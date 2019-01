Komšić ‘ispreskakao’ Stankovića! Ponizio Čovića i Hrvatima odbrusio: Granice se moraju poštovati

Autor: Iva Međugorac

Gost emisije Nedjeljom u 2, urednika i voditelja Aleksandra Stankovića jedan je od najkontroverznijih političara s ovih prostora. Da je tome tako potvrđuje činjenica da je i sama najava Željka Komšića uznemirila Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji ga smatraju svojim nelegalnim predstavnikom.

Žestoku poruku pokušali su odaslati na adrese rukovodstva javne televizije, ali i na adrese predstavnika vlasti u Hrvatskoj putem potpisivanja peticije zahtijevajući da se njegovo gostovanje otkaže no od toga očigledno nije bilo ništa pa je tako Komšić kod Stankovića otpočeo iznošenje svoje verzije priče.

Objasnio je odmah u startu kako razumije stavove Dragana Čovića pa i HDZ-A, ali i da se među narodom ne osjeti činjenica da se u pojedinim općinama smatra personom non grata.

“To je po meni dosta paradoksalno, ponekad čak i smiješno. Na kraju krajeva ja sam u nekoj od tih općina svaki vikend. Ja im stojim na raspolaganju. U prvom tjednu mandata je došao poziv za pomoć, iz jedne od tih općina naravno da smo to odobrili. Riječ je o politici HDZ-. Meni je to ok”, poručio je Komšić te odgovorio i na pitanje je li njegov izbor udaljio Hrvate od Bosne i Hercegovine.

On pak drži kako toga nema. “Krećem se obilno jer mi je to standardna maršuta i po jednoj općini u srednjoj Bosni, nema toga to među ljudima ne osjetite. To je stvar političkog marketinga, spin”, smatra Stankovićev gost.

Prema njemu, veliki broj Hrvata i Srba svjestan je kako je BiH njihova domovina. “Drugo je što političari kažu, znaju ljudi da ste prije svega Bosanac i Hercegovac”, naglašava.

Ujedno, tijekom emisije otkrio je i što je rekao Čoviću prilikom pregovora oko sastavljanja vlasti u BiH.

“Rekao sam Čoviću: Ok ja tebe razumijem bolje no što misliš, ali razumiješ li ti mene? Dopire li do tebe ovo što ja govorim? Do mene dopire što ti govoriš,mogu shvatiti j što je cilj, ali shvaćaš li ti mene? Ako nema toga da jedni druge shvaćamo poštujemo bez obzira na različite stavove o čemu da onda govorimo”, navodno se zapitati tijekom toga razgovora.

Podsjetio je da je BiH država tri ravnopravna, konstitutivna naroda Bošnjaka, Hrvata i Srba te ujedno ne smatra da je Ustav potrebno mijenjati.

Ipak priznaje da u njemu ima elemenata diskriminacije. Na Stankovićevu opasnu da nije li to fašizam ukoliko mu se broje krvna zrnca, Komšić konstatira kako to nije tako. “kakve to veze ima što sam ja Hrvat? Mislim da je to apsurdno, ali tako Ustav nalaže kancelarski sustav je po meni najbolji”, drži Komšić koji je priupitao Stankovića zašto on ne bi imao pravo boriti se za svoje političke ideje.

Znači vi predstavljate samo Hrvate u BiH nastavio je Stanković inzistirajući na ovoj tezi, dok je Komšić odgovorio da to nije točno podsjećajući voditelja da je on pravnik. “Pa zar ja vama to moram objašnjavati”, cinično je upitao voditelja.

Priznao je i kako problema imaju sa Zagrebom, s posebnim naglaskom na Pelješki most inzistirajući na povratku imovine.

“Cijeli problem Pelješkog mosta mogao je biti izbjegnut da je ratificiran sporazum Tuđman-Izetbegović”, vjeruje Komšić koji smatra i da nije nužno da ta priča okonča tužbom. Naglasio je i kako sa službenim Beogradom nemaju problema kao sa Zagrebom te da se granice trebaju poštivati što je tvrdio i u Sanaderovoj eri kada im je najavljivao tužbu.

“Nikakvog rata neće biti”, odgovorio je na pitanje strahuje li od toga u svojoj zemlji, a uz to poručio je i kako su hrvatska predsjednica te ostali predstavnici vlasti u BiH dobro došli.