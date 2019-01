Kolinda nikad nije bila u većoj panici! Je li predsjednica ucijenjena i tko joj ulijeva strah u kosti?

Smjena Mate Radeljića s mjesta savjetnika za unutarnju politiku, potez koji je prije nekoliko dana povukla predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, nije joj donijela spokoj kojega je šefica države očekivala, jer čini se kako joj taj potez podjednako zamjeraju predstavnici lijevog, ali i desnog političkog spektra, jer način na koji je to odradila u najmanju je ruku neobičan. Ono što se na djelu desnice iz njezina poteza tumači, po svemu sudeći nije daleko od istine, jer predsjednica se odrekla Radeljića, a time i svoje ranije politike u kojoj je vrlo otvoreno koketirala s desnicom, pod čijim je okriljem u konačnici i dovedena na vlast.

Približavanje centru, a time i premijeru Andreju Plenkoviću, koji na desnici simpatija naprosto nema, predsjednici su zamjerili mnogi istaknuti predstavnici s ove političke strane, a ako je vjerovati Radeljiću pozadina priče i više je nego ozbiljna, jer kako je rekao, predsjednica je angažirala tajnu službu koja je uz prijetnju posredovala njegovom razrješenju. Tu po predsjednicu, kada je o neugodnostima rije,č nije kraj jer oglasio se i voditelj Velimir Bujanec, koji je prozvao predsjednicu zbog toga što je vjerodajnice uručila čovjeku kojega je osobno optužila da je korumpiran. Podsjetimo, riječ je o Jošku Paru kojem je predsjednica usprkos ranijem protivljenju uručila vjerodajnice kako bi kao diplomat mogao stupiti na dužnost hrvatskog veleposlanika u Belgiji, gdje je imenovan još sredinom 2018. godine, ali je nije mogao preuzeti sve dok predsjednica nije blagoslovila preuzimanje.

“Korumpiranost i tvrdila da je uzimao provizije kod prodaje zgrada naših veleposlanstava, a sada – nova Kolinda, uručuje Pari na Pantovčaku vjerodajnice i šalje ga za nagradu u Bruxelles! Na prestižno veleposlaničko mjesto Joško Paro odlazi ponajprije zahvaljujući prijateljstvu s Andrejom Plenkovićem, no da predsjednica u međuvremenu nije politički poklekla, možda bi kontroverzni diplomat danas bio na nekom drugom mjestu…”, poručio je preko Facebooka voditelj Bujice otkrivši da se večera odvila nakon emisije u kojoj su gosti bili Tihomir Dujmović i Milan Ivkošić koji su žestoko kritizirali premijera Plenkovića, što se pak odvilo u svibnju 2017. godine.

I na jednoj ranijoj večeri predsjednica je, tvrdi Bujanec, bila fokusirana na Paru te je tvrdila kako je uzeo proviziju prilikom prodaje svake od zgrada hrvatskih veleposlanstava u Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u. Da bi u Bujančevim navodima moglo biti istine svjedoče detalji koje je otkrio o samoj večeri navodeći da je šefica države konzumirala škampe i pjenušac, dok su oni jeli kamenice, ali i detalj da o ovim njegovim riječima iz Ureda predsjednice još nitko nije progovorio, niti ih je itko pokušao demantirati.

No, imajući u vidu raniju politiku i retoriku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te sve sukobe koje je imala s premijerom Plenkovićem nekako se samo po sebi nameće pitanje zašto mu se baš sada priklonila, je li predsjednica to učinila svojevoljno ili je na neki način ucijenjena repovima afere SMS koja se tjednima vukla medijskim prostorom, a koja je utihnula onoga časa kada se predsjednica odrekla svojih savjetnika, poglavito Radeljića kojemu je godinama bila lojalna.

Je li moguće da je to cijena koju predsjednica mora platiti kako bi, ne samo dobila potporu HDZ-a u utrci za još jedan mandat, već i kako se afera ne bi produljivala, i je li u konačnici moguće da je i ona sama sve znala pa čak i sudjelovala u toj neugodnoj priči koja je tjednima ”zabavljala” javnost? Uostalom, da je htjela prostora i materijala za razilaženje s Radeljićem imala je i ranije, no dok je desno krilo vladalo HDZ-om ona je mudro šutjela znajući da su to ljudi koji su je u suradnji s Radeljićem instalirali na čelo države. Radeljić je tip koji je punio medijske stupce zbog nedolaska na suđenje bivšoj ravnateljici Porezne uprave, SDP-ovoj saborskoj zastupnici Nadi Čavlović Smiljanec kojoj se sudi stoga što je 2012. godine stopirala naplatu poreznog dugovanja osječkom poduzetniku Željku Bilošu. Na suđenju su se, kao što je poznato, ukazala brojna poznata imena s političke pozornice, a među njima našao se i Radeljić.

On je pak kazao kako je tadašnja vlast činila sve da se Bilošu onemogući dobivanje kredita kojim bi platio porezno dugovanje. Podsjetimo, bivša šefica Porezne na optuženičkoj se klupi našla zbog sumnje da je stopiranjem naplate poreznog duga osječkoj tvrtki OLT državu oštetila za 9,5 milijuna kuna, a uz nju se na optuženičkoj klupi našao i sam Biloš te šefica osječke Porezne uprave Ružica Kovačević. Znakovito je kako je Radeljić u to doba, odnosno 2012. godine bio direktor Osječke televizije čiji je vlasnik upravo Biloš. Na zagrebačkom Županijskom sudu nedavno je Radeljić konstatirao kako je Biloš u ljeto 2012. spominjao da njegova tvrtka ima problema s plaćanjem poreznog duga.

Budući da je Bilošu osječki ogranak Porezne odbio reprogram poreznog dugovanja, namjeravao je doći do više instance u Zagrebu, kako bi objasnio o čemu se radi te ukazao na neravnopravan položaj, kazao je Radeljić. Također, dodao je kako je stoga on osobno kontaktirao SDP-ovu eurozastupnicu Biljanu Borzan kojoj je objasnio u čemu je problem te kako je Biloš otvoren za vraćanje duga. Zatim, prema Radeljiću, na scenu stupa Borzan koja dogovara susret u Poreznoj upravi u Zagrebu s Čavlović Smiljanec i predstavnicima OLT-a, no šefica Porezne zbog obaveza na sastanak je poslala nekog od svojih dvoje pomoćnika. Predstavnik OLT-a na tom je sastanku tražio da se tvrtki omogući plaćanje duga kroz reprogram, ali prema Radeljićevu iskazu odgovor je bio negativan.

Podsjetio je i kako je on osobno išao na taj sastanak s predstavnikom spomenute tvrtke budući da je želio iskoristiti opciju i da se reprogramom pokuša riješiti i plaćanjem duga za Osječku televiziju. Idući sastanak, koji je Borzan dogovorila sa suoptuženom ravnateljicom osječke Porezne uprave Ružicom Kovačević, bio je još gori jer je ona predstavnika tvrtke OLT izbacila iz ureda, smatrajući da je njegovo ponašanje neprimjereno, rekao je svjedok. Biloš je, prema Radeljićevu kazivanju, htio da mu se odobri razdoblje od maksimalno mjesec dana unutar kojega je postojala mogućnost da dobije kredite Zagrebačke banke i HBOR-a kojima bi platio dug. Ujedno, zaključio je i kako se kompletna priča svodi na to da se sudski proces vodi za osobu koja je željela vratiti dug u cijelosti kojega ima prema državi.

Važan je segment, prema njegovom svjedočenju i taj što je Osječku televiziju ondašnja vlast smatrala oporbenom. Dodao je kako je u vrijeme kad je bio izgledan kredit za tvrtku OLT iz Nadzornog odbora HBOR-a došla informacija da je Ranko Ostojić rekao: ”Ne možete Bilošu dati kredit jer ćemo ga uhapsiti”. Radeljić je na sudu također naveo i da njemu nitko nije rekao da je doneseno rješenje o ovrsi za OLT, a nakon što mu je pročitan razgovor u kojem je on Bilošu spomenuo doneseno rješenje te da stoji u ladici, kazao je da je to bila njegova interpretacija jer nije želio opterećivati tada bolesnog Biloša.

Ovaj navod Uskokova predstavnica je demantirala, prigovarajući na istinitost iskaza. Na suđenju je ispitana i referentica osječke Porezne uprave Sanja Muraz koja je potvrdila kako je Kovačević dala nalog referentici Dušanki Šukunda da ne šalje rješenje o ovrhi u Finu. Imajući u vidu ovu, po Radeljića ne odveć ugodnu priču, koja se neugodno mogla odraziti i na samu predsjednicu, nejasno je zašto ga se odriče baš kada im je voda došla do grla u aferi SMS. Nejasnoća je očito mnogo, a odgovor na sva pitanja znade ponajprije predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja u posljednje vrijeme djeluje pomalo zbunjeno, preplašeno i nedefinirano.