KOLINDA NIJE BEZVEZE POKAZALA ‘SREDNJAK’! Puhovski raskrinkao Kolindu, nema veze sa silovanim ženama

Autor: Snježana Vučković

Ne jenjavaju reakcije javnosti na “srednji prst” bivše predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović upućen Miroslavi Škori zbog njegove izjave o silovanim ženama i pobačaju.

Što o tome misle politički analitičari Žarko Puhovski i Krešimir Macan, objasnili su RTL-u:

Imala je dva motiva

“Nije me iznenadila, ona ima dva veoma jasna motiva. Prvi, gospodin Škoro joj je uzeo pobjedu. Ona mu na neki način hoće vratiti. Ona se kao žena kandidira u jednu međunarodnu instituciju, u Međunarodni olimpijski odbor. To je danas nemoguće, a da se ne plati cijena pokretu ”MeToo” za ravnopravnost žena. Ona ne može baš dokazivati da je bila silovana, pretpostavljam. Ona hoće pokazati jaku akciju protiv onih koji ugrožavaju integritet žena da bi pojačala svoju žensku poziciju kod ulaza u MOO, što je sada najvažnija stvar. Ja vjerujem da je to glavni razlog”. rekao je Žarko Puhovski s čijim se stavom Krešimir Macan složio:

“Ima i jednoga i drugoga. Ima razloga za osvetu i da se na Zapadu pokaže kao moderna, jer ovo će mediji sigurno prenijeti. Mislim da je ovo jedan od ključnih trenutaka kad se Škoro cementira na desnici. Ako se Most i Škoro više guraju prema desno, njima se suzuje prostor. Ako netko raste, netko mora padati. On gubi podršku glasova iz centra. Žene su najveći fanovi, idu na koncerte i pjevaju, njih je izgubio ovime”.