Kolindin savjetnik opasno odbrusio napadačima: evo što je rekao

Predsjedničin savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost Vlado Galić u svojoj je prvoj izjavi nakon što je izbila afera SMS rekao kako nema nikakve veze s tom, kako ju je nazvao, takozvanom aferom i da je spreman odazvati se svakom pozivu istražitelja.

Afera SMS zbog koje je Franjo Varga još uvijek u pritvoru otvorila je mnoga pitanja, a odgovora je zaista malo. Tko je zapravo bio stvarni cilj te operacije, ni danas nije sasvim jasno.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko do sada nije odgovorio na pitanja koja su mu novinari uporno postavljali, a to je – tko su osobe koje su ga upoznale s Franjom Vargom.

Galić nikada nije volio istupati u javnosti. Cijelu je svoju karijeru proveo u obavještajnom sustavu Hrvatske, odigrao vrlo važnu ulogu u obrani generala Ante Gotovine i potom postao politički analitičar HDZ-a dok je predsjednik bio Tomislav Karamarko.

Slovio je kao čovjek vrlo blizak Milijanu Brkiću. Kad se Brkić politički razišao s Karamarkom, Galić je ostao uz njega. Milijan Brkić ostao je blizak predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, kojoj je presudno pomogao u dolasku na Pantovčak.

Tko je zapravo cilj ovih napada? Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, Tomislav Karamarko ili Vlado Galić?

Sama Grabar-Kitarović na svojevrstan način prozvala je Galića da se očituje o cijelom tom slučaju, a učinio je to u intervjuu za tjednik Globus iz kojeg prenosimo jedan dio.

”Podsjećam vas da je Predsjednica također rekla neka se sve istraži do kraja i neka nadležne institucije rade svoj posao, te je istakla ono što sam joj ja rekao, da nemam nikakve veze s takozvanom aferom SMS te kako sam spreman odazvati se svakom pozivu istražitelja.

U trenutku dok je afera još na vrhuncu očitovati se na konstrukcije, manipulacije i laži koje su plasirane preko jednog tjednika bilo bi upravo ono što su kreatori afere i naručitelji tih medijskih uradaka zapravo i htjeli.

Njihov je bio cilj uvući u aferu što širi krug ljudi koji s njihovom rabotom nemaju nikakve veze, kako bi se cijela afera što više ‘zamaglila’ i stvorio kaos u informacijama. Mislili su da će na taj način skrenuti pažnju sa sebe, ali mi se čini da u tome nisu uspjeli.

Osim toga nemam razloga braniti se za nešto u čemu nisam sudjelovao. Spreman sam se odazvati svakom pozivu nadležnih institucija i na poligrafu potvrditi da nemam nikakve veze s tim. A nisam siguran da bi na poligraf pristali i oni koji su dezinformacijama “opskrbljivali” taj tjednik, pogotovo oni koju su u završnoj fazi i mene istakli te me pokušali uvući u tu aferu. Siguran sam da će u skoro vrijeme istraga nadležnih institucija pokazati tko su bili organizatori i naručitelji lažnih SMS-ova”, ističe Galić.

Iz DORH-a su javno objavili da niste predmet istrage i obrade. Zašto ste zapravo izazvali pozornost javnosti? Koje su vaše veze s Vargom? Tko vam je dao nalog za uspostavljanje kontakta s Vargom?

– Nakon javne objave DORH-a kako nisam predmet istrage i obrade u takozvanoj SMS aferi, očito su kreatori i naručitelji afere te neki mediji ostali razočarani, a neki postali i nervozni. Da sam poznavao Vargu, zna samo nekoliko ljudi te istražitelji kojima je Varga, pretpostavljam, to rekao u istrazi.

Međutim, kako se vrlo jasno navodi u prvom tekstu kojim se mene lansiralo u javnost kao jednu od “glavnih veza Franje Varge u HDZ-u”, moje ime nije iscurilo iz istrage, nego ga je novinarima “dojavila” osoba bliska Tomislavu Karamarku.

Od te dezinformacije iskonstruirana je cijela afera o mojoj navodnoj umiješanosti u tu aferu. Ne znam je li Tomislav Karamarko uistinu rekao toj osobi informaciju koju je ona prenijela novinarima, ali znam i siguran sam da je ta meni nepoznata osoba do grla umiješana u aferu SMS. A senzacionalističkim ubacivanjem mene u “priču” i svega onoga što je slijedilo očito je bio neuspjeli pokušaj skretanje pažnje istražitelja s toga informatora i njegovih sudionika.

Inače, gospodina Vargu susreo sam dva puta uživo, prvi put kada sam ga upoznao početkom 2014. godine i još jednom sredinom 2015., a u nekoliko navrata komunicirali smo telefonom i putem poruka. Prvi kontakt s Vargom nije bio po bilo čijem nalogu. Bilo je to jedno u nizu stotina sličnih upoznavanja dok sam obilazio teren za vrijeme rada u HDZ-u, čovjek u problemima, bez posla, blokiran račun, u tijeku rastava… Pitao sam ga što zna raditi i nakon što mi je rekao kako može pomoći oko društvenih mreža, to me je zainteresiralo i s njim sam komunicirao u tom smislu.

Naglašavam kako ne znam ni za kakve unutarstranačke obračune u kojima bi se koristili lažni SMS-ovi ili nešto slično, jer da ih je bilo, oni bi sigurno završili u medijima.

Jedini slučaj za koji sam ja čuo, ali naglašavam da to nisam osobno vidio, jest da je kreirana lažna SMS komunikacija između Milijana Brkića, mene i tadašnjeg direktora APIS-a, koja dokazuje navodnu krađu HDZ-ovih mandata na izborima 2015.

Ako ta lažna SMS korespondencija uistinu postoji, a ozbiljne osobe su mi rekle da su je osobno imale prilike vidjeti, tada je prva i za sada jedina žrtva unutarstranačkih obračuna u kojima su se koristili lažni SMS-ovi Milijan Brkić. O.K., i ja.

Očito je da je riječ o političkoj borbi. Tko je, po vašem mišljenju, zapravo pravi cilj napada: vi, Milijan Brkić, Tomislav Karamarko ili, zapravo, Kolinda Grabar-Kitarović?

– Ako su makar neke od informacija i kronologija koje su se probile u javnost točne, sve mi se čini puno jednostavnije i prizemnije. Najprije se krenulo s manjim falsifikatima ograničenog političkog učinka, pa kada su vidjeli kako to funkcionira, postupno je ta ekipa stekla reference da su mogli plasirati falsifikate protiv svojih političkih neistomišljenika, a usput na njima izdašno zarađivati.

Kada je njihova rabota razotkrivena, ti stvarni kreatori SMS afere, uz pomoć njima “sklonih” medija nastojali su u cijelu aferu uvući što širi krug ljudi kako bi još više zamutili ionako mutnu vodu, misleći kako će istražitelje odvući u nekom, za kreatore afere poželjnom smjeru. Tu se zaista radi o organiziranoj i vođenoj konstrukciji i manipulaciji, ali sam siguran da će na kraju istražitelji utvrditi tko su organizatori, a tko stvarni kreatori sadržaja i naručitelji.

Osobno mislim kako nisam bio cilj napada, ali se preko mene i iskonstruirane moje uloge u aferi te mojim osobnim prijateljstvom s gospodinom Brkićem nastojalo u cijelu priču uvući i predsjednicu Republike, koja s tim nema baš nikakve veze.