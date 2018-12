Kolinda u posljednjem trenutku spriječila frapantan scenarij: Zašto se naprasno odrekla svojeg savjetnika Radeljića?

Predsjednica očito provodi predblagdansku čistku.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana u fokusu pažnje javnosti, kako i ne bi bila kada se u njenom Uredu odvija ozbiljna i prilično atraktivna čistka, kadrova s kojima je donedavno više no dobro surađivala. Nakon što je predsjedničin savjetnički tim napustio Vlado Galić, savjetnik za nacionalnu sigurnost argumentirajući to časnim i moralnim principima, predsjednica je krenula u obračun s dugogodišnjim savjetnikom za unutarnju politiku Matom Radeljićem. Navodno je šefica države Radeljiću ponudila da osobno podnese ostavku, što je ovaj odbio pa se zatim morala upustiti u radikalan čin te ga smijeniti, a njegovu upražnjenu fotelju promptno je popunila pa će sada predsjednici savjete na polju unutarnje politike dijeliti poznata novinarka Mirjana Hrga. Uzroci radi kojih je šefica države smijenila Radeljića mogli bi se okarakterizirati kao višestruki, s jedne strane Radeljić je žrtva normalizacije njenih odnosa s premijerom Plenkovićem te cijena koju je morala platiti da bi u utrci za još jedan mandat dobila potporu vladajuće stranke. S druge strane, Radeljić je tip čije se ime doista kroz javni prostor u više navrata provlačilo u neobičnim kontekstima te ga se povezivalo i s aferama koje šefici države u trenutku kada ulazi u neizvjesnu kampanju doista nisu potrebne. Svojedobno je tako Radeljić punio medijske stupce zbog nedolaska na suđenje bivšoj ravnateljici Porezne uprave, SDP-ovoj saborskoj zastupnici Nadi Čavlović Smiljanec kojoj se sudi stoga što je 2012.godine stopirala naplatu poreznog dugovanja osječkom poduzetniku Željku Bilošu. Na suđenju su se kao što je poznato ukazala brojna poznata imena s političke pozornice, a među njima našao se i Radeljić.

On je pak kazao kako je tadašnja vlast činila sve da se Bilošu onemogući dobivanje kredita kojim bi platio porezno dugovanje. Podsjetimo, bivša šefica Porezne na optuženičkoj se klupi našla zbog sumnje da je stopiranjem naplate poreznog duga osječkoj tvrtki OLT državu oštetila za 9,5 milijuna kuna, a uz nju se na optuženičkoj klupi našao i sam Biloš te šefica osječke Porezne uprave Ružica Kovačević. Znakovito je kako je Radeljić u to doba, odnosno 2012. godine bio direktor Osječke televizije čiji je vlasnik upravo Biloš. Na zagrebačkom Županijskom sudu nedavno je Radeljić konstatirao kako je Biloš u ljeto 2012. spominjao da njegova tvrtka ima problema s plaćanjem poreznog duga.

Budući da je Bilošu osječki ogranak Porezne odbio reprogram poreznog dugovanja, namjeravao je doći do više instance u Zagrebu, kako bi objasnio o čemu se radi te ukazao na neravnopravan položaj, kazao je Radeljić. Također, dodao je kako je stoga on osobno kontaktirao SDP-ovu eurozastupnicu Biljanu Borzan kojoj je objasnio u čemu je problem te kako je Biloš otvoren za vraćanje duga. Zatim prema Radeljiću na scenu stupa Borzan koja dogovara susret u Poreznoj upravi u Zagrebu s Čavlović Smiljanec i predstavnicima OLT-a, no šefica Porezne zbog obaveza na sastanak je poslala nekog od svojih dvaju pomoćnika. Predstavnik OLT-a na tom je sastanku tražio da se tvrtki omogući plaćanje duga kroz reprogram, ali prema Radeljićevu iskazu odgovor je bio negativan.

Podsjetio je i kako je on osobno išao na taj sastanak s predstavnikom spomenute tvrtke budući da je želio iskoristiti opciju i da se reprogramom pokuša riješiti i plaćanje duga za Osječku televiziju. Idući sastanak koji je Borzan dogovorila sa suoptuženom ravnateljicom osječke Porezne uprave Ružicom Kovačević bio je još gori jer je ona predstavnika tvrtke OLT izbacila iz ureda, smatrajući da je njegovo ponašanje neprimjereno, rekao je svjedok. Biloš je prema Radeljićevu kazivanju htio da mu se odobri razdoblje od maksimalno mjesec dana unutar kojega je postojala mogućnost da dobije kredite Zagrebačke banke i HBOR-a kojima bi platio dug. Ujedno, zaključio je i kako se kompletna priča svodi na to da se sudski proces vodi za osobu koja je željela vratiti dug u cijelosti kojega ima prema državi.

Važan je segment, prema njegovom svjedočenju i taj što je Osječku televiziju ondašnja vlast smatrala oporbenom. Dodao je kako je u vrijeme kad je bio izgledan kredit za tvrtku OLT iz Nadzornog odbora HBOR-a došla informacija da je Ranko Ostojić rekao: ”Ne možete Bilošu dati kredit jer ćemo ga uhapsiti”. Radeljić je na sudu također naveo i da njemu nitko nije rekao da je doneseno rješenje o ovrsi za OLT, a nakon što mu je pročitan razgovor u kojem je on Bilošu spomenuo doneseno rješenje te da stoji u ladici, kazao je da je to bila njegova interpretacija jer nije želio opterećivati tada bolesnog Biloša.

Ovaj navod Uskokova predstavnica je demantirala prigovarajući na istinitost iskaza. Na suđenju je ispitana i referentica osječke Porezne uprave Sanja Muraz koja je potvrdila kako je Kovačević dala nalog referentici Dušanki Šukunda da ne šalje rješenje o ovrhi u Finu. Mediji su prije nekoliko tjedana Radeljićevo ime spominjali u kontekstu afere SMS, a njegov politički uzlet povezivan je i s prisnošću s bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom. Radeljića je nedavno i Gordan Jandroković prozvao da gura predsjednicu u konflikt s premijerom, a kada je o guranju riječ dobro upućeni svjedoče kako je njega upravo Karamarko gurnuo u savjetničku fotelju na Pantovčaku, nakon čega je on nastavio karijeru izazivajući sukobe s Plenkovićem te nagovarajući predsjednicu da mu otme HDZ.

Ako bi uspio taj njegov plan, tada bi on nada se, bio najmoćnija osoba u državi, a kako bi to izgledalo dovoljno se prisjetiti višestrukih suđenja njegovom bivšem poslodavcu Željku Bilošu i Radeljićeva uloga u tim slučajevima, ali isto tako i njegovog ponašanja pred sudom.

No postoji u drugi, ali ne manje bitan razlog, ukoliko bi predsjednica pokrenula rat za osvajanje HDZ-a i premijerske dužnosti, tada bi, bez obzira na ishod, ona ispala iz kombinacije za novi predsjednički mandat – a Karamarku bi, kako u njegovom krugu smatraju, bio otvoren put prema Pantovčaku. Inače, Radeljić je i bez svih ovih detalja tip osebujne biografije. Riječ je o nekadašnjem novinaru te glasnogovorniku u Ministarstvu obrane koji se u političkom smislu gradio i kao pomoćnik Jadranke Kosor.

Radeljić je porijeklom iz Vinjana Donjih, nedaleko od Imotskog. Nakon što je upisao Pravni fakultet u Splitu, aktivira se u mladeži HDZ-a te počinje honorarno surađivati s javnom televizijom, kao novinar. Vrlo brzo, iz Splita odlazi u Zagreb, a Ivić Pašalić spaja ga s Obradom Kosovcem, vrlo brzo sprijateljuje se i s Miljenkom Manjkasom. Bio je dio ekipe legendarnog Motrišta, kada strelovito napreduje na listi ondašnje televizijske elite. Tako se našao na listi onih koji su dobili povoljne kredite, što je mjesecima punilo medijske stupce. U vrijeme mirne reintegracije Radeljića kao osobu od punog povjerenja politike, upućuju u osječki studio HRT-a gdje ima financijski bolji ugovor od dugogodišnjeg voditelja Centra Osijek. Kao mladi novinar za specijalne zadatke, radi u koordinaciji sa zagrebačkim šefovima, a govori se kako je u to vrijeme imao privilegiran status upravo zbog odnosa sa šefovima. Pričalo se kako je u posebne priloge plasirane iz Slavonije ugradio vlastite interese, pa čak i one za opreman je stana u blizini središta grada, a kojega je kupio odmah po dolasku. Politička previranja koja su se tih godina odvijala, nagnaju Radeljića da s Vesnom Škare Ožbolt osnuje Demokratski centar. Nakon prestanka rada na HRT-u, gdje su mu u jednom trenutku čak i pismeno zabranili ulaz, počinje raditi na lokalnoj Slavonskoj televiziji. Zatim napušta novinarsku profesiju, te dolazi u HDZ-ovu Sanaderovu vladu, točnije u ministarstvo Berislava Rončevića. Postepeno, kao djelatnik Službe za informiranje učvršćuje veze u HDZ-u te se nameće kao ponajbolji izbor za glasnogovornika kampanje predsjedničke kandidatkinje Jadranke Kosor. Kako ta aktivnost nije urodila plodom on se smješta u Ministarstvo branitelja, a vrlo brzo postaje i jednim od utemeljitelja Glavaševa HDSSB-a te po hitnoj proceduri dobiva otkaz u Ministarstvu. Postaje potom direktor gradskog Zavoda za stanovanje, a i na tom mjestu dobro se snalazi. U međuvremenu seli u reprezentativni stan u samom gradskom središtu, uređuje razne vikendice i živi bez većih stresova. Radeljić, nakon Pašalića i Škare Ožbolt napušta i Glavaša, te novog zaštitnika pronalazi u kralju željeza Željku Bilošu te postaje direktor njegove Osječke televizije, što je po njega bio izrazito dobar potez. Gomilanjem raznih čudnovatih poslova, Radeljić ‘osvaja’ Osijek, a za Bilošem se počinju vući razni repovi koji neodoljivo počinju mirisati na afere. Stoga ovaj odlazi od Biloša te se odriče nekih ranije stečenih lokalnih političko poslovnih veza. Karijeru je isprofilirao u predsjedničinim odajama pa nema dileme da će i nakon ove smjene Radeljić pronaći poziciju na kojoj će se skrasiti.