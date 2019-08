KOLINDA SE VRAĆA DESNICI: U Srbu se odvio pokolj Hrvata, a Vukovar će uvijek bit Hrvatska

Kandidaturu za novi mandat osim na kninskoj proslavi Oluje predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović najavila je i u intervjuu za Hrvatski tjednik, tvrdeći da ne može sada okrenuti leđa Hrvatskoj.

”Naravno, idem u kandidaturu za novi predsjednički mandat, objavit ću je uskoro. Ali želim prije toga raditi kao predsjednica što veći dio mandatnog vremena. Kako bi to sada izgledalo da ja okrenem leđa Hrvatskoj i prihvatim neki od poslova koji mi se nude, koji su mnogo više plaćeni diljem Europe i svijeta, a ja da napustim svoj hrvatski narod i svoju vlastitu djecu, koja vide budućnost ovdje”, rekla je predsjednica dodajući da se oslanja na hrvatski narod prije svega, no neće okrenuti leđa niti stranci iz koje je izrasla ma koliko se u nekim aspektima ne slagala s njezinim politikama, bilo to u Sanaderovo vrijeme, ili bilo koga drugoga.

”To što sam ja vjerna HDZ-u, ne znači da nisam vjerna cijelom spektru ljudi koji vole Hrvatsku”, otkrila je nadalje Grabar-Kitarović koja se ujedno dotakla i Andreja Plenkovića te HDZ-a koji je doživio debakl na EU izborima, ona je stava da nikoga ne želi ni kriviti, ni uzdizati. ”Sve što postignem u životu jest rezultat onoga što sam ja radila sa svojim suradnicima. Sve je u mojim rukama”, objasnila je predsjednica, a potom se osvrnula i na sumnje Vladimira Šeksa o tome da bi se moglo objaviti nešto što bi je u kampanji moglo kompromitirati, ona pak smatra da ne zna što bi moglo biti to nešto, moguće su naglasila je razne fabrikacije, ali to ide na dušu onima koji žele prljavu kampanju, kakvu ona neće voditi. Protukandidate nije željela komentirati jer smatra da je prerano davati procjene tog tipa, a hrvatski narod je taj koji treba reći svoje. Cilj je predsjednice državu izvesti na put kojim je krenula 90-tih.

”Ne vratiti u devedesete nego vratiti na put koji je zacrtao predsjednik Franjo Tuđman, na put dostojanstva i ponosa, na put europejstva koje neće biti podložničko, ali i na put političke odlučnosti, djelotvornosti i odgovornosti”, kazala je uz opasku da se zauzela za to da se Hrvatska što bolje brendira dok predsjeda EU. ”Ono što ja predlažem je da pokažemo da Hrvatska nije nikakva mala država. Važno je da zapadni Balkan uđe u EU, pogotovo BiH – ali da to bude lajtmotiv našeg predsjedanja? Hrvatska je mnogo više od toga. Zato sam Hrvatsku izvukla iz tzv. regiona u srednju Europu, dobila potporu predsjednika Trumpa i predsjednika Putina”, smatra šefica države, koja se referirala i na to je li pravedno da dođe ministar i ukrade 40 tisuća referendumskih potpisa za promjenu izbornog sustava. Prema predsjednici postupak nije bio razvidan i to ostavlja sumnju. ‘‘Demokracija znači kontrolu vlasti, a vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Zato ni predsjednik države ne smije imati moć bez kontrole što neki predlažu”, smatra predsjednica, a kao klučan hrvatski problem izdvaja demografiju.

”To je pitanje opstanka države. S druge strane ja ne mogu i ne smijem ni jednome građaninu ove države zanijekati njegovo pravo da ide raditi i učiti nekamo drugamo. Smatram svojom zadaćom i zadaćom vlade svakome osigurati uvjete da se vrati”, rekla je.

Na pitanje urednika Hrvatskog tjednika ‘nije li sramotno što praktički skrivečki ide na Bleiburg dan prije naroda, predsjednica je rekla da ima isti odnos prema svim totalitarinim režimima. ‘’Apsolutno ih osuđujem – i nacizam i fašizam, i komunizam i njihove totalitarističke derivate u Hrvatskoj, kao i četništvo”

“Osim toga nisam otišla ni u Jasenovac na službeni dio”, argumentirala je Grabar-Kitarović koja se osvrnula i na tezu da je forsiranje uvođenja ćirilice u Vukovar dio projekta velikosrpske srbizacije Vukovarakako bi se, kad se uvede ćirilica na temelju vjerojatno lažiranog popisa stranovništva ucjenjivalo Hrvatsku da se stvori neka srpska autonomija, Grabar Kitarović je rekla: ‘Ne dolazi u obzir!’

”Vukovar je Hrvatska i uvijek će biti Hrvatska. Bez obzira na popis stanovništva, bez obzira na to koliki bio postotak Srba u Vukovaru’’, dodala je, te naglasila govoreći o pozdravu Za dom spremni da ni jedan pozdrav kojim je branjen Vukovar ne može biti kompromitiran.

”Nije pitanje riječi, pitanje je namjere. Za branitelje HOS-a to nije upitno, ali ako se tim pozdravom obnavljaju simpatije za NDH onda mi taj pozdrav nije prihvatljiv’’, rekla je predsjednica koja je prokomentirala i ustanak u Srbu. ‘ ‘‘To nije bio nikakav ustanak nego pokolj Hrvata. Zato u tome ni na koji način ne sudjelujem. Pitanje je treba li to zabraniti ili ne treba’’, rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u intervju za Hrvatski tjednik.