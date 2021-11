KOMUNIKACIJSKI STRUČNJAK O SUKOBU PREDSJEDNIKA I MINISTRA: ‘On mu nije dorastao. Taj nadimak je uvreda, ali njega zabavlja’

Autor: Dnevno

Vlasnik agencije za odnose s javnošću, Krešimir Macan, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

Macan je istaknuo da bi možda najbolji rezultat te svađe bio da se poradi na materijalnim uvjetima Hrvatske vojske.

Smatra kako sukob neće pretjerano utjecati na rejting predsjednika i premijera.

“Rejting im je sada nebitan”

“Rejting se mora gledati dugoročno. Kao što smo vidjeli i kod Vrhovnog suda, rejting je oscilirao. Kad se pretjeralo, predsjednik je otišao ispod 50 posto, kad se sve završilo, vratio se. I jedan i drugi imaju više godina mandata, ne moraju biti oprezni, ne moraju kalkulirati. Moraju se svidjeti samo svojoj polovici koja glasa za njih”, rekao je Macan.

“Nije ideja Plenkovića i Milanovića da se svide svima. HDZ dok ima stabilan rejting oko 30 posto, oni su mirni. Predsjednik Vlade ne eskalira ovaj sukob, on odgovori, ali nije taj koji potiče. Općenito su svi osjetljiviji na rejting kada se približavaju izbori, sada je to apsolutno nebitno”, dodao je.

“Jedina prava opozicija”

Dodaje da se većina ne bavi meritumom situacije.

“Većine se bavi svakodnevnim životom. Medije prije svega zanimaju sukobi. Ugroza dođe tek na peto, šesto mjesto. Naslovnice stvaraju sukobi. To je neka vrsta stand-upa, političkog. Političari jedni drugoga lupaju i tu je predsjednik Milanović dobar. Zna isprovocirati, zna što će reći, nekad mu pobjegne, ali u većini zna što će reći. On ministra Banožića zove “Bane”, to je uvredljivo, i nastavlja, to su neke finese, ali njega to zabavlja. Zabavlja ga to verbalno nadmudrivanje, a Banožić tu definitivno nije dorastao”, rekao je Macan.

“Milanović je ostao jedina prava opozicija koju se čuje. Kad on nešto kaže, sve se zatrese. Ima ljudi koji smatraju da s nekima treba “pomesti pod”, on ima odobravanje da radi to što radi. Kažem, kako nema opozije, dijelu građana to odgovara”, zaključio je.