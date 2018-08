KOMADINA ZBOG 3. MAJA PREDLAŽE: ‘Lex škver’ i krizni stožer za brodogradnju

Autor: Hina

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina u ponedjeljak je ponovno upozorio na teško stanje u Brodogradilištu 3. maj kazavši da računa na brzo i odgovorno ponašanje državnih tijela i institucija, te je predložio donošenje “lex škver” i osnivanje kriznog stožera za brodogradnju.

Program restrukturiranja 3. maja treba brzo rješavati i lobirati dok se ne usvoji u Bruxellesu, a država mora preuzeti odgovornost, što je učinila i kada je poslala plan restrukturiranja u Bruxelles. Mora se osigurati kredit HBOR-a za nastavak proizvodnje i premošćivanje situacije u Uljaniku i 3. maju, rekao je Komadina, a plaće, koje kasne, ne mogu biti isplaćene iz tog kredita.

Kroz “lex škver” država bi preuzela odgovornost

Komadina se zauzeo za proširenje zakonske regulative na pravu, a ne samo političku, odgovornost države nad brodogradnjom, odnosno proširenje “lex Agrokor” i na pravne subjekte i trgovačka društva kao što su Uljanik i 3. maj. Tada alibi ne može biti da plan restrukturiranja ne valja, jer se zakonima kao što su “lex Agrokor” ili “lex škver”, razvlašćuje uprava i država preuzima odgovornost.

Komadina predlaže osnivanje kriznog stožera za brodogradnju s predstavnicima ministarstva gospodarstva i financija, Uprave Uljanika i 3. maja i vlasnika, kako bi se žurno našla rješenja.

Rekao je kako je o stanju u brodogradnji razgovarao s premjerom Andrejem Plenkovićem, koji se “kritički izrazio prema Upravi Uljanika s obzirom na okolnosti traženja kredita HBOR-a”, te je ministru financija Mariću “dao u zadaću da se nađe način da HBOR reagira, jer sada nema drugog rješenja”.

Na pitanje kako komentira najavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića da će ostati na čelu stranke do parlamentarnih izbora, Komadina je poručio kako SDP ima svoje akte, Statut, tijela i predsjednika. SDP ima svog legalno izabranog predsjednika i dok je tako tu nemam što dodati niti oduzeti, naglasio je.

Odgovarajući na pitanje o sankcijama prema stranačkim kolegama u SDP-u, Komadina je rekao da “nije pobornik sankcija, ali da su okolnosti nažalost bile takve”, te da je “percepcija važna u politici”.

Na upit da prokomentira to što ga se spominje kao prijelazno rješenje do izbora novoga predsjednika stranke, Komadina je odgovorio kako mu je drago ako ima povjerenje većine, ali su njegove statutarne obveze jasne. “Ako SDP ne bi imao predsjednika, ja bih morao preuzeti predsjedanje SDP-om i to bih učinio, ali se ta situacija nije dogodila”, istaknuo je.

Pročelnica Begić Blečić treba dati ostavku

Govoreći o prometnoj nesreći koju je uzrokovala pročelnica Grada Rijeke za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić, u kojoj je poginula jedna osoba, Komadina je rekao da se radi o tragičnoj i nedopustivoj situaciji te da ona sada treba dati ostavku. Gradonačelnik Vojko Obersnel ju je suspendirao, Bernardić se očitovao da za nju više nema mjesta u stranci, a očitovao se i riječki SDP.

Iz riječkog SDP-a su najavili da će u vezi članstva Vere Begić Blečić biti proveden stegovni postupak, te očekuju da ona podnese ostavku na pročelničku funkciju.

Komadina je također rekao da je situacija nakon požara u Psihijatrijskoj bolnici Lopača pod nadzorom te da će svi bolesnici, koji ne mogu biti zbrinuti drugdje, biti zbrinuti u Psihijatrijskoj bolnici na Rabu. Do sada je rapska bolnica preuzela 10-ak bolesnika iz Lopače, rekao je.

Na upit o uređenju prometnice kojom bi se iz Rijeke brže dolazilo do Lopače, odgovorio je kako je ona u kategoriji nerazvrstanih cesta, u nadležnosti Grada Rijeke i manjim dijelom Općine Jelenje. Za zahvat treba 27 milijuna kuna, kaže Komadina, a Rijeci su ponudili sufinanciranje.