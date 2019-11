KOMUNIKOLOGINJA RAZOTKRILA KOLAKUŠIĆA: ‘On pobire uspjeh, a uglavnom netko drugi radi za njega’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

U emisiji Otvoreno na HRT-u u ponedjeljak su gostovali stručnjakinja za komunikologiju Smiljana Leinert Novosel, politički analitičari Krešimir Macan i Ivica Relković te politolog Pero Maldini. Relković smatra kako su predsjednički skupovi pokazali da HDZ usprkos aferama stoji uz Kolindu Grabar-Kitarović dok je Zoran Milanović svjestan da nema konkurenciju na ljevici te se okrenuo obraćanju za drugi krug.

“Pojam normalno otvara centrističke birače. On ne mora uopće riskirati. Poigrava se sa situacijom u HDZ-u, koji ima dva krila. Igra taktički u svojim nastupima. U HDZ-u se kroz parole podvlači vraćanje eri Tuđmana. Milanović i Grabar-Kitarović pokazuju želju za drugim krugom. Treće i četvrto mjesto ne igra nikakvu ulogu. Kolinda Grabar-Kitarović se u svojim porukama vraća obraćanju svima jer temeljno želi zadržati sve svoje birače, da što manje birača izgubi od Miroslava Škore. Grabar-Kitarović ima stabilizacijske teme, nema više iskakanja, kritika prema Vladi”, naglašava Ivica Relković.

Analitičar Macan kaže kako je kod HDZ-a i SDP-a sve već viđeno.

“Škoro ima najbolji ulaz u kampanju, najosmišljeniji i jednostavne poruke. O njegovim porukama se raspravljalo i odmah smo ih zapamtili. Kolinda Grabar- Kitarović i Zoran Milanović išli su naširoko, što je očekivano. Poruke kod Milanovića su efektne, ali programa nema. Milanovićev skup je više bio motivacijski govor”, dodaje Krešimir Macan.

Leinert Novosel ističe kako se radi se o maksimalno personaliziranim izborima.





“Imidž pojedinca dobiva glavnu ulogu, postaje određujući element u natjecanju. Milanović ima zadatak da osvježi imidž i podsjeti nas da on nije novo lice u politici i naglasi ono po čemu je on upamćen-predsjednik s karakterom, čvrstim stavom i opuštenim ponašanjem. Milanovićev slogan nije loše izabran ali ga ljudi mogu razno interpretirati. Slogan sadašnje predsjednice je zapravo nedorečen. Moglo se tu više poentirati s obzirom na to da je ona u drugačijoj poziciji u odnosu na druge. Ona je izložena testiranju iz dana u dan. Ona i radi na svom imidžu. Prikazuje se više uključenom kako bi mobilizirala birače.”

Komentirala je Škoru i rekla kako je odlično krenuo, ali izgleda da sada više nema snage. Za Mislava Kolakušića kaže kako igra na specifičan način.

“On je uvijek prisutan i nema ga. On pobire uspjeh, a uglavnom netko drugi radi za njega”, dodaje Leinert Novosel.

Maldini ističe kako je HDZ za razliku od SDP-a pokazao jedinstvo.

“Oba predstavljanja su bila dobro izrežirana, vodilo se računa o najsitnijem detalju. Socijalne vještine kod Milanovića nisu na nivou još od prošlog premijerskog mandata, to se ne može preko noći popraviti, ostavio je podijeljenu i onesposobljenu stranku iza sebe. Škoro nema novih ideja, reciklira stare stvari. Kolakušić ima izrazitu autoritarnu crtu, i prikuplja birače koji vole snažan i antidemokratski izričaj.”

Macan smatra kako Zoran Milanović nudi normalnu Hrvatsku.

“Postoje neke teme o kojima se ne priča puno u javnosti, kao što je pravo na pobačaj, pravo istospolnih zajednica, upravo Milanović se uključuje braniti ih. Većina njegovih poruka je razumljivo, nema povijesnih priča. Milanović ima problem u svom lijevom djelu jer neki birači ne žele njega. Ispada da je Milanović sad na rejtingu SDP-a, jedne stranke, morao bi imati još veći postotak. Karakter mu uistinu može biti prednos”t, dodaje.

Dodaje kako se predsjednici vratilo samopouzdanje, a njen je govor bio bolji nego prošli put.

“Grabar-Kitarović računa da će ona i Milanović bit u drugom krugu, zato uglavnom i napada njega. Na većinu Škorinih prijedloga je imala odgovor i predlagala nova rješenja. Pozorno prati Škorine izjave. U prvom krugu se bori za svakog birača sa Škorom.”

Leinert Novosel ističe kako se od predsjednika očekuje da ima znanje, obrazovanost i da zna s ljudima.

“Milanović želi izvući ono dobro iz svog karaktera. Priznaje svoje slabosti pa dobiva pozitivne poene kod druge strane. Kolindi Grabar-Kitarović puno je lakše voditi kampanju kad je na vlasti. Kad gledate cijeli mandat Grabar-Kitarović, vidite puno oscilacija. Od uspješnih početaka do razočaranja, potonuća pa do dvojbi. Na vanjsko političkom planu je napravila više nego na unutrašnjem planu. Predsjednica je postala hrvatski brand u inozemstvu. Nije imala čvrste stavove u određenim društvenim i državnim problemima. Ima zadatak pokazati da je kandidatkinja HDZ-a, i pozivati na ujedinjenost”, zaključuje Leinert Novosel.

Krešimir Macan kaže kako tzv. afera WhatsApp nije slučajno otvorena.

“Ne može se tolerirati takav govor mržnje. HDZ je odaslao dobru sliku prema van, zajedništvo. Ovo je bila pozicija gdje će ljudi biti lojalni stranci pa glasati za Kolindu ili nećete i nemate onda što raditi u stranci”, smatra Macan.

Dodaje kako od svih kandidata, Miroslav Škoro ima najveći izazov.

“Mora natjerati glasače HDZ-a da prevare stranku. To nije baš lako. Treba veću potporu da bi odnio pobjedu. Milanović je autentičan, ali nema kontakt s ljudima kao Škoro i Grabar-Kitarović”, zaključuje.