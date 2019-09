KOLINDA, ŠKORO, MILANOVIĆ: Što ih može ugroziti i deplasirati?

Iako se u utrku za Pantovčak uključila vojska kandidata, medijski napisi, rezultati anketa, pa i zbivanja na političkoj sceni, daju naslutiti kako će se najintenzivnija bitka voditi na tri, najviše četiri polja. Kao jedno od najvećih iznenađenja u kampanji, koja se već intenzivno vodi, profilirao se popularni glazbenik Miroslav Škoro, čovjek koji slovi kao konzervativac, a koji se pak od te stigme nastoji odmaknuti otvarajući teme koje nemaju veze s idelogijom. Ipak, koliko god se trudio, Škoro se u javnom prostoru ponajprije uspio profilirati kao najljuća konkurencija aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, kako među konzervativnim biračima, tako i na desnoj fronti HDZ-a. U samom startu, Škori je uspjelo pridobiti pažnju velikog djela javnosti, no pred njim, kao i pred ostalim kandidatima, stoje ozbiljni izazovi poput primjerice, sučeljavanja, ali i javnih nastupa u kojima će morati argumentirati svoja stajališta i pokušati se približiti što većem broju birača s centra. Neće mu biti lako ostati dosljedan u svojim konzervativnim stavovima, jer taj dio političke arene prostor je koji ne smije izgubiti ako kani biti ozbiljan faktor. Činjenica je da predsjednica Grabar-Kitarović i Škoro u prvom krugu predsjedničkih izbora, jedno drugom predstavljaju najveću konkurenciju, osobito među raslojenom desnicom. Predsjednica je po tom pitanju u dosta nezavidnoj situaciji, naime, iza nje će stati HDZ, predvođen premijerom Plenkovićem, koji rukovodi nepopularnom Vladom, a koji s konzervativnim biračkim tijelom nema pretjeranog doticaja. Predsjednici definitivno ne koriste HDZ-ove afere, a na ruku joj ne idu ni unutarstranačka prepucavanja koja su u drugi plan gurnula njezinu kampanju. Osim toga, dio se javnosti propitkuje nedostaje li šefici države hrabrosti i odlučnosti i je li to razlog zbog kojega još nije svoj plan, kao i svoj tim za nadolazeće izbore, proglasila službenima? Ono što će predsjednici u sučeljavanjima sa Škorom svakako koristiti jest njezino političko iskustvo, ali i komunikacijske sposobnosti, no u svemu tome nipošto ne treba zanemariti ni Zorana Milanovića, čovjeka koji na ljevici zapravo solira. Ozbiljnu konkurenciju nema, ali nema ni plana, barem se takav dojam stječe iz njegovih nastupa. Milanović se razbacuje frazama, demantira sam sebe, i ne ostavlja dojam čovjeka koji je spreman preuzeti kormilo države. Jedan od najvećih utega u Milanovićevoj kampanji, osim njega samoga, bit će i njegovi nekadašnji suradnici koji danas podržavaju HDZ-ovu Vladu. Milanovićev rejting stagnira otkako je progovorio, a osim toga, njegova kandidatura nije pretjerano zaintegririrala širu javnost, za razliku od primjerice, one Škorine. Na koncu, valja spomenuti i Mislava Kolakušića, čovjeka koji je poentirao na europskim izborima, a koji se u medijskom prostoru ne pojavljuje često. No zato je na društvenim mrežama iznimno popularan. Teško će mu itko moći prišiti ideološki predznak, što je istovremeno i prednost i mana, no baš bi on na prosinačkim izborima, bez puno pompe i medijskih nastupa mogao isplivati kao najveće iznenađenje.