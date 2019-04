KONZUMOVA RADNICA OTVORILA DUŠU ZA DNEVNO: Gazda je novi, ali reći ću vam istinu o onome što se događa

Za djelatnike Konzumovih poslovnica, diljem Hrvatske ponedjeljak je dan kao i svaki drugi usprkos promjenama koje su se na vrhu vlasničke piramide odvile. A jedna od marljivih djelatnica ovoga trgovačkog lanca kojim je donedavno rukovodio nekoć najmoćniji Hrvat Ivica Todorić za naš je portal odlučila otvoriti dušu.

Naime, kako kaže s novom vlasničkom strukturom stanje se za djelatnike nije pomaknulo u boljem smjeru. ”Mi i dalje radimo kao što smo radili, za naša prava nitko ne pita niti se o njima progovara. Štoviše, imam dojam da se o tome segmentu trenutno govori još manje. Situacija nije ništa bolja niti s našim kolegama i kolegicama koji crnče u Tisku. To što su nas drugi kupili, nama običnim radnicima nije donijelo baš ništa, gazda doista jest drugi, ali robovi su isti”, prepričava naša sugovornica, dodajući da je ni najmanje ne čudi broj mladih i obitelji koji napuštaju našu zemlju, jer prava i primanja radnika daleko su od europske razine te ne ostavljaju prostora za pristojan život. ‘

‘Naša primanja nisu dovoljna za život, to je puko preživljavanje, plače mi se svaki mjesec kad primim plaću, majka sam dvoje djece. Suprug i ja jedva krpamo kraj s krajem. Da nam ne pomažu roditelji ne znam kako bi uspjevali priuštiti djeci sve što im je potrebno, jedno dijete ide u vrtić, drugo u školu. Izdatci su veliki, a plaća, plaća je zid plača”, prepričava nam nezadovoljna žena koja se posebno referirala na nedjelju koja je za nama, a koja je za sve Konzumove radnike bila neradna. ‘

‘Ma što vam to znači, kada su nam sve ostale nedjelje i radne, i jadne i gladne. Dapače, za nas koji radimo nedjelje i blagdani gori su od običnih dana, ljudi nahrupe u dućane, a mi se davimo od posla, trčimo kao muhe bez glave. Teško nam je, mi smo u ovome lancu samo broj, dok drugi slave i promoviraju se u javnom poslu, mašući onime što su učinili za prava radnika, mi smo i dalje samo robovi, ubijamo se u poslu. Ne bi mi to bio problem, da znam za što radim, ali kad te na kraju mjeseca dočeka mizerija na računu jasno ti je da si samo broj, teško je u takvoj situaciji reagirati, postaviti se, boriti za sebe”, nastavlja naša sugovornica koja se pita i što je to s ljudima.

Naime, po njoj prije je bilo puno više empatije i druženja, ljudi su nedjelje i blagdane provodili u krugu obitelji, a danas pak svako druga obitelj slobodno vrijeme provodi po trgovačkim centrima. ”Nije mi jasno čemu to, i koji je smisao toga. Shvaćam da ima ljudi koji zbog posla ne stignu u trgovinu tijekom tjedna, ali i prije su ljudi radili pa smo sve stizali i uspjevali smo se organizirati. Ne znam gdje se izgubilo razumjevanje, pa nije li bolje da je radnik zadovoljan, nije li to učinkovitije i za posao, i za društvo u cjelosti, ne bismo li trebali mijenjati taj mentalitet”, konstatira na koncu naša sugovornica.

Inače, zbog složenosti postupka prenošenja poslovnih procesa u novo poduzeće Konzum plus d.o.o., koje je s radom počelo 1.travnja, sve Konzumove poslovnice dan ranije bile su zatvorene. Konzum plus postao je tako zrcalna kompanija Konzuma, a riječ je o procesu koji je nastao u okviru nagodbe vjerovnika Agrokor Grupe, a djeluje kao dio Fortenova grupe, krovne kompanije koja je također s operativnim radom startala s prvim danom travnja.

Na čelu Konzum plusa d.o.o, ostao je Slavko Ledić kao predsjednik uprave, ali uz nove članove uprave Zorana Miterskog i Uroša Kalinića. Jednako tako, radi promjene pravnog subjekta svi zaposleni potpisali su Obavijest o prijenosu Ugovora o radu na novog poslodavca, čime su zadržana sva prava koja su imali do sada.