KOLINDA RAZOČARANA HDZ-om: Protiv Plenkovića se nije kandidirao pravi kandidat! Tko je njen favorit?

Bivša predsjednica, tako će se od 18.veljače oslovljavati Kolinda Grabar-Kitarović, koja po odstupanju s Pantovčaka namjerava ponovno poslati zahtjev za učlanjenjem u HDZ, stranku koja puca po šavovima uslijed kampanje za unutarstranačke izbore.

Unatoč tome što će se uskoro pridružiti stranci, Grabar-Kitarović na unutarstranačkim izborima koji će se održati 15.ožujka neće moći glasovati. Naime, nakon posljednjeg sastanka predsjedništva HDZ-a odlučeno je da nitko tko se učlanio u sjednicu nakon navedenog sastanka neće moći glasati na nadolazećim izborima, a ta odredba uključuje i uskoro bivšu predsjednicu.

Iako neće moći glasati, mnoge u HDZ-u zanima kome će se Grabar-Kitarović prikloniti u srazu unutarstranačkih rivala, hoće li to biti alternativni blok Mire Kovača ili će pak ostati lojalna aktualnom šefu Andreju Plenkoviću? Dobro upućeni svjedoče kako će šefica države kada je o unutarstranačkom dvoboju riječ ipak ostati po strani, formalno se nema namjeru prikloniti niti jednom stožeru, pa će shodno tome ostati suzdržana.

”Ona se u te procese neće miješati, i sama se u jednom periodu spominjala kao kandidatkinja na izborima u HDZ-u, ali to niti je moguće, niti je realno. Predsjednici prije svega sada treba kratak predah od politike, i na to će se bazirati, ali ona je ambiciozna i sasvim sigurno neće dugo odmarati, pričekati će da vremenski faktor odradi svoje, i nakon toga će se ponovno početi ozbiljnije politički angažirati”, prepričava naš sugovornik blizak Grabar-Kitarović.

No, da doista mora birati ona bi se najradije priklonila Davoru Ivi Stieru. ”S njim je godinama bliska, malo je razočarana što se on nije pojavio kao kandidat za predsjednika stranke, s njim je surađivala u kampanji, osluškivala je njegove savjete, u jednom stadiju tim se savjetima i vodila, on je bio njen kontakt s crkvenim poglavarima. Osim toga predsjednica je u korektnim odnosima i sa vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, a ne treba niti podsjećati da je Milijana Brkića u posljednjim trencima kampanje pozvala da spasi ono što se spasiti dade pa je možda stoga nešto prisnija ljudima koji agitiraju za Kovača, s njim je Grabar-Kitarović u korektnim odnosima. Nisu oni dvoje neki pretjerano bliski prijatelji, ali se respektiraju, s druge strane njen odnos s Plenkovićem je bio dosta turbulentan, bilo je sukoba, prepirki, u posljednjem trenutku su se primirili radi zajedničkih interesa, no ne vjerujem da je ona njemu nešto pretjerano sklona”, zaključuje naš sugovornik.