njegove zaostatke, bili su prisiljeni nabaviti 20 milijuna kuna za deblokadu računa. Na koncu su ipak pronašli način da riješe nesuglasice, a Filipović je ubrzo potom pao u zaborav.

Izgubi li nadolazeće lokalne izbore, vrlo je izgledno da će i Davor Filipović pasti u zaborav i izgubiti svaki ozbiljniji politički potencijal, baš kao što je to bio slučaj s mnogo ozbiljnijim kandidatom, doktorom Dragom Prgometom, ili pak zaboravljenom Margaretom Mađerić. Nitko nije mogao očekivati da će Bandić umrijeti, no u HDZ-u naglašavaju da je premijer Plenković vrlo dobro znao kada se održavaju lokalni izbori za koje se vladajuća stranka nije adekvatno pripremila.

Propali pregovori s Vanđelićem jasno su dali do znanja da Plenković na Filipovića nije računao, već da je ovaj mladić u kampanju ušao onda kada su premijera svi odbili i onda kada nitko nije želio sudjelovati u tome. Neželjeni kandidat sada se pretvorio u kandidata za kojega se i stranka i stranački šef svim silama moraju boriti, dok on istodobno ostavlja dojam nestašnog mladića koji se svim silama trudi uprskati i ono malo potencijala što ga ima.

Brojne titule

Bilo bi naivno otpisati HDZ na lokalnim izborima koji su pred nama jer infrastruktura Plenkovićeve stranke nije beznačajna, Filipović po Bandićevim natuknicama zaposlenima u gradskim tvrtkama, Holdingu i raznim drugim ustanovama jamči da neće ostati bez posla, što je zasigurno jedna od njegovih prednosti u odnosu na druge kandidate. Riječ je o obrazovanom dečku, čovjeku koji se školovao u inozemstvu, njegov životopis zaista na prvu djeluje impresivno, no ono što je dosad pokazao ne odražava tu biografiju nakićenu brojnim titulama.