KOLINDIN GAF ZBOG KOJEG VRIJE U HDZ-U: Pa što to ona radi?

“Zabrinula me izjava Batinića. Ako je bila takva, nije dobra”, rekao je premijer Plenković komentirajući poruke HNS-a o izlasku iz koalicije ako se prosvjetnim radnicima ne osiguraju veća primanja. Učitelji će za rujan dobiti dva posto veću plaću. Otkad traje naš mandat, mi smo dizali plaće”, istaknuo je nadalje premijer napominjući da nema nikoga u Vladi tko odmah ne bi povećao plaće. Ali ja moram voditi računa o ukupnim sredstvima koje ima država. To nisu iznosi koji su mali, to se odnosi na veliki broj ljudi. Nije isto korigirati koeficijent u nekom resoru gdje je 10 ljudi ili tamo gdje je 60.000 ljudi”, istaknuo je prvi čovjek Vlade, neizravno dajući do znanja HNS-ovcima da njihove ucjene neće proći.

Nije međutim ovo prvi put da HNS prijeti izlaskom iz Vlade, ako se neki njihov uvjet ne ispoštuje. Izlaskom iz Vlade u nekoliko navrata prijetio je i Milorad Pupovac, a isto je nedavno učinio i Darinko Kosor u tandemu s Glavašem.

Osim toga, i Bandić sa svojim žetončićima svako malo pritisne premijera. No, u razdoblju kada Plenkovića očekuju predsjednički izbori, a nedugo potom i unutarstranački te parlamentarni izbori, nameće se pitanje može li on pokazati liderske manire te sam ispratiti iz vladajuće koalicije i Vrdoljakove liberale, ali i Pupovčev SDSS? Kada bi uistinu povukao taj potez to bi se odrazilo i na rezultate izbora, jer one europske, koketirajući s centrom, skupo je platio. Odbacivanjem HNS-a ili odbacivanjem SDSS-a, uspio bi se približiti desnici, a takav potez sasvim bi se sigurno odrazio i na predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

No, ima li uopće premijer prostora za takav odlučan potez? Naime, minimalna većina iznosi 76 ruku koje podržavaju vlast. Trenutačno vladajuća većina zapravo i nije pretjerano strogo precizirana, jer ovaj saziv pun je zastupnika koji vrludaju, dok svoje poteze pravdaju tvrdeći da podržavaju dobre projekte ili glasaju po savjesti. Imajući u vidu tu družinu, moguće je doći do čak 82 zastupnika koji podržavaju Vladu. Gubitkom SDSS-ovih zastupnika vladajuća većina pala bi na 79 ruku, što je sasvim dovoljno za nesmetan rad. No, treba napomenuti da bi se time sveli na volju SDP-ovih prebjega koji su se skrasili u Bandićevom zastupničkom klubu, a riječ je o Milanki Opačić, Zdravku Ronku, Ani Komparić Devčić te Mariju Habeku koji se priklonio HNS-u.

Kada bi se većina formalno spustila ispod 77 ruku, to ne znači da bi Vlada automatizmom pala, nastavila bi funkcionirati kao manjinska vlast, a opoziv bi morao biti izglasan, no upitno je bi li oporba u tome uspjela. HDZ u Saboru ima svojih 55 zastupnika, a tijekom aktualnog saziva osim Zlatka Hasanbegovića, nije imao nikakvih gubitaka. Doduše, ovih dana u pitanje se dovode pozicije ljudi poput Steve Culeja ili pak, Mire Kovača. Teško da bi ti ljudi mogli izdati stranačku mašineriju, to naprosto nije praksa koju primjenjuju HDZ-ovci. Sigurni partneri HDZ-u svakako su Branko Hrg i Goran Dodig, a koliko god u javnom prostoru prijetio i Darinko Kosor čvrsto je uz Plenkovića, a jednako tako tu je i Glavaš.





S njima četvoricom vladajuća većina iznosi 59 zastupnika. HDZ-ov glavni koalicijski partner, odnosno HNS, ima četiri ruke u Saboru, a tu je i Tomislav Saucha koji čini njihov zastupnički klub. On, silom prilika, Plenkoviću mora biti lojalan. Saucha s četiri HNS-ovca rezultira sa 64 zastupnika, a Vladu od početka podržava i osam manjinaca. Baš tu i leži problem s izbacivanjem Pupovca jer izlaskom SDSS-a iz vlasti, ostalo bi ih pet. Međutim, Plenković potporu ima i od nezavisnog zastupnika Željka Lackovića kao i od Darinka Dumbovića što je 71 zastupnik.

Tu je još i Marija Puh koja se nedavno priklonila Bandiću, napustivši HNS. Dio vladajućih su i Ivica Mišić i Kažimir Varda, a to nas dovodi do 74 člana.

Zbog toga Plenković zapravo nema previše prostora za manevre, jer da iz Vlade eliminira Pupovca i HNS, njegova bi Vlada pala ispod 70 ruku.