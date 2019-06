KOLINDA NAPUŠTA HRVATSKU?! Ovime je sve priznala: Pa što to ona zapravo smjera?

Hoće li se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uopće upustiti u utrku za još jedan mandat, pitanje je koje se sve intenzivnije u javnom prostoru, a koje ujedno izaziva nervozu ne samo u njenom timu, već i u vladajućem HDZ-u, čija bi kandidatkinja trebala biti.

Prostor za ovaj oblik propitkivanja otvorila je i sama predsjednica, tvrdeći kako će svoj plan obznaniti tek u kolovozu nakon Oluje, što se po mnogima čini kasno, jer njena dva najljuća konkurenta – Miroslav Škoro i Zoran Milanović uvelike su u kampanji. Ako je suditi po anketama, neizvjesnost i šutnja, šefici države ne idu u prilog. Naime, redoviti Crobarometar objavljen u Dnevniku Nove Tv, koji pokazuje rejting političara za lipanj, ukazuje na to da joj se rejting ozbiljno topi, a građani su po pitanju njenog rada prilično podijeleni.

Njih 47 posto odobrava predsjedničin rad, ali isto tako njih 46 posto ga ne odobrava, svega je sedam posto onih koji ne znaju što o tome radu misle. Onaj dio koji bi pak Grabar-Kitarović trebao zabrinuti jest podatak da ovako loš rejting među biračima nije imala od listopada 2017.godine.

Osim što Grabar-Kitarović muku muči s rejtingom, i konkurencijom tu je i doza nepovjerenja prema HDZ-u koji bi je trebao podržati na izborima, jer u djelu javnosti vlada sumnja da bi je sabotirati mogli baš oni koji joj formalno daju potporu, jer im na ruku ide Milanović na Pantovčaku, posebno u predizbornoj godini. Dodaju li se tome napisi uglednih europskih medija o potencijalnom predsjedničinom odlasku u Bruxelles, u najmanju se ruku može zaključiti kako je odugovlačenje s objavom kandidature zagonetno. Je li predsjednica u strahu od nečega? Je li to nešto famozni Šeksov uradak, kojega bi joj netko mogao podmetnuti? Boji li se konkurencije, ili čeka da se dečki ispucaju kako bi mogla krenuti u kampanju?

Mnogo je nedorečenih pitanja, a rečenica koja je mnogima zaparala uši, ona je koju je Grabar-Kitarović izrekla tijekom obilježavanja Dana državnosti na Pantovčaku kada je poručila kako se konkurencije ne boji te da posla ima vani, što je protumačeno i kao najava njenog odlaska iz države po isteku mandata. S druge strane, predsjednicu koja odbija ući u kampanju, premijer Andrej Plenković u istu ne prestaje gurati, pa je tako u nekoliko navrata poručivao kako je ona HDZ-ov kandidat za izbore.

No, je li predsjednica uopće na to pristala ili Plenković na toj tezi samoinicijativno inzistira? Činjenica je da je predsjednica na Pantovčak došla s pozicije pomoćnice tajnika NATO-a, a u Hrvatskoj se prema vlastitim riječima po isteku mandata nema namjeru zadržavati, malo kome jasno je koje su njene namjere, no, posve je jasno kako ona u Hrvatskoj misli ostati samo ako može vladati, sve ostale opcije za nju nisu otvorene, a budući da joj brojke ne idu na ruku te je sve upitnija njena pozicija i novi mandat, doista nije nemoguće da se odluči napustiti Hrvatsku, gradeći karijeru na nekoj od inozemnih pozornica, s kojih je uostalom i došla.