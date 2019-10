KOLINDA RAPIDNO GUBI POTPORU! Brojke pokazaju: Evo tko je zaista može ugroziti

Da se predsjednički izbori održavaju sada aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović biralo bi najviše ispitanika, njih 29,8 posto, ali to ne znači da predsjdednica ima razloga za slavlje i optimizam jer u rujnu joj je potporu davalo 30,2 posto birača pa joj je zapravo potpora pala za oko pola postotnog boda u odnosu na prošli mjesec. Istovremeno u odnosu na Zorana Milanovića se smanjuje jer on bilježi blagi rast pa ga tako bira 25,6 posto ispitanika, dok ga je u rujnu biralo 25,5 posto birača. Rezultat je to novog Cro Demoskopa RTL-a. kada je o ostalim kandidatima riječ vrijedi spomenuti Miroslava Škoru koji je zaustavio rast, ali i dalje stoji na 19,1 posto, potpora u rujnu iznosila mu je 19,2 posto. Mislav Kolakušić jedan je od fenomena, kada je o predsjedničkim izborima riječ jer u listopadu bilježi trivijalan pad od tri posto pa ga bira 6,4 posto umjesto 9,3 posto ispitanika iz rujna.

Gledano po biračkom tijelu 80-ak posto HDZ-ovaca je očekivano za Grabar-Kitarović, ali i dalje ih 15-ak posto bira Škoru. Uz predsjednicu je i oko 20 posto mostovih birača, premda je njihova stranka službeno podržala Škoru. Milanovića pak podržava 70 posto SDP-ovih birača, ostatak glasova ide protukandidatima. Svakako vrijedi spomemuti i petu poziciju na kojoj je Dejan Kovač s 3,3 posto potpore. Ostali kandidati nisu ni blizu izbornog praga. No, osim što je zanimljiv sraz u prvom, i u drugom krugu predsjedničih izbora lomiti će se koplja. Ako očekuje pobjedu, biti će ona po predsjednicu tijesna jer i Milanović i Škoro ozbiljni su igrači, no po predsjednicu je u drugom krugu Škoro opasniji od bivšeg premijera. Da se u drugom krugu sučele Milanović i Grabar-Kitarović predsjednica bi pobijedila, iako na knap. Naime, zaokružilo bi je 50,8 posto ispitanika, dok bi Milanovića biralo njih 44,9 posto. Birači Miroslava Škore, očekivano, u drugom krugu češće biraju Grabar-Kitarović – gotovo 70 posto, ali 30 posto ih bira Milanovića koji uzima i više birača Mislava Kolakušića. Neodlučnih je 4,3 posto. Ako u drugi krug uđu Škoro i aktualna predsjednica to će biti neizvjesna bitka. Naime, 48,4 posto birača biralo bi predsjednicu, a Škoru njih 42,3 posto. Ako pak u drugi krug uđu Škoro i Milanović, ime popularnog pjevača prema ovoj anketi zaokružiti će 49,8 posto birača, a ime bivšeg premijera 45,8 posto.