KOLINDA POBJESNJELA ZBOG RADELJIĆA! Nevjerojatno kako je reagirala na njegov istup

Autor: Dnevno.hr

Potresi u Uredu predsjednice po svemu sudeći velikom djelu javnosti nisu najbolje sjeli. Naime, reakcije na smjenu savjetnika za unutarnju politiku Mate Radeljića kojega se Kolinda Grabar-Kitarović odrekla pružajući ruku pomirenja premijeru Andreju Plenkoviću te dovodeći na njegovu poziciju Mirjanu Hrgu podijelila je ionako podijeljenu naciju.

Dok jedni šefici države zamjeraju upravo to što ie popustila pred Plenkovićem, drugi joj zamjeraju izbor novinarke Mirjane Hrge na ovu poziciju izvlačeći iz arhiva njene izjave koje pomalo kontradiktorno ne sjedaju najbolje ni političkoj ljevici, ni političkoj desnici.

Za to vrijeme pismom u kojem vrlo žestoko proziva predsjednicu tvrdeći da mu se čak i prijetili da odstupi javnosti se obratio Radeljić, sada već bivši predsjedničin savjetnik pod čijom se palicom i domogla funkcije koju danas obnaša. Inače, Radeljić slovi i kao kadar bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka te se u desnom krilu stranke nakon njegova odlaska govori kako se predsjednica pokorila briselskoj politici te kako je ovome zatvorila vrata bivšem stranačkom rukovodstvu koje joj je osiguralo mandat koji je u tijeku. Dok svi oko nje negoduju predsjednica je također ogorčena, bijesna pa i ljuta. No, ne na kritičnu javnost već na Radeljića. Smatra, tvrde dobro upućeni izvori bliski Grabar-Kitarović kako mu istup ovoga tipa nije bio potreban te da je time bavio stigmu na sve aktivnosti koje je do sad obnašao.

Šefica države zbog Radeljićeva istupa navodno je prilično nervozna te je kako prepričavaju izrazito burno reagirala. Takvo što ne čudi jer očito da ni ona sama više ne zna u kojem bi smjeru krenula. Postoji mogućnost da Radeljić na ovom istupu neće stati, a pitanje je što nam još ima za kazati. I možda baš u toj niši leži uzrok predsjedničine nervoze.

Podsjetimo što je točno Radeljić rekao u pismu.