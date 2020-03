KORONAVIRUS: U 18 sati očekujemo najnovije informacije stožera, u 19 se obraća Milanović

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Očekuje se press konferencija Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Stožer će obavijestiti javnost o novim informacijama vezanim uz koronavirust te se očekuje uvođenje novih, oštrijih mjera kako bi se spriječilo daljnje širenje koronavirusa.

Predsjednik Milanović oko ove teme javnosti se obratio prije pet dana. Tada je rekao da je u kontatku s premijerom i Vladom.

“Mislim da do sada nije napravljena nijedna greška, to jesu pravi potezi. Pristup rješavanju ovog problema i nošenja s ovim izazovom nije isti u svim državama. Ovdje igra faktor i sreća, kad vidimo što se dogodilo u Italiji, u državi koja je toliko razvijena, bogata, koja ima takvu tradiciju, onda vidimo da je i faktor sreće jako važan, ali isto tako i permanentno djelovanje i analiziranje. Pratit ću razvoj situacije i dalje, to je sve što mogu u ovom trenutku, više od toga ne želim, jer mislim da mogu unijeti samo pomutnju”, rekao je tada Milanović.

Podsjetimo, jutros su članovi Nacionalnog stožera potvrdili kako je u Hrvatskoj još 12 ljudi pozitivno na koronavirus, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 81.

Također, ranije danas potvrđen je i prvi slučaj zaraze koronavirusom u Dalmaciji. U Istri je umro muškarac koji je bio u samoizolaciji, no još uvijek se ne zna je li smrt povezana s koronavirusom. Uvođenje novih mjera, najavio je i premijer Andrej Plenković. Osim zatvaranja kafića, najvjerojatnije će se zatvoriti i trgovački centri, kina, teretane, sajmovi i noćni klubovi.