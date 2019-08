Kolinda se potpuno razotkrila! Gubi izbore: Ovo su detalji kojima je pokazala koliko je očajna

Autor: Marin Vlahović

Pozadina intervjua koji je nakon što je Miroslav Škoro najavio kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, našla se u teškoj dilemi. Naime, ubrzo je postalo jasno da će Škoro privući veći postotak njenih birača s desne strane političkog spektra. Istodobno, sasvim je izvjesno da Kolinda Grabar Kitarović nikada nije bila izbor ljevice, niti birača koji godinama glasaju za stranke formalno lijeve ili liberalne orijentacije.

Ima li predsjednica i dalje svoje biračko tijelo? Što se tiče centra, tu su stvari nepredvidljive i samim time neupotrebljive za ikakve projekcije izbornih rezultata. Uostalom, ako je HDZ danas politički centar, onda se takav ideološki relativan projekt može nadati maksimalno petini glasova na izborima, što je predsjednici nedovoljno i za ulazak u drugi krug, a kamoli za pobjedu na predsjedničkim izborima. U datim okolnostima, vješta i mudra politička ličnost, pokušala bi vlastite slabosti pretvoriti u prednosti. Na taj način, demonstrira se državništvo koje nadilazi svakodnevno politička prepucavanja. Kolinda Grabar Kitarović, mogla je, kontradikcije i nedosljednost politike koju vodi, predstaviti kao presliku rasprava koje desetljećima dijele naše društvo. Imala je šansu Hrvatima progovoriti o cjelovitoj istini i pozvati ih da uvažavaju različitosti životnih i obiteljskih biografija. Predsjednica koja vlada povijesnom i političkom materijom, ne strahuje od ničijih optužbi, nego progovara cjelovitu istinu koja može dovesti i do konačnog ujedinjenja vječno podijeljene nacije.

Na žalost, Kolinda Grabar Kitarović ne vlada tematikom, a u zadnje vrijeme, prema ponašanju i zadnjim političkim potezima, ni sama sobom. Umjesto da ostane barem dosljedno-nedosljedna, vratila se gdje je bila u prošloj predsjedničkoj kampanji, na mjesto koje su sada zauzeli Suverenisti, Ruža Tomašić i Miroslav Škoro. Tamo, gdje se opet gura Kolinda Grabar Kitarović, ne čeka je više razdragano domoljubno mnoštvo, nego sumnjivi pogledi, pa i optužbe za bestidnu prijetvornost.

Novinarski gledano, glavni urednik Hrvatskog tjednika, Ivica Marijačić, odradio je grandiozni intervju u kojem je potpuno razotkrio predsjednicu Republike kao beskrupuloznu karijeristicu koja nema nikakav stvarni politički identitet. Jalovi pokušaji prilagodbe publikama, prvi dio intervjua, Marijačić je vodio uživo, a predsjednica je odgovore morala davati u realnom vremenu. Na samom početku upustila se u monolog kojim je valjda htjela otupiti oštrinu nedvosmislenih pitanja urednika Hrvatskog tjednika. U neurolingvističkom programiranju (NLP-u), ova tehnika se zove uspostavljanje „rapora“, dakle neka vrste planskoga približavanja sugovorniku,

putem iznošenja osobnih detalja iz obiteljske prošlosti i sadašnjosti. Kolinda Grabar Kitarović nema neki svoj razumljiv i jasan jezik, nego se lingvistički svaki puta prilagođava publici. Kad nastupa i govori pred partizanskim veteranima ili njihovim nasljednicima, tada je Pavelić izdajnik i zločinac, dok o istoj povijesnoj ličnosti, pred urednikom Hrvatskog tjednika govori u kontekstu „grešaka“ koje je počinio. Na pitanje Ivice Marijačića o nejednakom odnosu prema totalitarnoj prošlosti, predsjednicatvrdi da to nije istina. Kolinda odgovara da ona nije išla s narodom u Bleiburg, ali se isto tako nije pojavila ni na službenom obilježavanju u Jasenovcu.

U ovom tekstu, nemoguće je analizirati sva pitanja i odgovore velikog intervjua, no jedno pitanje i odgovor, svakako zaslužuju posebnu pozornost

jer oni razotkrivaju svu promašenost i uzaludnost mandata Kolinde Grabar Kitarović. „Na samom kraju, jeste li hrvatsku diplomaciju učinili „hrvatskijom“, to ste obećavali na samom početku mandata? Slučaj Paro govori da niste, a poznato mi je da ste u jednoj komunikaciji i samiizjavili kako je taj čovjek pronevjerio pola milijuna dolara? Osim toga, napustio je SAD prije no što ste onamo došli u posjet? Zašto ste pristali na Plenkovićevu ucjenu?“ – pitao je Marijačić predsjednicu.

„ Nemojte gledati izolirane slučajeve. Paro je bio prijedlog tadašnje ministrice. S obzirom na to da je DORH potvrdio kako se protiv njega ne vode nikakvi postupci, dala sam privolu. Ja se ako izvršna vlast ne mogu miješati u pravosudna pitanja. Ono to mogu reći jest da smo diplomaciju učinili bar malo više domoljubnom. Imam veliko očekivanje od ministra Grlića Radmana koji je sa mnom radio 90-ih godina, da vratimo diplomaciji domoljubni zanos kojim smo radili i obnovimo politiku da Hrvatska nije mala država bez obzira na broj stanovnika i geografsko područje, već da je Hrvatska država koja je toliko toga doprinijela Europi i svijetu te ima pravo štititi i promicati svoje državne i nacionalne interese. Jako mi je žao što Vlada nije iskoristila priliku, nakon što smo mi šest mjeseci naporno ovdje radili i s ljudima iz ljevice i desnice napravili „brending“ Hrvatske, da se u ovoj rekonstrukciji nije napravio ured koji bi radio na tomu. „- glasi odgovor predsjednice Hrvatskom tjedniku na konkretna pitanja o slučaju veleposlanika Joška Para.

U ovom odgovoru pronalazimo pravu srž mandata Kolinde Grabar Kitarović, koja nije imala političke snage niti odbiti imenovanje čovjeka, iza kojeg su vuku brojne afere i koji ju je verbalno ponizio nekoliko puta, i usput odbio prisustvovati njenoj posjeti Sjedinjenim Američkim državama.

Hrvatski tjednik postavio uvjete, predsjednica ih prihvatila Predsjednica umjesto odgovora na pitanje nudi novu nadu za domoljublje u liku novog ministra vanjskih poslova, još jednog pripadnika „Zrinjevačke skupine“, koja je politički odrasla i stasala pod Matom Granićem. Čini nam se, kako su ovakvi odgovori prozirni i da je Kolinda Grabar Kitarović ovim intervjuom postigla kontraefekt kod desnog biračkog tijela. S druge strane, Hrvatski tjednik je ovim intervjuom izazvao čitav niz reakcija, zbog kojih smo za izjavu zamolili i glavnog urednika Ivicu Marijačića.

Ekskluzivno za naš portal, Marijačić otkriva i pravu pozadinu intervjua s predsjednicom.

„Mi smo već dvije godine pokušavali napraviti intervju s predsjednicom, ali se nismo uspjeli dogovoriti. Kad smo napokon dobili pozitivan odgovor, imao sam dva uvjeta. Prvi je bio da predsjednica u Hrvatskom tjedniku objavi svoju kandidaturu a drugi da ne bude pripremljenih pitanja. Hrvatsko novinarstvo, prepuno je poltronskih intervjua. Prema mom mišljenju, punih petnaest godina Mesić i Josipović nisu dali niti jedan intervju u kojem nisu bila unaprijed dogovorene teme i pitanja.“

Što kažete na reakcije? Mnogi napadaju predsjednicu zato što je kandidaturu objavila u vašem tjedniku?

„Gledajte, ima tu dosta zavisti, ali ne obazirem se na takve komentare. Mi imamo svoje čitateljstvo i odradili smo dobar posao.“

Što mislite, je li predsjednica izgubila ili dobila ovim intervjuom?

„U svakom slučaju, Hrvatski tjednik je na dobitku. Što se tiče predsjednice, vidjet ćemo. Ona ima svoju politiku. „ – izjavio je glavni urednik Hrvatskog tjednika Ivica Marijačić za naš portal.