Kolindina promašena čestitka za Dan žena: Evo kako u praksi u Hrvatskoj završe žene koje se zauzimaju za sebe

Međunarodni dan žena, obilježava se u Hrvatskoj na svim razinama pa su tako svoj dio kolača pokušali ugrabiti i predstavnici politike, u skladu s time ministar gospodarstva Darko Horvat, novinarkama koje su ga dočekale pred zgradom Vlade podijelio je ruže, dok se pak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ženama obratila zanimljivom čestitkom.

”Drage moje žene, zauzmite se za sebe i nikada ne odustajte! Vaša odlučnost je jača od svih prepreka”, poručuje predsjednica objašnjavajući da ravnopravnost ne znači nijekanje prirodnih razlika, nego njihovo poštivanje i jednako vrednovanje u sinergiji zajedničkih napora žene i muškarca za ravnopravnost i poštivanje dostojanstva svake osobe.

”Stoga jedino mjerilo društvenoga napredovanja i žena i muškaraca trebaju biti isključivo stručnost i rezultati.Danas možda nije potrebno dokazivati da žene smiju i mogu činiti sve što čine muškarci, ali je potrebno dokazivati da je način na koji to čine jednako vrijedan, jednako važan i jednako potreban želimo li zaista dosegnuti vrijednosti koje proklamiramo europskima, odnosno šire, civilizacijskim dosezima demokratskih društava”, drži predsjednica koja je naglasila i kako nasilje nad ženama ni jedno društvo koje drži do sebe ne smije tolerirati.

No, upravo tu kada je riječ o Hrvatskoj dolazimo do problema i nelogičnosti, jer mnoge su žene u hrvatskom društvu žrtve nasilja, i bez obzira na razinu zauzimanja za sebe na koje poziva predsjednica, neuređeni sustav pravosudni, ali i onaj politički dovodi nas do toga da žrtva na koncu biva dodatno ponižena i obeshrabrena.

Žene ne trebaju odustajati, i jasno je da se trebaju boriti, no sustav unutar kojeg sjedi i Grabar-Kitarović, trebao bi biti taj koji žrtvama izlazi u susret, i kroz kojega se to zauzimanje za sebe olakšava. No, da to baš i nije tako govore i službeni podaci iz kojih proizlazi da žena u Hrvatskoj ima najveću šansu da joj život bude oduzet od strane muža ili partnera. Kako to u praksi izgleda svjedočili smo na slučaju nesretne Kristine Krupljan koju je bivši dečko David Komšić izmasakrirao.

Premda je ova mlada žena od sustava tražila pomoć, njen apel nije shvaćen dovoljno ozbiljno. Da nasilnici postoje na svim razinama pokazala je ispovijest Mare Tomašević koja je progovorila o svojem suprugu Alojzu Tomaševiću, nekadašnjem HDZ-ovom županu kojega je okarakterizirala kao nasilnika. No, priča nesretne žene predstavnicima vlasti postala je zanimljiva tek kada je dospjela u medije, prije toga, predsjednica, premijer Plenković i ostala HDZ-ova vrhuška njena su pisma i apele za pomoć naprosto ignorirali.

Zauzela se za sebe, odnosno za svoje dijete majka 18-godišnje Zadranke koju je pretukao Darko Kovačević Daruvarac. On je djevojku premlaćivao više od pola sata, u zadarskom kafiću, a dok se taj čin odvijao gosti su promatrali tijek događanja bez da je itko pokušao zaustaviti ga.

Nakon toga, uslijedilo je novo iživljavanje nad Daruvarčevom žrtvom pa je on na koncu osuđen na pet godina zatvora, ali odlazak na služenje kazne čeka na slobodi. Koliko mu je teško cijela priča pala svjedoče fotografije s koncerta Mile Kitića, a kako se sustav zauzima za žene koje bi se trebale zauzeti za sebe otkriva podatak o tome da Daruvarcu nisu određene mjere opreza pa se stoga i nakon brutalnog premlaćivanja može približavati svojoj žrtvi.

Zauzeti se za sebe nije uvijek jednostavno, zna to dobro i mostova Ivana Ninčević-Lesardić koja je u sabornici progovorila o svojem iskustvu kroz koje je prošla tijekom spontanog pobačaja. Nakon nje, svoje priče iz hrvatskih bolnica s javnosti je podijelio čitav niz žena, ali niti taj oblik zauzimanja za sebe nije urodio plodom. Da, žene se moraju zauzeti za sebe, no tamo gdje staje zauzimanje počinje hrvatska politika, upravo to točka je za koju se mora zauzeti prva žena na čelu države, radeći na promijeni sustava koji mora biti pravedan, i ravnopravan te uvažavati žrtve, neovisno o spolu.