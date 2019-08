KOLINDA VAM JE LAGALA! Analitičar otkrio kako je obmanula Hrvate u Kninu

Ponašanje predsjednice Kolinde Grbabar-Kitarović tijekom obilježavanja Oluje u Kninu, ali i poruke koje je odande poslala o kandidaturi za još jedan mandat, za naš je portal prokomentirao analitičar Igor Peternel.

”Predsjednica je mjesecima pričala da ne želi privatizirati važne događaje, kvariti i obezvrijediti taj dan, da dolazi u Knin kao vrhovni poglavar, a onda je iskoristila Knin za objavu svoje kandidature”, napominje Peternel, dodajući da je to nešto za što smo zapravo znali i prije. Posebno se pak osvrnuo na predsjedničino ponašanje. ”Njezino ponašanje, pogotovo videoklipovi koji sad izlaze, ja nisam sve to pratio, ali klipovi koje sam vidio još su jedna potvrda da je riječ, u najmanju ruku, o čudnom ponašanju predsjednice s obzirom na funkciju koju obnaša – ono pjevanje, pa govori na engleskom jeziku, prije toga viče da bi uzela pušku tih godina, ali uzela je putovnicu i otišla na Diplomatsku akademiju”, nabraja naš sugovornik. Nije mu, dodaje, jasno postupa li predsjednica ovako zbog panike što raste broj protukandidata ili pak zbog potkapacitiranosti za funkciju koju obnaša. ”Uzmimo u obzir da je na svim funkcijama koje je ona dosad obnašala provodila politiku koju je netko drugi kreirao. Ovo je prva funkcija na kojoj ona treba provoditi politiku i biti kreator raznih politika, biti odgovorna za vlastite govore. To joj ide ovako kako ide. Ne znam podcjenjuje li ona biračko tijelo kojemu se obraća i smatra da je ono na nivou pjesmica, sličica i patetičnih govora bez nekog sadržaja ili se jednostavno gubi, ali to će se pokazati za mjesec, dva dana”, smatra naš sugovornik koji je prokomentirao i to što se Milanović na Oluji nije pojavio.

”To je njegova strategija, hoće li negdje doći ili neće. Smatram da netko tko je odgovoran za ovu situaciju koju danas imamo, on je kadrovirao ekipu koja danas podupire vlast HDZ-a. Netko tko je tako loše kadrovirao ne može biti ozbiljan predsjednički kandidat”, zaključuje Peternel.