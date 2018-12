KOMADINA PORUČIO: ‘Proračun za 2019. je realan, oporba treba preuzeti odgovornost

Autor: Hina

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak na redovitoj konferenciji za novinare u županijskoj upravi da je predloženi županijski proračun za 2019. realan i održiv, da je optimist i nada se da će na sljedećoj sjednici Županijske skupštine, nakon što na prošloj nije prošao, biti prihvaćen.

Primorsko-goranska Županijska skupština potkraj studenoga nije prihvatila proračun 894 milijuna kuna za 2019. jer su za nj glasovala 23 vijećnika, protiv ih je bilo 19, a suzdržan je bio jedan vijećnik. Protiv su glasovali vijećnici HDZ-a, Akcije mladih, Živog zida, Mosta i Bure, a suzdržana je bila jedna vijećnica Živog zida. Od 46 vijećnika glasovalo je njih 43.

Govoreći o proračunu, o kojem će vijećnici ponovno odlučivati u četvrtak, Komadina je rekao da su konzultacije, na koje su, nakon sjednice na kojoj proračun nije prošao, bile pozvane sve političke stranke i nezavisni vijećnici, obavljene i da je optimist. Smatra da je proračun realan, održiv, u velikoj mjeri razvojan, s mnogo novih projekata, nastavkom projekata u školstvu i zdravstvu, socijalnoj politici, lučkom području i drugome.

Odgovarajući na novinarske upite, rekao je da su okolnosti takve da “ne postoji formalna koalicijska većina” te da je on svoju dužnost obavio i predložio dobar proračun, što su priznali i sudionici konzultacija.

“Akceptirali smo dosad prihvaćene amandmane, bit će još amandmana, neke ću preuzeti i dodati određene stvari u proračun. Ono što je realno, što je zakonito, nema razloga ne prihvatiti, a na vijećnicima je hoće li to prepoznati s dovoljnom većinom. Ja sam optimist, nije se nitko na to zakleo, ali postoje indicije da bi proračun mogao proći i duboko se nadam da će tako i biti”, rekao je. Dodao je da amandmani tek stižu te da će za neke stavke ići s vlastitim amandmanom i da će se neke dodati kao, primjerice, pomoć Psihijatrijskoj bolnici u Lopači.

“Specifičnost našeg proračuna je da se on bez oporbe ne može izglasati. Drugim riječima, oporba u tom dijelu mora preuzeti odgovornost za realizaciju projekata i programa, koji će u suprotnom posve stati, odnosno, u tom slučaju, za nove izbore”, istaknuo je.

Komadina je rekao da je u konzultacijama s Kriznim stožerom “3. maja” donesena odluka da se svakom zaposleniku tog brodogradilišta isplati poklon-bon od 300 kuna. Županija će osigurati 200 kuna, a Grad Rijeka 100 kuna.

Najavio je da će se sastanak Vlade Republike Hrvatske i svih hrvatskih župana održati sutra, u utorak u Pomorskome i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Na sastanku će, kako je rekao, biti riječi o “prelasku ureda državne uprave u nadležnost županija, gospodarenju otpadom i drugim aktualnim temama”. Komadina je najavio da će otvoriti pitanje kompletiranja sustava gospodarenja otpadom, a očekuje i odgovore o opstojnosti brodogradnje.

Pročelnica za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač izvijestila je u nastavku da je za isplatu pomoći iz županijskog Fonda solidarnosti za djecu i mlade, čiji roditelji rade a ne primaju plaću, stiglo 157 zahtjeva, a do kraja godine očekuje se od 300 do 400 zahtjeva ‘trećemajaca’ i drugih koji ispunjavaju uvjete. Dodala je da će se to ostvariti ako proračun za 2019. bude prihvaćen te se nada da će tako i biti kako bi se nastavili planirani projekti.

Pročelnica za odgoj i obrazovanje Edita Stilin rekla je da je ovogodišnji proračun Odjela za odgoj i obrazovanje dosad najveći, oko 160 milijuna kuna, da se intenzivno troši te da su tijekom godine izvedeni radovi na 60-ak škola.