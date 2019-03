KONZUM VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI! Od nedjelje kreće transformacija koju Hrvatske ne pamti

Autor: Dnevno

U ponedjeljak su iz Konzuma obavijestili javnost kako će zbog složenog postupka prenošenja poslovnih koncesa u novo poduzeće Konzum plus d.o.o., a koje s radom počinje s prvim danom travnja, sve Konzumove prodavaonice u nedjelju 31.ožujka biti zatvorene.

Naime, s 1.travnjem poslovanje će startati Konzum plus, zrcalna kompanija Konzuma d.d., koja će nastaviti u okviru nagodbe vjerovnika Agrokor grupe. Prema navodima iz objave, Konzum će djelovati kao dio Fortenova grupe, krovne kompanije koja će s operativnim radom također započeti 1. travnja. Također, iz Konzuma su najavili kako će zbog složenosti prenošenja poslovnih procesa u novo poduzeće te u želji da se zaposlenicima olakša provedba radnji potrebnih prije 1.travnja, Konzumove prodavaonice ove nedjelje biti zatvorene.

U subotu 30. ožujka prodavaonice će raditi po redovnom radnom vremenu ili najkasnije do 21 sat za one koje inače rade dulje. Konzum klik će pak u subotu 30.ožujka zadnje dostave ili preuzimanja namirnica vršiti do 17 sati, a u nedjelju pak dostava ili preuzimanja namirnica neće biti. Online narudžbe će biti moguće cijelo vrijeme, kao i kupnje s opcijom trenutnog online plaćanja, ali za sve druge termine dostave ili preuzimanja namirnica osim ranije navedenih, navodi se u priopćenju.

Iz Konzuma ističu i kako će Konzumov logotip i ostali vizualni elementi po kojima je do sad bio prepoznatljiv ostati isti, a sve informacije o novom poduzeću, proizvodima i novitetima i moći će se pronaći na stranici www.konzum.hr.