KOLINDINA SKRIVENA TAKTIKA: Jedan je čovjek ključan za pridobivanje branitelja

Đuro Glogoški, Josop Klemm, Ante Deur i branitelji okupljeni u šatoru na zagrebačkoj Savskoj ulici, svi su oni poput heroine prije pet godina dočekivali predsjedničku kandidatkinju HDZ-a Kolindu Grabar-Kitarović, koja je na krilima te potpore uspjela pobijediti tadašnjeg predsjednika Ivu Josipovića. Nakon što je pomela konkurenciju na tadašnjim izborima u svoj savjetnički tim poziva Deura koji postaje njen savjetnik za braniteljska pitanja. Danas, nakon pet godina oči su također uprte u predstavnike braniteljske populacije, ali oni su izgleda kada je riječ o potpori predsjedničkim kandidatima podijeljeni između Grabar-Kitarović i Miroslava Škore.

Da branitelji doista u svojim redovima nisu posve složni svjedočila je nacija ovih dana kada su se koplja lomila oko sudbine Josipa Đakića prvog čovjeka Hvidere, a uz to ne treba zanemariti niti prozivke na račun Milorada Pupovca, koje se zapravo mogu protumačiti i kao packe za premijera Plenkovića koji kao šef HDZ-a podupire predsjednicu Grabar-Kitarović u borbi za još jedan mandat. Do srca branitelja, predsjednica će i sada nastojati doći, ali u mnogo manjoj mjeri i drugačijim metodama no što je to bilo prije pet godina pa je tako u svojem timu aktivirala Ivana Penavu buntovnog vukovarskog gradonačelnika, ali i staloženog osječkog župana Ivana Anušića, osim toga predsjednicu bi na poziciji trebao održati i angažman Milijana Brkića, ali pitanje je hoće li i do koje mjere to biti dovoljno, jer izgleda da i HDZ-ovci otkazuju poslušnost pa je tako Stveno Culej između redaka dao do znanja da neće glasati za nju, već za Škoru.

Doda li se ovoj priči podatak da uz Škoru stoji Lošo, dok predsjednicu podupire general Rojs, i dio njegovih kadrova iz Generalskog zbora, dok se s druge strane najključnija figura general Gotovina nema namjeru izjasniti, jasno je da je bitka i kada su branitelji u pitanju neizvjesna.